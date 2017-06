Το επόμενο ‘Batman’ θα είναι το noir θρίλερ που ζητάς

Δε βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν με τους υπερήρωες. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και, αντίθετα με όσους μάχονται την επικράτησή τους στο box office, δεν πρόκειται να πάνε πουθενά. Αρχίζει να αχνοφαίνεται, όμως, η λύση που θα μπορούσε να βάλει τέλος στο μια-απ-τα-ίδια σκηνικό που 17 χρόνια μετά το ντου τους αρχίζει να κουράζει και τους πιστότερους των φαν.

Κάθε υπερηρωική ταινία θα πρέπει να ανήκει σε κάποιο - κάποια μάλλον - είδος που θα της δίνει δική της ταυτότητα. Το ‘Winter Soldier’, για παράδειγμα, ήταν ουσιαστικά μια ταινία κατασκοπείας. Δανείστηκε τα περισσότερα κομμάτια της από το συγκεκριμένο είδος δηλαδή και αυτός μπορεί να είναι και ο βασικός λόγος που παραμένει η καλύτερη ταινία της Marvel, ή τελοσπάντων πολύ κοντά στην κορυφή. Το ‘Wonder Woman’, επίσης, είναι στην πραγματικότητα μία ταινία ενηλικίωσης που βγάζει την ηρωίδα από το στοιχείο της και της συστήνει έναν νέο κόσμο.

Ο Matt Reeves (‘Dawn of the Planet of the Apes’/’War for the Planet of the Apes’) που έχει αναλάβει να ξεκινήσει γυρίσματα για το ‘The Batman’ μέσα στο 2017, ξέρει ακριβώς την κινηματογραφική ταυτότητα του προστάτη της Gotham. Noir θρίλερ. Ή αλλιώς μουσική στ’ αυτιά μας. Έτσι τουλάχιστον το περιέγραψε σε μια συνέντευξή του με το New Trailer Buzz.

“Σε όλες τις ταινίες μου, αυτό που προσπαθώ να κάνω με μια χιτσκοκική σχεδόν έννοια, είναι να χρησιμοποιώ την κάμερα και την αφήγηση με τρόπο που γίνεσαι ο χαρακτήρας και δίνεις έμφαση μέσα από αυτή την οπτική γωνία. Υπάρχει η ευκαιρία να κάνεις ένα noir φιλμ, μια βερσιόν ντετεκτιβίστικη του Batman με έναν πολύ, πολύ ισχυρό τρόπο, που αν όλα πάνε καλά θα σε συνδέσει με όσα συμβαίνουν μέσα στο κεφάλι του και μέσα στην καρδιά του”.

Το ‘Dark Knight’ είχε κι αυτό τη μόνιμη αίσθηση τρομοκρατίας για το κακό που περιμένει στη γωνία, ένα βασικό στοιχείο της noir γλώσσας, αλλά με ελάχιστες εξαιρέσεις μας στέρησε την ερευνητική πλευρά του Batman των κόμικ. Το ίδιο και τα υπόλοιπα μέρη της τριλογίας του Nolan. Εδώ το πλάνο λέει ότι ο υπερήρωας θα κάνει χρήση του πιο πρακτικού εργαλείου που τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους - τον σερλοκικό του εγκέφαλο.

Όταν, μάλιστα, ήταν ακόμα στο πρόγραμμα ο ίδιος ο Ben Affleck ως σκηνοθέτης, γνωρίζαμε ότι το σενάριο θα ήταν μια αστυνομική ιστορία που θα χρησιμοποιούσε μάλιστα τον Maltese Falcon, τη μεταμφίεση που χρησιμοποιεί συχνά ο Bruce Wayne όταν θέλει να μάθει τα μυστικά της πόλης του.

“Ένας από τους λόγους που με τράβηξε το ‘The Batman’ ήταν ότι είχα την ίδια εμμονή με τον Batman νεότερος με αυτήν που είχα τις ταινίες των Πιθήκων. Βλέπω έναν συναισθηματικό παραλληλισμό μεταξύ του Caesar και του Batman, με την έννοια ότι είναι και οι δύο βασανισμένοι και προσπαθούν να παλέψουν με τον εαυτό τους για να κάνουν το σωστό σε έναν πολύ ελαττωματικό και, σε έναν βαθμό, διεφθαρμένο κόσμο. Αυτή είναι η ψυχολογία που με ενδιαφέρει”.

Το ‘The Batman’ αναμένεται να φτάσει στις οθόνες μας το 2019.