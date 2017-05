O Vin Diesel προειδοποιεί: Δεν έχεις δει τον Groot ολόκληρο ακόμη

Εκτός από Flora colossus και Φύλακας του Γαλαξία, ο Groot έχει στο βιογραφικό του και μία από τις πιο συγκινητικές σκηνές στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Για χαρακτήρα που δε μπορεί να πει παραπάνω από τρεις λέξεις (τέσσερις στο peak του), δεν το λες κι άσχημα.

Μπορεί ο Vin Diesel που δανείζει τη φωνή του στον Groot να μην είναι ο μοναδικός που χρεώνεται την επιτυχία του χαρακτήρα όταν έχει γίνει τέτοια εκπληκτική δουλειά με τα ειδικά εφέ, είναι όμως ο ηθοποιός που κατάφερε να μας πείσει για την ευαισθησία του γίγαντα μέσα από λίγες μόνο συλλαβές.

(Photo by John Shearer/Invision/AP)

To PopCode εξασφάλισε ένα αποκλειστικό Q&A με τον Diesel και σε προετοιμάζει για την αλλαγή του Groot, τις νέες δυναμικές στην ομάδα των A-holes και το μέλλον του χαρακτήρα του.

Γιατί σε τράβηξαν οι Guardians;

Πήγα σε μια συνάντηση με τον Kevin Feige και μιλήσαμε για ένα δίωρο. Δύο εβδομάδες μετά, η Marvel μου έστειλε ένα βιβλίο με concept art και είχαν την τρελή ιδέα να έχουν αναφορές στον Iron Giant που είχα παίξει στην αρχή της καριέρας μου. Και αυτό που έκλεισε το θέμα για μένα ήταν όταν άνοιξα εκείνο το τεράστιο βιβλίο με το concept art και ερωτεύτηκα τον χαρακτήρα του Groot. Ρώτησα τον γιο μου, Vincent, που ήταν τριών ετών τότε, ποιον χαρακτήρα πίστευε ότι πρέπει να παίξει ο μπαμπάς, και μου έδειξε το δέντρο. Κάτι σ’ αυτό με έκανε να νιώσω ότι θα ήταν το τέλειο ταίριασμα.

Τι σου άρεσε στον Groot;

Τόσα πολλά! Αγάπησα την πλευρά του τρυφερού γίγαντα. Αγάπησα το πόσο αινιγματικός χαρακτήρας. Έχει ονομαστεί ο πιο ενδιαφέρων χαρακτήρας του σύμπαντος της Marvel γιατί είναι τόσο μοναδικός και διαφορετικός. Αγάπησα τη σύνδεσή του με τη γη και τη φύση, και κυρίως το γεγονός ότι είναι υπηρέτης της δεύτερης. Αγάπησα τα βιβλικά κόνσεπτ που σχετίζονται με τον χαρακτήρα. Και για να είμαι ειλικρινής, σαν ηθοποιός, πίστεψα ότι θα ήταν μεγάλη πρόκληση το να παίξεις έναν ολόκληρο χαρακτήρα με τον περιορισμό τριών μονοσύλλαβων λέξεων.

Ήταν έκπληξη η επιτυχία στο box office;

Ήξερα ότι ο Groot ήταν ξεχωριστός. Το ήξερα όσο φτιάχναμε την ταινία, και όσο έβλεπα τι έκανε ο James Gunn, πόσο διασκεδαστικό ήταν, και πόσο διασκεδαστικοί ήταν όλοι οι χαρακτήρες, το ήξερα. Θυμάμαι ότι είχαμε ξεπεράσει ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ένιωθα ότι ήταν ο τύπος της ταινίας που θα μπορούσες να κάνεις δώρο κατά κάποιον τρόπο, που θα έλεγες “Πήγαινε να δεις αυτήν την ταινία, είναι το δώρο μου για σένα”.

Πού βρίσκουμε τον Baby Groot σε αυτή την ταινία;

Βλέπουμε τη μεταμόρφωση του Groot. Ήταν τέλειο από μόνο του το γεγονός ότι μιλάμε για χαρακτήρα που μπορεί να αναγεννηθεί, αλλά η αναπαράσταση αυτής της ικανότητας σε πολλαπλές ταινίες είναι ακόμα καλύτερο. Δε νομίζω ότι έχουμε δει τον Groot ολόκληρο ακόμη. Αλλά να βλέπεις την ανάστασή του και τον χαρακτήρα να αναγεννιέται και να περνά στα διάφορα στάδια ανάπτυξης, είναι υπέροχο να το βλέπουμε όλοι και ως κοινό.

Ο Rocket είναι πιο προστατευτικός;

Ναι, αλλά νομίζω πως όλοι τους είναι πιο προστατευτικοί με τον Groot τώρα. Αυτό είναι το πιο αξιολάτρευτο πράγμα στη σχέση του Rocket με τον Groot. Είναι συνδυασμός από τους καλύτερους που έχουμε δει στο σινεμά. Και νομίζω ότι ο Bradley Cooper κάνει φοβερή δουλειά με τη φωνή του Rocket.

Ποια είναι η κύρια απειλή αυτή τη φορά;

Πρέπει να σώσουν τον γαλαξία. Αυτό κάνουν. Αλλά νομίζω υπάρχουν πολλές οικογενειακές σχέσεις που διερευνώνται σε αυτή την ταινία. Η ερώτηση ποιος είναι ο πατέρας σου, ποιος αξίζει τον τίτλο του πατέρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και η αδελφική αλληλεγγύη, πώς αναπτύσσεται με την Nebula και τη Gamora. Νομίζω ότι οι οικογενειακοί δεσμοί όπως εξετάζονται σε έναν τέτοιο γαλαξία συναρπαστικοί.

Σου αρέσει η διαδικασία του ADR (μεταγλώττιση);

Είναι διαφορετική. Και μου αρέσει σαν διαδικασία. Θέλει πολλή προσπάθεια αλλά το ευχαριστιέμαι. Είναι πάντα διασκεδαστικό να κάνεις μεταγλώττιση γιατί βλέπεις αυτές τις υπέροχες σκηνές να εκτυλίσσονται μπροστά σου.

Τι θα μας ενθουσιάσει περισσότερο στη δεύτερη ταινία;

Ο James Gunn πέτυχε πάρα πολύ με την απόδοση ενός κόσμου των κόμικ που υπάρχει εκτός του πλανήτη μας και στη δημιουργία, επίσης, μιας οικογένειας απροσάρμοστων. Και νομίζω ότι πηγαίνει βαθύτερα αυτή τη φορά. Μαθαίνουμε πολλά περισσότερα για τον Peter Quill. Υπάρχουν δυνατές θεματικές πατέρα/γιου και αδελφικών σχέσεων στην ιστορία αυτή.

Πώς ήταν η δεύτερη συνεργασία σου με τον James;

Πραγματικά πιστεύω ότι ο James Gunn είναι τρελή ιδιοφυΐα. Κάνει αυτό το βήμα παραπέρα που δεν πιστεύεις ότι θα έκανε σκηνοθέτης ή σεναριογράφος. Βάζει μια νότα παραπάνω και πιάνει. Οπότε είναι πολύ απολαυστική εμπειρία.

Είναι φίλος μου και είμαι πολύ ευγνώμων για τη σχέση αυτή. Αλλά πέρα απ’ αυτό, φέρνει μια φρεσκάδα στο είδος και αυτό είναι το καλύτερο χαρακτηριστικό του. Και γι’ αυτό ο κόσμος αγαπάει το συγκεκριμένο franchise.

Τι μπορεί να περιμένει το κοινό αυτή τη φορά;

Ο James είδε πόσο το διασκέδασε ο κόσμος την πρώτη φορά και νομίζω θέλει να τους το δώσει ξανά σε ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα. Στη δεύτερη ταινία δε χρειάζεται να ξοδέψεις τόσο χρόνο για να συστήσεις τους χαρακτήρες, οπότε μπαίνεις κατευθείαν στο ψητό. Μπορεί να έχει να παρουσιάσει νέους χαρακτήρες και εδώ, αλλά παίζει με ήδη υπάρχουσες σχέσεις που ξεκίνησαν στην πρώτη ταινία.

Έχουν δει τα παιδιά σου τον Baby Groot;

Τα παιδιά μου ήταν στο σετ μαζί του. Τον είδαν περισσότερο απ’ ότι τον είδα εγώ. Ο James τους έδειξε το σετ και όλες τις πλευρές μιας ταινίας. Ήταν τα πρώτα που είδαν τον Baby Groot.

Τι μπορεί να περιμένει το κοινό από τον Baby Groot;

Ένα φοβερό ride μαζί του. Είναι τέλειο να δίνεις ανάσα σε έναν τόσο ξεχωριστό χαρακτήρα. Μέσα από την ιστορία του, το κοινό μπορεί να δει τα διαφορετικά του στάδια. Αυτή η ταινία αντιπροσωπεύει το βρεφικό στάδιο του απίστευτου και συναρπαστικού χαρακτήρα του Groot.

* To 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' κυκλοφορεί στις 4 Μαΐου από τη Feelgood.