7 ρόλοι που δεν έπαιξε ο David Bowie (αν και θα μπορούσε)

Τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου είναι η πρώτη μέρα του μουσικοκινηματογραφικού φεστιβάλ 'Gimme Shelter' στο Gagarin. Η ταινία που θα το εγκαινιάσει είναι το 'David Bowie Is'.

Ο David Bowie είναι ένας από τους πιο ταλαντούχος μουσικούς που έχουν υπάρξει και όπως έδειξε και στους επιλεγμένους ρόλους που έπαιξε στη διάρκεια της ζωής του ήταν και καλός ηθοποιός. Ήταν άλλωστε ένας άρτιος performer που προσέδιδε μεγάλη θεατρικότητα στις εμφανίσεις του στη σκηνή, άρα δεν ήταν καθόλου δύσκολο για πολλούς σκηνοθέτες να τον φανταστούν σε ρόλους στις ταινίες τους.

Ειδικά μετά το θάνατό του αρκετοί σκηνοθέτες παραδέχτηκαν ότι ήθελαν David Bowie σε ρόλους. Άλλοι είχαν κάνει συζητήσεις μαζί του και είχε αρνηθεί, για άλλους παρέμεινε στο επίπεδο της φαντασίας και κάποιους θα τους είχε δεχτεί σίγουρα αν ζούσε.

Με αφορμή την προβολή της ταινίας συγκεντρώσαμε όλους τους ρόλους που θα μπορούσε να είχε παίξει ο David Bowie σύμφωνα με το όραμα των σκηνοθετών τους.

Ο Niander Wallace στο 'Blade Runner'

Το καλοκαίρι ο Villeneuve μίλησε σε συνέντευξή του για το καστ του 'Blade Runner: 2049' και μεταξύ άλλων είπε πως η πρώτη σκέψη του για τον ρόλο του Niander Wallace ήταν ο David Bowie. Όταν έμαθαν τα νέα του θανάτου του θέλησαν να βρουν κάποιον στο στυλ του David Bowie.

Ποιος πήρε τελικά τον ρόλο: Ο Jared Leto. Οκέι. Στυλ David Bowie, όχι.

Βερολινέζος στο 'atomic blonde'

Λίγες μέρες μετά τον Villeneuve και ο σκηνοθέτης του 'Atomic Blonde' David Leitch δήλωσε ότι και εκείνος ήθελε τον David Bowie στην ταινία του. Είχαν μάλιστα κάνει και συζητήσεις, αλλά ο Bowie είχε ευγενικά αρνηθεί. To 'Atomic Blonde' είναι τοποθετημένο στο Βερολίνο του 1989 λίγο πριν την πτώση του τείχους.

Ο Bowie είχε ζήσει για ένα πολύ δημιουργικό διάστημα στο Βερολίνο μαζί με τον Iggy Pop και έβγαλε τρεις από τους σημαντικότερους δίσκους του. Ο Leitch ήθελε οπωσδήποτε ένα cameo του Bowie, όμως αρκέστηκε στο να συμπεριλάβει δύο κομμάτια του στο soundtrack της ταινίας.

ο Gandalf στο 'LORD OF THE RINGS'

Τον Ιανουάριο του 2016 στις μέρες που ακολούθησαν το θάνατο του David Bowie, ο ηθοποιός Dominic Monaghan, που έπαιξε τον Merry ένα από τα χόμπιτ, μοιράστηκε δημοσίως ότι είχε δει τον David Bowie σε μια οντισιόν του 'Lord of the Rings' και υπέθεσε ότι επρόκειτο για τον ρόλο του Gandalf. Διάφορα ακούστηκαν κατά καιρούς για τη συμμετοχή του Bowie στο 'Lord of the Rings'. Μερικοί είπαν ότι η παραγωγή αποφάσισε να τον απορρίψει για να μην επισκιάσει με την παρουσία του την ταινία και άλλοι είπαν ότι δεν πήγαινε για τον Gandalf, αλλά για τον Elrond. H υπεύθυνη του casting ξεκαθάρισε όμως ότι ο Bowie απλά δεν μπορούσε να παίξει τον ρόλο λόγω υποχρεώσεων.

Ποιος πήρε τελικά τον ρόλο: Sir Ian McKellen

ο ryuk στο 'death note'

Όταν μάθαμε ότι το 'Death Note' θα γίνει ταινία από το Netflix δεν ενθουσιαστήκαμε ιδιαίτερα και τελικά δεν είχαμε και άδικο. Φυσικά όταν μάθαμε, ότι ο Willem Dafoe θα έδινε τη φωνή του στον Ryuk, δόθηκε λίγο πρεστιζ στην ταινία, αλλά και πάλι πόσο να σωθεί η κατάσταση; Λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας στο Netflix o σκηνοθέτης της Adam Wingard, είπε σε συνέντευξή του, ότι αρχικά φανταζόταν τον Bowie για τον Ryuk και στη συνέχεια τον Prince. Δεν πρόλαβε όμως να το ζητήσει από κανέναν από τους δύο.

Ποιος πήρε τελικά τον ρόλο: Ο Willem Dafoe.

Ravager στο 'Guardians of the galaxy'

Λίγες μέρες μετά το θάνατο του David Bowie, ο σκηνοθέτης του 'Guardians of the Galaxy' αποκάλυψε πώς ήθελαν και είχαν κάνει συζητήσεις με τον Bowie, για να εμφανιστεί στο σίκουελ. Ο Bowie ήταν αρνητικός με την ιδέα, όμως τίποτα δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Ο ρόλος του θα ήταν ένας από τους Ravagers, όπως είδαμε τον Sylvester Stallone και περίπου τη Miley Cyrus.

Ο Robert Lecter στο 'Hannibal'

O Bryan Fuller δημιουργός της σειράς είχε προσεγγίσει πριν τη δεύτερη σεζόν τον David Bowie για να παίξει τον ρόλο του θείου του Hannibal, Robert Lecter. Ο David Bowie αρνήθηκε χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετέχει σε επόμενες σεζόν, γι αυτό και η συζήτηση για το αν τελικά θα πει το ναι συνεχιζόταν για μεγάλο διάστημα.

Ποιος πήρε τελικά τον ρόλο: Κανένας. Το 'Hannibal' διακόπηκε μετά την τρίτη σεζόν το 2015. Οι φήμες για reboot πλανόνται από τότε διαρκώς στον αέρα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα βέβαιο ούτε για το μέλλον της σειράς ούτε για το μέλλον του Robert Lecter.

O PHILLIP JEFFRIES ΣΤΟ 'TWIN PEAKS: THE RETURN'

O David Lynch φυσικά και ήθελε τον David Bowie να ξαναπαίξει τον Phillip Jeffries, τον ρόλο που είχε στο 'Twin Peaks: Fire Walk with Me' και φυσικά θα ήθελε και ο Bowie. Δυστυχώς όμως τα γυρίσματα της επιστροφής του 'Twin Peaks' δεν πρόλαβαν θάνατό του.

Ποιος πήρε τελικά τον ρόλο: Ένα τσαγιερό.

INFO

Gimme Shelter Film Festival

Gagarin205, Λιοσίων 205, Αθήνα. Tηλ: +30 2114112500

Η προπώληση γίνεται online στο viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 και στα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt και Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης.

Τιμή Ημερήσιου Εισιτηρίου: 7 ευρώ (προπώληση & ταμείο).

H τιμή ημερήσιου εισιτηρίου ισχύει για όλες τις προγραμματισμένες προβολές και εκδηλώσεις της συγκεκριμένης ημέρας.

Διαρκείας: 55 ευρώ

Το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για όλες τις Δευτέρες του φεστιβάλ.

info@gimmeshelterfestival.com

www.gimmeshelterfestival.com

Facebook Page