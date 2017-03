12 Disney αλήθειες που θα καταστρέψουν τα παιδικά σου χρόνια

Η μηχανή της Disney συνεχίζει - και θα συνεχίσει - ακάθεκτη με τις live action εκδοχές των πιο αγαπημένων μας παραμυθιών της.

Μετά την υπερεπιτυχία του ‘Maleficent’ ακολούθησαν η ‘Σταχτοπούτα’ και το βραβευμένο με Όσκαρ ‘Βιβλίο της Ζούγκλας’ και στο πρόγραμμα έχουν μπει η ‘Mulan’ για το ‘18, η ‘Μικρή Γοργόνα’ με υπεύθυνους για τη μουσική την ιδιοφυία Alan Menken και τον πρόσφατα υποψήφιο για Όσκαρ Lin-Manuel Miranda του μιούζικαλ ‘Hamilton’, η ‘Χιονάτη’, ο ‘Βασιλιάς των Λιονταριών’ με σκηνοθέτη τον Jon Favreau του ‘Βιβλίου της Ζούγκλας’ και του ‘Iron Man’, η ‘Κρουέλα Ντε Βιλ’ που θα εστιάσει στην κακιά της υπόθεσης όπως έγινε με το ‘Maleficent’ με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone, ο ‘Αλαντίν’ με τη σχεδόν αινιγματική επιλογή του Guy Ritchie για τη σκηνοθεσία, ο ‘Πίτερ Παν’ με σκηνοθέτη τον David Lowery του γλυκύτατου περσινού ‘Pete’s Dragon’, η ‘Τίνκερμπελ’ με τη Reese Witherspoon, ο ‘Ντάμπο’ από τον Tim Burton και ο ‘Winnie the Pooh’ με έναν ενήλικο Christopher Robin.

Αυτές τις μέρες η ‘Πεντάμορφη και το Τέρας’ σε περιμένουν στον κινηματογράφο για μία ακόμα play-by-play αναπαράσταση της πρώτης ταινίας κινουμένων σχεδίων που κατάφερε να κερδίσει υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας. Εμπλουτισμένη με τέσσερα ορίτζιναλ τραγούδια από τον Menken και ευπρόσδεκτο backstory για τους δύο βασικούς της χαρακτήρες, η ταινία είναι ιδανική για όσους δεν αγαπούν τις κλασικές, πετυχημένες συνταγές, αλλά λιγότερο συναρπαστική για όσους από εμάς περιμέναμε κάτι παραπάνω, 26 χρόνια μετά την πρώτη φορά που είδαμε τους πρωταγωνιστές να χορεύουν βαλς.

Όποιο κι αν είναι το συμπέρασμά σου για την ταινία μετά το τέλος της πάντως, δεν υπάρχει στιγμή της που θα μπορούσε να καταστρέψει τα παιδικά σου χρόνια, όπως αυτές στην παρακάτω λίστα. (Ok, εκτός από την πρώτη. Ίσως.)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ;

Το φοβερά αξιόπιστο, επιστημονικά εμπεριστατωμένο συμπέρασμά μου λέει ότι η Belle δεν έχει ακριβώς το Σύνδρομο της Στοκχόλμης. Από τη στιγμή που έρχεται συνεχώς σε αντιπαράθεση με το Τέρας όσο την κρατά αιχμάλωτη και δεν υπερασπίζεται τις αποφάσεις του, είναι μάλλον από τις λιγότερο τραγικές περιπτώσεις (αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν τέτοιες). Δεν παύει ωστόσο να ερωτεύεται τον απαγωγέα της πριν την αφήσει ελεύθερη. Άσε που το παραμύθι σου λέει ότι αν κάνεις υπομονή με τη φοβέρα, στο τέλος θα ανταμειφθείς με τον πρίγκηπα κάτω από το τέρας. Όμορφα πράγματα.

LANNISTER 1.0

Ο Simba και η Nala είναι αδέλφια. Κάθε αγέλη λιονταριών έχει μονάχα ένα αρσενικό λιοντάρι που ζευγαρώνει με τις λέαινες. Η αγέλη του Simba είχε και τον Scar βέβαια, αλλά ο γιος του, Kovu, του έμοιαζε πάρα πολύ στο sequel, οπότε δεν το κόβουμε να έδωσε γενετικό υλικό στη Nala. Στην ίδια λογική, όταν ο Simba κληρονομεί τη δική του αγέλη, εννοείται ότι θα ζευγαρώσει με τις υπόλοιπες λέαινες. Αφήστε που έκανε κόρη και όχι γιο.

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΚΟΜΑ

Φαντάζομαι ξέρεις τι ακολούθησε όταν η Nala έκανε ματάκια στον Simba. To θέμα είναι ότι ο Timon και ο Pumbaa τους κοιτούν και τραγουδάνε.

SEX IN THE SKY WITH DIAMONDS

Μάλλον η αρχαιότερη ανακάλυψη των φαν. Επίτηδες ή όχι δε γνωρίζουμε, πάντως όταν ο Simba ξαπλώνει στον λόγο και τινάζεται χώμα, η σκόνη γράφει SEX στον ουρανό.

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΡΩΓΕΣ

Οι στρίγγλες του ‘Fantasia’ τάσσονται με το κίνημα Free the Nipple.

KAI AYTO ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΕΟΣ

Φήμες λένε ότι ο καλλιτέχνης που επιμελήθηκε το εξώφυλλο της ‘Μικρής Γοργόνας’ απολύθηκε και γι’ αυτό έκανε αυτή την *γκουχ* προσθήκη *γκουχ*, αλλά το στούντιο το αρνείται.

‘LET ME BE GOOD TO YOU’

Tonight's the night

Boys, what you're hopin' for will come true

Let me be good to you

You tough guys

You're feelin' all alone

You rough guys

The best o' you sailors and bums

All o' my chums

So dream on

And drink your beer

Get cosy

Your baby's here

Σε στριπτιζάδικο όλα αυτά. Μπράβο, ‘Great Mouse Detective’.

HELLFIRE

Don't let this siren cast her spell

Don't let her fire sear my flesh and bone

Destroy Esmeralda

And let her taste the fires of hell

Or else let her be mine and mine alone

[...]

Choose me or

Your pyre

Be mine or you will burn

O Frollo δεν έχει *απλά* αρρωστήσει με την Esmeralda, σκέφτεται να τη βιάσει.

ΜΕ ΤΗ ΣΚΗΝΟΥΛΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩ

Σε πολύ βολικό σημείο τοποθέτησε τη σκηνή του ο Kronk στο ‘Emperor’s New Groove’.

Ο PINOCCHIO ZEI TO THUG LIFE ΤΟΥ

Ο ANDY ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ

Στο ‘Toy Story’ υπάρχει ένα ζευγάρι πόδια κούκλας, ενσωματωμένα σε ένα καλάμι ψαρέματος. Δηλαδή hook. Δηλαδή hooker.

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΕ ΘΕΣ, ΚΥΡΑ ΜΟΥ;

Όσο ο Aladdin προσπαθεί να κρυφτεί από τους φρουρούς, βρίσκεται σε έναν χώρο με γυναίκες που τελικά τον διώχνουν. Λογικά μιλάμε για οίκο ανοχής και ποιος οίκος ανοχής σε θέλει αν είσαι απένταρος;

***

Εάν κάτι μας ξέφυγε, το περιμένουμε στα σχόλια.