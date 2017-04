15 κορυφαία beach bodies που θα ζηλέψεις

Με το μπουφάν να δίνει τη θέση του στο τζάκετ και την κατσαρόλα να έχει αδειάσει πια από μαγειρίτσα, δεν είναι πια νωρίς για να αρχίσεις να ετοιμάζεσαι για την παραλία. Η λίστα που θα βρεις παρακάτω με αστέρες του Χόλιγουντ που έχουν τα ιδανικά beach bodies δεν είναι εδώ για να σε αγχώσει. Δες την περισσότερο σαν έμπνευση.

Άλλωστε, ακόμα κι αν δεν προλαβαίνεις να μοιάσεις στους πρωταγωνιστές μέχρι τους καλοκαιρινούς μήνες, τουλάχιστον σε παίρνει ακόμα να τους μοιάσεις στο κομμάτι που μπορεί να σου εγγυηθεί την τέλεια αποτρίχωση, με τη Laser αποτρίχωση της Cosmetic Derma Medicine.

BURT LANCASTER - FROM HERE TO ETERNITY

Ξεκινάμε με ένα all-time classic παράδειγμα ιδανικού σώματος που είχε, μάλιστα, ξεσηκώσει και κάμποσες αντιδράσεις. Στο ‘From Here to Eternity’ των 8 Όσκαρ, ο Burt Lancaster και οι ερωτικές σκηνές του στην παραλία με την Deborah Kerr είχαν σηκώσει τα φρύδια πολύ κόσμου όταν είχαν κυκλοφορήσει, μιας και για την εποχή τους ήταν πολύ προχωρημένες, αλλά θεωρούνται πλέον εμβληματικές. Ο Lancaster είχε πει σε συνέντευξη το 1949 ότι δε θα άφηνε ποτέ τον εαυτό του εκτός φόρμας, γιατί θα του ήταν αργότερα πολύ δύσκολο να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

DANIEL CRAIG - CASINO ROYALE

Όταν ανακοίνωσαν τον Daniel Craig για επόμενο James Bond, πολλοί δε μπορούσαν να φανταστούν τον ηθοποιό στον ρόλο του debonair πράκτορα. To ‘Casino Royale’ διαβεβαίωσε τους φαν του κλασικού franchise ότι βρίσκονταν σε καλά χέρια. Ο Craig, πέρα από τις υποκριτικές του ικανότητες, έφερε και φοβερή αποφασιστικότητα στο training που προηγήθηκε των γυρισμάτων, αφιερώνοντας τον χρόνο του σε lifting, βάρη και αερόβια γυμναστική. Ο personal trainer του, Simon Waterson, είχε δηλώσει τότε στο GQ ότι μέχρι το τέλος της εκπαίδευσής του, ο Craig είχε περφόρμανς αθλητή.

JASON MOMOA - BAYWATCH HAWAII

Το επερχόμενο ‘Aquaman’ δε θα είναι η πρώτη φορά που ο Jason Momoa θα έρθει σε επαφή με το νερό. Πριν τις αχανείς στέπες που όργωναν οι Dothraki στο ‘Game of Thrones’, ο ηθοποιός όργωνε τις παραλίες και τα κύματα στο ‘Baywatch Hawaii’. O Momoa κέρδισε τον ρόλο στα 19 του όταν τον ανακάλυψε ένας ατζέντης στο μαγαζί που πουλούσε είδη για surfing και δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς γιατί του τράβηξε αμέσως την προσοχή. Νωρίτερα είχε κερδίσει και τον διαγωνισμό Hawaii’s Model of the Year μετά την προτροπή του διεθνούς σχεδιαστή Takeo Kobayashi.

THE ROCK - BAYWATCH

Μιλώντας για ‘Baywatch’, δε θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ’ έξω τον Dwayne ‘The Rock’ Johnson που έχει αναλάβει χρέη Mitch Buchanon στην κινηματογραφική μεταφορά της σειράς που περιμένουμε στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Εντάξει, ο Rock δεν περίμενε το ‘Baywatch’ για να χτίσει σώμα, αλλά δεν τον έχουμε δει ποτέ να δαμάζει τα κύματα για να σε σώσει, οπότε ήρθε η ώρα και γι’ αυτό.

JOE MANGANIELLO - MAGIC MIKE XXL

Όχι ότι στο ‘Magic Mike’ υστερούσε σε τίποτα το σώμα του, αλλά στο ‘XXL’ τον είδαμε περισσότερο οπότε κερδίζει στα σημεία. Ο Joe Manganello βρέθηκε κάποτε στα πρόθυρα αυτοκτονίας όταν μετά τον ρόλο του ως Flash στο ‘Spider-Man’ το 2002 έμπλεξε με ουσίες, με αποτέλεσμα να μπει η καριέρα του σε δεύτερη μοίρα, οι προτάσεις σιγά-σιγά να εξαφανίζονται και να καταλήξει στην αστεγία. Τελικά κατάφερε να αποτοξινωθεί και να κάνει στροφή στον υγιέστερο τρόπο ζωής που μπορείς να φανταστείς, με clean eating, μαχαίρι στη ζάχαρη και τα υποκατάστατά της, και γυμναστική δύο φορές τη μέρα/έξι φορές την εβδομάδα. Εάν σου πέφτει βαρύ το πρόγραμμα, μπορείς να κάνεις την αρχή με τη μέθοδο Laser αποτρίχωσης της Cosmetic Derma Medicine για να καθαρίσεις σε πρώτη φάση από το κομμάτι τρίχα. Τα υπόλοιπα θα έρθουν με υπομονή και επιμονή.

MATT BOMER - MAGIC MIKE XXL

Άλλο ένα μέλος του καστ του ‘Magic Mike XXL’ στη λίστα και πολύ δίκαια. Ο Matt Bomer είχε πάντοτε προσεγμένο σώμα, αλλά για υποδυθεί τον stripper έπρεπε να προσπαθήσει λίγο παραπάνω, κυρίως με supersets για όλους τους μύες που τον πίεζαν να κρατά μεγάλη βάρη για αυξημένο χρονικό διάστημα.

CHANNING TATUM - DEAR JOHN

Επιλέξαμε το ‘Dear John’ καθαρά και μόνο για τα παραθάσσια shots, αλλά ο Channing Tatum προκαλεί ταχυπαλμίες κάθε φορά βρίσκεται on camera με όσα λιγότερα ρούχα γίνεται, οπότε αφού κάτι θα ξέρει καλύτερα αποτελεί και παράδειγμα προς μίμηση.

MATTHEW MCCONAUGHEY - ΠΑΝΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ‘13

Ευκαιρία να τον γδύσουν έψαχναν κάθε φορά οι σκηνοθέτες τον Matthew McConaughey πριν τη στροφή του στην ποιότητα με τα ‘Dallas Buyers Club’ και ‘True Detective’. Ακόμα κι όταν δε βρισκόταν σε παραθαλάσσιο περιβάλλον όπως στα ‘Fool’s Gold’ και ‘Failure to Launch’ που ταιριάζουν περισσότερο και με την κουβέντα μας, μία shirtless σκηνή ήταν πάντοτε απαραίτητη. Πλέον οι επιλογές του σε ρόλους - μέχρι στιγμής τουλάχιστον - δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ρούχα στο πάτωμα και, επίσης, ακούγεται ότι μετά την απότομη απώλεια βάρους για την ερμηνεία που του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ το σώμα του δεν έχει επανέλθει πλήρως, οπότε μάλλον θα κάνεις καιρό να τον δεις στα περασμένα μεγαλεία του.

OWEN WILSON - THE BIG BOUNCE

Ο Owen Wilson δεν είναι ο πρώτος που σκέφτεσαι όταν θες να φέρεις στο μυαλό σου κορμάρων μύθους, αλλά στο ‘Big Bounce’ πολλοί τον παραδεχτήκαμε. Το ίδιο και η Sara Foster που τον ερωτεύτηκε στην ταινία, λίγο πριν τον προδώσει για χάρη 200.000 δολαρίων.

SAM CLAFLIN - HUNGER GAMES: CATCHING FIRE

Ο ρόλος του Finnick Odair είναι από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες για τους φαν των βιβλίων ‘Hunger Games’, οπότε όταν η παραγωγή έψαχνε τον κατάλληλο ηθοποιό για να τον ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη, η αγωνία ήταν μεγάλη. Τελικά δεν αγκάλιασε μόνο το fandom τον τυχερό Sam Claflin, αλλά και το κοινό γενικότερα, αφού ο ηθοποιός έχει αποκτήσει στάτους romantic lead τα τελευταία αρκετά χρόνια και συνεχίζει ακάθεκτος. Όσο για τη φυσική του κατάσταση, αυτή έπρεπε να είναι άψογη για τον αθλητικό Finnick και παραμένει άψογη μέχρι και σήμερα.

TOM CRUISE - TOP GUN

Η σκηνή του beach volley στο ‘Top Gun’ είναι από τις πιο χαρακτηριστικές της ταινίας και εκπρόσωπό της στη λίστα μας καθορίσαμε τον Tom Cruise. Δικαιωματικά κιόλας, γιατί εκτός από το πρωταγωνιστικό του πράγματος, ο Cruise είναι λίγα μόνο χρόνια μακριά από την έκτη δεκαετία της ζωής του και κάθε φορά καταφέρνει να το ξεχνάμε με τη φοβερή φυσική του κατάσταση και τα stunts που προτιμά να τα κάνει μόνος του.

RYAN GOSLING - CRAZY, STUPID, LOVE.

Εδώ κλέβουμε λιγάκι γιατί δε βρισκόμαστε σε παραλία αλλά σε πισίνα, όμως να σας πούμε κάτι; Και γούρνα να είχε σπίτι του ο Ryan Gosling στο ‘Crazy, Stupid, Love.’, θα τον βάζαμε στη λίστα. Θα τον βάζαμε και σε στέπα να είχε γυριστεί η ταινία βασικά. Δεν τα λέμε εμείς, η Emma τα είπε. Μοιάζει φτιαγμένος με Photoshop.

TAYLOR KITCH/AARON TAYLOR-JOHNSON - SAVAGES

Το crime drama του Oliver Stone ήταν sex, drugs και rock’n’roll που κάπου στην πορεία στράβωσε, αλλά γι’ αυτό δεν έφταιξαν σε τίποτα ο Taylor Kitch, ο Aaron Taylor-Johnson και η Blake Lively, που έκαναν ό,τι μπορούσαν με όσα είχαν στα χέρια τους. Και στα κορμιά τους που δεν ξεκολλούσαν μέχρι να απαγάγει την Blake το μεξικανικό καρτέλ.

CHRISTOPHER ATKINS - BLUE LAGOON

Το ‘Blue Lagoon’ του ‘80 είχε πατώσει σε κριτικές, κατάφερε ωστόσο να γίνει εμβληματικό με τον τρόπο του (το 50% του τρόπου ήταν η Brooke Shields, μη γελιόμαστε). Ο Christopher Atkins δεν έδειξε μόνο τη γράμμωσή του στην ταινία - απόδειξη ότι δε χρειάζεται να είσαι σφίχτης για να έχεις ένα ελκυστικό αποτέλεσμα - αλλά δεν κόλλησε ούτε σε full frontal επιδέξια καλυμμένο με φυσικές, θαλάσσιες σκιές που χρησιμοποίησε ο σκηνοθέτης Randal Kleiser. Τώρα μη μας ρωτήσετε πώς δε φαίνεται να έχει καμία τρίχα σε τέτοια πρωτόγονη κατάσταση που μεγάλωσε ο χαρακτήρας του. Υποθέτουμε έχουν γίνει απλά άσπρες από τον ήλιο, μιας που δεν μπορούσε να κάνει Laser αποτρίχωση στη Cosmetic Derma Medicine όπως μπορείς να κάνεις εσύ.

ASHTON KUTCHER - KILLERS

Δε συμβαίνει κάθε μέρα να συναντάς έναν πληρωμένο δολοφόνο όπως στην περίπτωση της Katherine Heigl στο ‘Killers’, αλλά εάν μοιάζει με τον Ashton Kutcher δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Δε θα έπρεπε δηλαδή, αλλά άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και λοιπά κλισέ. Ο Kutcher ήταν μοντέλο πριν το γυρίσει στην υποκριτική, οπότε το σώμα του ήταν περισσότερο αδύνατο, παρά μυώδες. Για τις ανάγκες του ρόλου, όμως, το ‘ριξε στη γυμναστική και μάλιστα με τη βοήθεια DVD. Να κι άλλη μια λύση, λοιπόν.

***

Cosmetic Derma Medicine:

Αθήνα: +30 210 6980451

Κηφισιά: +30 210 6232220

Θεσσαλονίκη: +30 2310 224240

Πάτρα: +30 2610 226562