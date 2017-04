Διαγωνισμός: Οι Φύλακες του Γαλαξία σου στέλνουν premium δώρα

Η διαγαλαξιακή ομάδα που έκλεψε την παράσταση στην πρώτη ταινία, επιστρέφει με μία επική, απόλυτα pop περιπέτεια με χιούμορ, πολλή μουσική (το Awesome Mixtape #2) και τον Peter Quill - γνωστό και ως Star-Lord - να σώζει ξανά το σύμπαν μαζί με τους εκκεντρικούς του φίλους, και κάποιους καινούριους, εξίσου εκκεντρικούς. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθεται και πάλι ο ταλαντούχος και γεμάτος ιδέες James Gunn, που υπογράφει και το σπαρταριστό σενάριο.

Πρωταγωνιστούν φυσικά οι καθιερωμένοι πια ως Φύλακες του Γαλαξία, φοβεροί και τρομεροί Chris Pratt (Jurassic World), Zoe Saldana (Star Trek Beyond), Dave Bautista (Spectre), ενώ ο Bradley Cooper (Joy, American Sniper) συνεχίζει να χαρίζει τη φωνή του στο αξέχαστο ρακούν Rocket, όπως και ο Vin Diesel τη δική του χροιά στη λιλιπούτεια εκδοχή του ανθρωποειδούς δέντρου-πλάσματος Groot. Τη γνωστή παρέα συμπληρώνουν οι εμβληματικοί Sylvester Stallone (Rocky, Creed) και Kurt Russell (The Hateful Eight).

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και κέρδισε ένα από τα premium δώρα της πολυαναμενόμενης ταινίας της Marvel - 5 tshirts, 5 μίνι φιγούρες Groot, 2 headphones και 5 3D σημειωματάρια!

(*Υποσημείωση: Τα δώρα θα πρέπει να παραληφθούν από τα γραφεία μας. Το PopCode δεν αναλαμβάνει έξοδα αποστολής. Οι νικητές ενημερώνονται προσωπικά).

* Το 'Φύλακες του Γαλαξία 2' κυκλοφορεί στις αίθουσες στις 4 Μαΐου από τη Feelgood.