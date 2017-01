Ο Jason Momoa και το καστ του Aquaman αρχίζουν ετοιμασίες

Πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε η επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας του ‘Aquaman’ και μπορεί η 5η του Οκτωβρίου 2018 να σου φαίνεται μακριά μιας που μόλις πάτησες στο νέο έτος, αλλά για μια ταινία που πρέπει να ξεκινήσει την παραγωγή της αυτή την άνοιξη στην Αυστραλία, το παρασύνθημα έχει ήδη φτάσει.

Ο φίλος του PopCode, James Wan, λοιπόν, μάζεψε τον Jason Momoa, τον Patrick Wilson που θα παίξει τον big bad Ocean Master και την Amber Heard που θα υποδυθεί τη Meera, μελλοντική σύζυγο του Aquaman -τουλάχιστον εάν οι ταινίες ακολουθήσουν τα κόμικ - για το πρώτο τους table read.

Ό,τι κι αν επιφυλάσσει πάντως το σενάριο για το μέλλον του ζευγαριού, έχουμε ήδη μάθει ότι η σχέση τους δε θα ξεκινήσει καλά. Μάλλον γι’ αυτόν τον λόγο και για την παρουσία του Ocean Master που θέλει την Ατλαντίδα όλη δική του, ο Wan παρομοιάζει την παρέα στο Twitter του, ως το Breakfast Club που βρίσκεται σε τιμωρία.

After school detention with the new Breakfast Club. With @PrideofGypsies @patrickwilson73 and Amber. #tableread pic.twitter.com/fzvKBLarNK