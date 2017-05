Ο Kurt Russell είναι τα daddy issues του 'Guardians of the Galaxy'

Όταν είπε κάποιος στον Kurt Russell ότι την καριέρα του μοιάζει να τη διαχειρίζεται μεθυσμένος, εκείνος δεν το αρνήθηκε.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση στα ‘60s. Έγινε πρώτο όνομα στη Disney στα ‘70s. Έδειξε το κωμικό του timing στο παραγκωνισμένο στο box office ‘Used Cars’ του Robert Zemeckis και ξεκίνησε τον ογκόλιθο για συνεργασία που είχε με τον John Carpenter στα ‘80s, με cult ταινίες που πέτυχαν εξαρχής όπως το ‘Escape from New York’ και άλλες που απέκτησαν following με το πέρασμα του χρόνου όπως τα ‘The Thing’ και ‘Big Trouble’, όσο άλλες του *σοβαρές* δουλειές όπως τα ‘Mean Season’ και ‘The Best of Times’ έπαιρναν μισό εισιτήριο και μία μούτζα από τους κριτικούς, με το κοινό να έχει χάσει τον προσανατολισμό του βλέποντας τον Russell να πηγαίνει από το ένα είδος στο άλλο με ταχύτητα φωτός.

Στα ‘90s συνέχισε να ισορροπεί μεταξύ αξιόλογων χιτ σαν το ‘Tombstone’, τέλειες σαχλαμάρες όπως το ‘Stargate’ και παταγώδεις αποτυχίες όπως το ‘Soldier’ ή το ‘3000 Miles To Graceland’ που ήθελε να είναι campy fun αλλά δεν είχε τίποτα από τα δύο σε επάρκεια. Στα ‘00s κινήθηκε από το sci-fi δράμα ‘Vanilla Sky’ του Cameron Crowe μέχρι το υπερηρωικό, εφηβικό ‘Sky High’, για να ανακινηθεί η κατάσταση από τον μάστορα των restart καριέρων Tarantino με το ‘Death Proof’ και να συνεχίζει δυνατά μέχρι σήμερα με χιτ όπως ‘Furious 7’, ‘Hateful Eight’ και ‘Bone Tomahawk’. Όλα αυτά όσο σταματούσε την υποκριτική για να παίξει επαγγελματικά baseball ή να αφοσιωθεί στο κρασί Gogi που παράγει εδώ και χρόνια.

“Νομίζω ότι αυτό που έκανα διαφορετικά ήταν να παίζω διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά. Μου κόστισε πολλά χρήματα, αλλά την ίδια στιγμή μου έδινε δύναμη να συνεχίσω”. Κάπως έτσι όμως κάνεις καριέρα cult θρύλου και όχι κινούμενος μονάχα στην ασφάλεια που εξασφαλίζει βραβεία (ο Russell δεν είναι καν μέλος της Ακαδημίας να σημειώσουμε εδώ), αλλά και στενά περιθώρια καλλιτεχνικής εξερεύνησης.

Επόμενο βήμα του Russell είναι να παίξει έναν ζωντανό πλανήτη του διαστήματος, γιατί άμα έχεις τέτοιον ρόλο, προφανώς στον Russell θα απευθυνθείς.

Το PopCode εξασφάλισε ένα αποκλειστικό Q&A με τον ηθοποιό που θα δούμε ως τον ακριβοθώρητο πατέρα του Peter Quill, Ego the Living Planet, για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα στο ‘Guardians of the Galaxy’.

***

Τι σε τράβηξε στο πρότζεκτ;

Αφού διάβασα το σενάριο, είδα την πρώτη ταινία. Θυμάμαι ότι έξι ή εφτά λεπτά στην ταινία, περπατάει ο Chris Pratt. Μετά ξεκινά η μουσική, και κλωτσάει έναν απ’ αυτούς τους εξωγήινους αρουραίους ή τι ήταν αυτοί. Και αμέσως μου άρεσε η ταινία. Μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Μου άρεσε ο χαρακτήρας του.

Άρχισα να βλέπω πράγματα που μου θύμιζαν το παρελθόν σχετικά με δουλειές μου και χαρακτήρες που είχα παίξει. Μετά, όσο έβλεπα την ταινία να εξελίσσεται, το έπιασα. Διάβασα ξανά το σενάριο και άρχισα να το κοιτάω και να καταλαβαίνω τι ρωτούσε. Ανυπομονούσα να το κάνω γιατί πίστευα ότι θα ήταν ένα ενδιαφέρον πρότζεκτ.

Ένιωθα ότι ο James Gunn θα ήταν ένας ενδιαφέρων τύπος. Και είχα ακούσει για τον Chris Pratt από την κόρη μου, Kate Hudson, βασικά. Της άρεσε πολύ και είχαν δουλέψει μαζί. Έτσι ενδιαφέρθηκα κι εγώ.

Υπήρχε μία σχέση πατέρα-γιου που πίστευα ότι θα άγγιζε τον κόσμο και 20, 30 και 40 χρόνια από τώρα θα έχει διατηρήσει κάτι παραπάνω από την ψυχαγωγική αξία που παίρνει ο θεατής όταν παρακολουθεί την ταινία.

Ο James Gunn ξέρει τι κάνει. Έπιασε το νόημα από πολλές πλευρές στην πρώτη και πολύ περισσότερο, πιστεύω, στη δεύτερη. Αλλά σίγουρα η δυνατότητα για μένα να παίξω έναν χαρακτήρα που ήταν κάτι περισσότερο από ένας πατέρας. Ήταν ένας πατέρας που έφυγε και δεν γύρισε ποτέ. Και ο Peter Quill, ο χαρακτήρας του Chris Pratt, είχε ήδη φτιάξει μια εικόνα στο μυαλό του για το ποιος ήταν ο πατέρας του. Και μετά όταν τον συναντάς, σε κάποια σημεία ταιριάζει στην εικόνα και σε κάποια όχι.

Ας μιλήσουμε για τον χαρακτήρα σου.

Είναι ευρύ το φάσμα. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν στις περιπέτειες επιστημονικής φαντασίας, τα κόμικ της Marvel γενικά και το ‘Guardians of the Galaxy’ πιο συγκεκριμένα ακόμα, είναι ότι φτιάχνονται με τρόπο που σου επιτρέπει να κάνεις τις μεγάλες ερωτήσεις. Υπάρχουν άλλα όντα με τα οποία θα συναντηθούμε στο μέλλον; Τα έχουμε ήδη συναντήσει στο παρελθόν; Μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις ερωτήσεις και είναι απλά ok. Αν τις βάλεις σε άλλα είδη, είναι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Και σκέφτεσαι, έλα τώρα, τι; Αυτό είναι χαζομάρα. Αλλά στην επιστημονική φαντασία δεν είναι και ειδικά στον κόσμο των κόμικ.

Εδώ συνδέεις σημεία της ιστορίας του πατέρα και γιου με τρόπο που μοιάζει προσωπικός. Ο πατέρας του Peter Quill έχει φύγει και δε γνωρίζει ποιος είναι, αλλά έχει ακούσει πράγματα από τη μητέρα του. Άκουσε και από άλλους όσο μεγάλωνε. Ο Yondu έγινε το υποκατάστατο του πατέρα του, ένα πλάσμα παράξενο που του φέρεται απαίσια.

Αυτό ενισχύει την ανάγκη του να χτίζει και να ανεβάζει στο μυαλό του κάποιον που ούτε καν γνωρίζει. Όταν τελικά τον γνωρίζει, ενθουσιάζεται, είναι εκστασιασμένος. Αλλά ο πατέρας του, ο Ego, έχει κι αυτός τη δική του πλευρά, φαίνεται να ψάχνει τον Peter εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Και μετά μαθαίνεις τον λόγο για τον οποίο τον έψαχνε.

Είναι επειδή δε μπορεί να κάνει πράγματα που θέλει να κάνει χωρίς τον γιο του, γιατί είναι ουράνιο πλάσμα.

Βοηθάει η δυναμική σου με τον Chris Pratt;

Είχα την ευκαιρία να δουλέψω πολύ μαζί του, σε διάφορες σκηνές και context. Κέρδισα πολύ περισσότερα από τον Chris απ’ όσα πιστεύω ότι κέρδισε ο Chris από μένα. Ελπίζω οι ιστορίες που του είπα τουλάχιστον να ήταν διασκεδαστικές και ίσως σε έναν βαθμό διαφωτιστικές.

Ως ηθοποιός, ποτέ μου δεν κατάφερα να μην εκπλήσσομαι από το γεγονός ότι εάν μάθεις καλά τις ατάκες σου, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μπορώ να δοκιμάσω ένα εκατομμύριο τρόπους γιατί δε σκέφτομαι πώς θα καταλήξουν οι λέξεις. Απλά σκέφτομαι το πώς νιώθω και ανταποκρίνομαι σε αυτό που βλέπω να κάνει ο ηθοποιό απέναντί μου. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω και από τον άλλον. Μου άρεσε πολύ η δυναμική μας με τον Chris.

Πώς ήταν να δουλεύεις με το υπόλοιπο καστ;

Το καστ ήταν υπέροχο. Η Zoe ήταν πολύ διασκεδαστική. Ο Dave υπέροχος. Και ο Groot με τη φωνή του Vin Diesel. Γνώρισα και την Karen Gillan που υποδύεται τη Nebula και πέρασα πολύ χρόνο, φυσικά, και με την Pom Klementieff.

Μόλις μιλούσα και με τον Sylvester Stallone που είναι ανάμεσα στους αγαπημένους μου ανθρώπους και άρεσε και σ’ εκείνον πολύ αυτό που έκανε στην ταινία. Ήταν ωραίο, επίσης, που είδα τον Michael Rooker ξανά. Κάναμε το ‘Tombstone’ μαζί και είχα να δω τον Michael Sheen από τότε. Οπότε είχε πολλά θετικά η εμπειρία αυτή για μένα.

Πώς ήταν η συνεργασία σου με τον James Gunn;

Είναι πάντα ωραίο όταν δουλεύεις με κάποιον που γράφει και το σενάριο, που καταλαβαίνει την ιστορία καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Έχω υπάρξει πολύ τυχερός γιατί είχα πολλές τέτοιες ευκαιρίες με σκηνοθέτες/σεναριογράφους/κινηματογραφιστές που δημιούργησαν τις ιστορίες τους.

Και ο James Gunn είναι αυτός ο άνθρωπος. Ξέρει τα πάντα. Μπορείς πάντοτε να τον ρωτάς. Πάντοτε να αμφισβητείς. Πάντα δημιουργείς μαζί του και συνεργάζεσαι. Αλλά ο λόγος που μπορείς να το κάνεις άνετα είναι επειδή πρόκειται για τον πατέρα όλου αυτού.

Η ιστορία είναι δική του επιλογή. Αυτή που θέλει να πει. Όλο αυτό αποκρυσταλλώνεται σε πολύ ενδιαφέρουσες οπτικές. Οπτικές που μπορείς και να αμφισβητήσεις και να αποτελέσουν πρόκληση.

Είναι πραγματικά τέλειο όταν μιλάς με τον άνθρωπο που έφτιαξε την ιστορία και σου δίνει αυτό που θέλει, αλλά κάποιες φορές βλέπεις στη ματιά του μια λάμψη δεκτικότητας που σου δείχνει ότι μπορεί να είναι ανοιχτός σε κάποια ιδέα σου, ότι αμφισβητεί τον εαυτό του. Όταν έχουν την ακεραιότητα και την αυτοπεποίθηση να κάνουν αυτή τη συζήτηση, τότε είναι που μπορείς να δουλέψεις πραγματικά με τον άλλον. Τότε καταφέρνεις να δημιουργήσεις.

Κάποια πράγματα δεν είναι ακλόνητα. Είναι κινηματογράφηση, συμβαίνει και εκτελείται εκείνη τη στιγμή στο σετ. Μπορείς να γράψεις. Μπορείς να φανταστείς. Μπορείς να προετοιμαστείς. Και αυτές είναι οι επιλογές που φτιάχνουν μια ταινία.

Οπότε είναι το παιδί του. Είναι πολύ διασκεδαστικό να είσαι μέρος του κόσμου που δημιούργησε ο James Gunn.

***

* Το 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' κυκλοφορεί στις 4 Μαΐου από τη Feelgood.