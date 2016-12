Μιλήσαμε με την Jennifer Lawrence και τον Chris Pratt για Όσκαρ, ρομάντσο και αλκοόλ

Στο 'Passengers', που βγαίνει στις αίθουσες σήμερα Πέμπτη από την Feelgood, συναντάμε ένα ιδιόμορφο θέαμα.

Η ταινία ενώνει στη μεγάλη οθόνη δύο από τους μεγαλύτερους σταρς αυτή τη στιγμή και, βασικά, μόνο αυτούς. Μιλήσαμε με τον παραγωγό της ταινίας για το πόσο δύσκολο είναι να πείσεις ένα στούντιο να να γυρίσει μια τέτοια πρωτότυπη ταινία, όμως όπως ομολόγησε κι εκείνος, όλα γίνονται ευκολότερα όταν έχεις μαζί σου τους δυο πιο καυτούς σταρς του Χόλιγουντ.

Διότι αυτό είναι η Lawrence κι ο Pratt αυτή τη στιγμή.

Η Lawrence, από τη στιγμή που μας έκανε όλους να την προσέξουμε με την εκπληκτική ερμηνεία της στο 'Winter's Bone', μια μικρή ανεξάρτητη ταινία για την οποία προτάθηκε για το πρώτο της Όσκαρ, δεν έφυγε ποτέ. Είτε κάνει μεγάλα μπλοκμπάστερ είτε κάνει αυτές τις ταινίες του David O. Russell, η Lawrence έχει έναν τρόπο να διατηρεί το στάτους της ως #1 όνομα της γενιάς της.

Ο Pratt από την άλλη, έχοντας προέλευση από τη μικρή οθόνη, σε σειρές σαν το 'Everwood' και το 'Parks and Recreation' (όπου έπαιζε τον αξιαγάπητο μπούφο της καρδιάς μας, Andy Dwyer), εκτινάχθηκε πρόσφατα χάρη σε ένα σερί τρομερών κινήσεών του, όπως το 'Guardians of the Galaxy' (ωραία ταινία) και το 'Jurassic World' (ωραία επιλογή).

Από την άλλη, το 'Passengers' του Jon Spaihts κυκλοφορούσε για χρόνια στο Χόλιγουντ ως τοπ σενάριο που δεν έχει γυριστεί ακόμα, κι όταν έφτασε στα χέρια των Lawrence και Pratt είπαν κατευθείαν ναι. Στην ιστορία, παίζουν τους επιβάτες ενός διαστημοπλοίου που κάνει ταξίδι 120 χρόνων από τη Γη στις αποικίες- όμως αυτοί ξυπνάν νωρίς χάρη σε βλάβη, δεκαετίες πριν την προγραμματισμένη στιγμή.

Η ταινία ξεκινά βάζοντας Μεγάλα Ερωτήματα, και συνεχίζει στήνοντας ένα Μεγάλο Ρομάντσο (Στο Διάστημα). Επίσης υπάρχει κι ο Michael Sheen στο ρόλο ενός μπάρμαν-ρομπότ ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της ταινίας σερβίρει ουίσκι τον χαρακτήρα του Pratt.

Εμείς βρεθήκαμε στο παγωμένο Βερολίνο για να συναντήσουμε από κοντά τους δύο πρωταγωνιστές του 'Passengers'. Ακούσαμε τον Chris Pratt να τραγουδάει Cher στη Jennifer Lawrence, μιλήσαμε για βότκα και ουίσκι, και -ΦΥΣΙΚΑ- ρωτήσαμε τον Pratt για τον Andy Dwyer.

(*μπορείτε να επιλέξετε ελληνικούς υπότιτλους από τις ρυθμίσεις των βίντεο)

Μοντάζ: Δήμητρα Μπαμπαδήμα

*Το 'Passengers' παίζεται στις αίθουσες από σήμερα Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου από τη Feelgood.