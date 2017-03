Το παραμύθι πίσω από το μυθικό σάουντρακ του ‘Beauty and the Beast’

“Στον φίλο μας Howard, που έδωσε σε μία γοργόνα τη φωνή της και σε ένα τέρας την ψυχή του, θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες”.

Αυτή ήταν η μετά θάνατον αφιέρωση της Disney για τον Howard Ashman, τον στιχουργό που μαζί με τον βραβευμένο με 8 Όσκαρ συνθέτη Alan Menken, έδωσε νέα πνοή στα μιούζικαλ της Disney καθορίζοντας την Αναγέννηση του στούντιο κατά τη διάρκεια των ‘90s με τα σάουντρακ της ‘Μικρής Γοργόνας’, της ‘Πεντάμορφης και του Τέρατος’ και του ‘Αλαντίν’. Ο Ashman απεβίωσε πριν δει την ‘Πεντάμορφη’ στις αίθουσες και πριν ακούσει ηχογραφημένους τους περισσότερους από τους στίχους του για τον ‘Αλαντίν’, αλλά ο Menken έδωσε το παρόν στο live action ‘Beauty and the Beast’ με τέσσερα νέα τραγούδια, ανάμεσά τους και ένα συγκλονιστικό σόλο για το Τέρας, μία από τις πιο ευπρόσδεκτες προσθήκες της νέας ταινίας. Όλα τα all-time classic του ‘91 θα τα ακούσεις ανανεωμένα στο φετινό remake πάντως, γιατί την πετυχημένη συνταγή, δεν την αλλάζεις εύκολα.

Το Entertainment Weekly μίλησε με τον Alan Menken για τις αναμνήσεις του από τη διαδικασία παραγωγής του εμβληματικού σάουντρακ και μαζί, δημοσίευσαν τα παρακάτω:

‘BELLE’

To οπερατικό ‘Belle’ ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψαν οι δύο δημιουργοί για την ταινία, αλλά δεν ήταν και οι δύο πολύ σίγουροι για το αποτέλεσμα.

Ο Howard ήταν πολύ διστακτικός όταν το στείλαμε στη Disney. Έλεγε βασικά, ‘Ποιος μας ζήτησε ένα 7λεπτο εισαγωγικό νούμερο;’. Αυτό είναι τρελό, τι σκεφτόμασταν.

‘BE OUR GUEST’

Μάλλον το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι της ταινίας μετά το ίδιο το ‘Beauty and the Beast’, το ‘Be Our Guest’ ήταν το κομμάτι που πίστευε λιγότερο ο Menken μέχρι να γράψει στίχους ο Ashman.

“Εντάξει, θα σου δώσω ένα χαζό κομμάτι μουσικής που θα πετάξουμε. Στο μυαλό μου ήταν το πιο προβλέψιμο, απλοϊκό κομμάτι που θα μπορούσα ποτέ να του δώσω. Όταν γύρισε με τους στίχους, δε μπορούσα να βγάλω την αρχική μελωδία από το μυαλό μου. Απλά δε μπορούσα να βελτιώσω αυτό το πράγμα που είχα πετάξει πάνω του”.

‘GASTON’

O παραπάνω στίχος του Ashman δυσκόλεψε πολύ τον Menken, αλλά όχι ακριβώς για καλλιτεχνικούς λόγους.

“Όταν αυτός ο στίχος του Gaston ήταν μπροστά μου, απλά ξεσπούσα σε γέλια. Ήταν τόσο αστείος που δε μπορούσα να προχωρήσω”.

‘SOMETHING THERE’

Όταν ηχογραφήθηκε το ‘Something There’ από την Paige O’Hara και τον Robby Benson, ο Ashman είχε ήδη χάσει τη φωνή του από επιπλοκές του AIDS, αλλά δε σταμάτησε να συμβάλλει στην τελειοποίηση των κομματιών. Όταν η O’Hara τραγούδησε τον στίχο “new and a bit alarming”, ο Ashman ψιθύρισε στον Menken, “Πες στην Paige για εκείνο τον στίχο: Streisand”.

"Και το έπιασε. 'New and a bit a-LAR-ming'. Αυτή ήταν ακριβώς η ερμηνεία της στο τραγούδι και αυτή ήταν που έδωσε ακριβώς την αίσθηση ειρωνείας στον στίχο".

‘THE MOB SONG’

Η πιο σκοτεινή στιγμή της ταινίας είναι μία “αγνή οπερέτα” που σχεδιάστηκε με συγκεκριμένο τρόπο.

Σε γενικές γραμμές, ο τόνος της ‘Πεντάμορφης και του Τέρατος’, όπως και η ‘Μικρή Γοργόνα’, σχεδιάστηκε ώστε να συλλάβουν την τη μουσικότητα των παλιών ταινιών της Disney που είχαν μια πολύ ευρωπαϊκή, πολύ κλασική αίσθηση.

‘Beauty and the Beast’

Το ‘Tale As Old As Time’ είχε δύο εκδοχές αρχικά, μία μπαλάντα νανουρίσματος για την Angela Lansbury που θα το ερμήνευε με ένα demo από τον Ashman και μία πιο ποπ βερσιόν για το ραδιόφωνο με ένα demo από τον Menken. Όταν η Lansbury απέρριψε τον ρόλο γιατί της φάνηκε ότι η ταινία δε θα της ταίριαζε, ο Menken προβληματίστηκε.

“Αυτό που σκεφτόμουν ήταν, ‘Αυτό δεν είναι λογικό. Το γράψαμε κυριολεκτικά για εκείνη.’ Και ρώτησα ποιο demo της είχαν παίξει. ‘Το δικό σου’. Είπα ‘Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Σας παρακαλώ, γρήγορα, στείλτε της του Howard!’. Θυμάμαι την αίσθηση του κατεπείγοντος!”.

Αφού η Lansbury άκουσε το σωστό demo, αποδέχτηκε την πρόταση και ηχογράφησε το τραγούδι σε ένα take.