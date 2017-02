Η παρέα επιστρέφει: Δείτε πρώτοι το 'Τ2 Trainspotting'

Πότε είδες για πρώτη φορά το 'Trainspotting', τότε, #21yearsago; Σε είχαν αφήσει να πας σινεμά ή ήσουν μικρός ακόμα; Θυμάσαι το σάλο που είχε γίνει; Μέχρι και να κατέβει η ταινία ζητούσαν διάφοροι συντηρητικοί, ποιος να το έλεγε πως 20 χρόνια θα ήταν ένα απόλυτο σημείο αναφοράς για τους σημερινούς 30+άρηδες. Έτσι είναι αυτά- δε μπορείς ποτέ να φανταστείς ποιο κομμάτι ποπ κουλτούρας θα σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά, απλώς ξυπνάς μια μέρα, 20 χρόνια μετά, και υπάρχει τρέιλερ για το σίκουελ και οι πάντες κλαίνε από συγκίνηση.

Το σίκουελ #Τ2trainspotting λοιπόν βρίσκει όλη την παλιοπαρέα ξανά μαζί, κι όταν λέμε όλη, εννοούμε όλη. Όχι μόνο το καστ, που ξανασυστήνεται με φράσεις όπως "τι έκανες λοιπόν... όλα αυτά τα 21 χρόνια;" αλλά και τους ανθρώπους πίσω από την κάμερα, δηλαδή τον σκηνοθέτη Danny Boyle, οσκαρικό δημιουργό πλέον.

Η εμπειρία της ζωής που έχει περάσει στο ενδιάμεσο εντοπίζεται τόσο στους χαρακτήρες όσο και στο κοινό που τους κοιτά. Η ατάκα πλέον είναι "choose facebook, twitter, instagram and hope that someone, somewhere, cares." Έχουμε Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle και Kelly MacDonald ξανά μαζί μας, 20 χρόνια μετά, να προσπαθούν -ακόμα- να διαλέξουν ζωή.

