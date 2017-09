15 ταινίες ιδανικές για φθινόπωρο

Κίτρινα φύλλα, πρώτες δροσιές και μελαγχολική διάθεση - σε κάποιες περιπτώσεις. Οι παρακάτω ταινίες είτε εκτυλίσσονται στην πιο υποτιμημένη εποχή του χρόνου, είτε δημιουργούν το κατάλληλο mood για να σου κάνουν παρέα όσο θα την περιμένεις να περάσει.

‘DEAD POETS SOCIETY’

Ξεκινάμε με ένα από τα πιο βαριά πυροβολικά.

Tο ‘Dead Poets Society’ θυμίζει την επιστροφή στο σχολείο, το δέσιμο με τους συμμαθητές, το πολύ συγκεκριμένο συναίσθημα που νιώθεις όταν ανακαλύπτεις καθηγητή που δε σε γράφει στα παλιά του παπούτσια, και πάνω απ’ όλα την πίστη ότι οι ιδέες σου θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο. Αν συνηθίζεις να βλέπεις το ποτήρι μισοάδειο, με ένα rewatch μπορεί και να την επανακτήσεις.

‘GOOD WILL HUNTING’

Το ‘Good Will Hunting’ έχει μερικές από τις αγαπημένες μου σκηνές στο σινεμά, οπότε όπου μπορώ να το συμπεριλάβω θα το κάνω, ας ξεκινήσουμε από κει.

Ευτυχώς εδώ δε χρειάζεται να ζοριστώ καθόλου για να χώσω την ταινία στη λίστα. Το κολλεγιακό περιβάλλον και η κούκλα Βοστώνη, όπως φαίνεται από το παγκάκι που ο Robin Williams αποφασίζει να κεράσει αλήθεια στον Matt Damon, μου λύνουν τα χέρια.

‘WHEN HARRY MET SALLY’

Το ‘When Harry Met Sally’ είναι από αυτές τις ρομαντικές κομεντί που έκαναν γυναίκες και άντρες να συμφωνούν. Αρέσει εύκολα, βρε αδερφέ. Είναι και η πρώτη από τη λίστα που εκπροσωπεί το Νεορκυέζικο Φθινόπωρο στο σινεμά. Και με τα κίτρινα φύλλα της, και τα blazer της, και με τα καπέλα της, και με τα απ’ όλα της.

‘RUSHMORE’

Όπως και στο ‘When Harry Met Sally’ και στο 'Rushmore' καταλήγουμε Χριστούγεννα, αλλά όχι πριν περάσουμε πρώτα από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και τον Νοέμβρη. Επίσης, ο Max Fischer, το καπέλο του και το βελουτέ σακάκι του. Και Wes Anderson, πάντα Wes Anderson, όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά ειδικά το φθινόπωρο.

‘ELECTION’

To ‘Election’ συνδυάζει μαύρο χιούμορ και έξυπνο σενάριο, οπότε κράτα το στα υπόψιν γενικώς εάν σου έχει ξεφύγει μέχρι τώρα. Oι σχολικές εκλογές όμως το βάζουν στις κατάλληλες επιλογές για μία back-to-school βραδιά στο σπίτι. Στα plus η Nebraska και ο Alexander Payne στη σκηνοθεσία.

‘YOU’VE GOT MAIL’

“Don’t you love New York in the fall? It makes me wanna buy school supplies”.

Τι γλυκιά που είναι αυτή η ταινία, τι καλά που περνάω όποτε τη βλέπω και τι χημειάρα είναι αυτή της Meg Ryan και του Tom Hanks, που φτιάχνανε ταινίες χωρίς να μοιράζονται καν μαζί τις περισσότερες σκηνές τους και το πράγμα πήγαινε μόνο του. Το ‘You’ve Got Mail’ θα μπορούσε να παίξει και άνοιξη λόγω φινάλε, αλλά όχι. Στηρίζω φθινοπωρινό rewatch.

‘HALLOWEEN’

Η γιορτή του Halloween δεν είναι ελληνική, οπότε παρά τα πάρτι που στήνονται τα τελευταία χρόνια δεν είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας όπως στον μέσο Αμερικανό, αλλά δεν είναι το έθιμο ούτως ή άλλως που κάνει το ‘Halloween’ φθινοπωρινό. Είναι τα φύλλα της φανταστικής πόλης του Illinois, τα ρούχα, ο καιρός και τα βιβλία που κουβαλάει η Laurie από και προς το σχολείο.

Τώρα αν θες να το δεις και στις 31 Οκτώβρη, έτσι για την αμερικανιά του πράγματος, ποιος θα σε σταματήσει;

‘FERRIS BUELLER’S DAY OFF’

Το ‘Ferris Bueller’s Day Off’ υποτίθεται ότι εκτυλίσσεται την άνοιξη, αλλά γυρίστηκε τις ζεστές μέρες του φθινοπώρου του Σικάγο και του φαίνεται.

Σε γενικές γραμμές οι coming of age ταινίες του John Hughes θα κολλούσαν άνετα σε φθινοπωρινό πρόγραμμα μιας που εστιάζουν σε σχολικές εμπειρίες, αλλά ο ‘Ferris’ και το σκασιαρχείο του ταιριάζουν καλύτερα στην ψυχολογία του εργαζόμενου που βρίσκεται σε άρνηση για τη ληγμένη καλοκαιρινή του άδεια. Είμαστε ένα, με λίγα λόγια.

‘GARDEN STATE’

Το πετυχημένο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Zach Braff είχε συζητηθεί πολύ και για πολλούς λόγους.

Για τον τρόπο που προσέγγιζε κάποια tropes για τους εικοσάρηδες. Για το σάουντρακ του. Για τον όρο Manic Pixie Dream Girl που φτιάχτηκε με αφορμή τον χαρακτήρα της Natalie Portman στην ταινία και χρησιμοποιείται πλέον για όσους γυναικείους χαρακτήρες έχουν φτιαχτεί για να μεταδίδουν την αισιοδοξία τους στον πρωταγωνιστή, χωρίς να έχουν δικό τους arc.

Για όσα απ’ αυτά και να το θυμάσαι (ή και για όλα), είναι τέτοιο το mood του, που όταν το βλέπεις φθινόπωρο, γίνεται ακόμα καλύτερο.

‘OCTOBER SKY’

Εντάξει, το λέει και ο τίτλος, αλλά δεν κέρδισε τη θέση του στη λίστα μόνο γι’ αυτό.

Το ‘October Sky’ είναι αυτό το παραδοσιακό χολιγουντιανό δράμα που έχει φτιαχτεί για να σε εμπνεύσει. Συνδυάζει καρδιά, κινηματογραφική μαστοριά και αυτή την αίσθηση που σου προκαλεί μια βραδιά με ξάστερο ουρανό. Bonus το ‘50s σκηνικό του.

‘FAR FROM HEAVEN’

Οκτώβρη και ‘50s λέγαμε, οπότε το ‘Far From Heaven’ δεν μπορεί να λείπει.

Ανάμεσα στις 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ του είναι μία για την Julianne Moore, αλλά και μία στην κατηγορία Καλύτερης Φωτογραφίας. Ο Edward Lachman φτιάχνει μία μελαγχολική φθινοπωρινή καρτ ποστάλ, ιδανική για να ταιριάξει με την ψυχολογία της καταπιεσμένης πρωταγωνίστριάς του.

‘AMERICAN BEAUTY’

Και μόνο την εμβληματική του σκηνή με την πλαστική σακούλα να σκεφτείς, το μυαλό πηγαίνει κατευθείαν σε φθινόπωρο. Βάζεις μέσα και το απίστευτο σάουντρακ του Thomas Newman και βλέπεις τον εαυτό σου να ρεμβάζει έξω από το παράθυρο, ιδανικά με ψιλόβροχο.

‘DAYS OF HEAVEN’

Εποχή θερισμού για την Αμερική το φθινόπωρο. Ευκαιρία για τον Terrence Malick να στήσει ερωτικά τρίγωνα σε λειβάδια και αγρούς.

Οι περισσότερες σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στα 25 λεπτά πριν τη δύση του ηλίου, κατά τη magic hour ή golden hour όπως την αποκαλούν κινηματογραφιστές και φωτογράφοι, προκειμένου να απαθανατιστεί το απαλότερο φως της ημέρας. Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας είναι πραγματικά χάδι για τα μάτια.

‘AUTUMN SONATA’

To ‘Autumn Sonata’, ή αλλιώς ‘Höstsonaten’ όπως είναι ο σουηδικός του τίτλος, χάρισε στη μεγάλη Ingrid Bergman την έβδομη και τελευταία της υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Μαζί με τη Liv Ullmann που υποδύεται μία από τις κόρες της στην ταινία, μας έδωσαν τις tour de force ερμηνείες που χρειαζόταν μία ιστορία για τον θάνατο και τις χαμένες ευκαιρίες για να απογειωθεί.

Δεν είναι και η πιο ελαφριά επιλογή στη λίστα, οπότε δε θα στη συστήναμε για βραδιά με χουχούλιασμα, αλλά όταν ξέρεις ότι η μέρα σου τραβάει λίγη εποικοδομητική κατάθλιψη, ξέρεις τι να κάνεις.

‘AN AUTUMN AFTERNOON’

Το κλείσιμο της λίστας έρχεται από την Ανατολή και δεν προδίδει τον τίτλο του.

Το μελαγχολικό, φθινοπωρινό σου απόγευμα παρέα με την τελευταία ταινία του Yasujirô Ozu, θα σε ταξιδέψει με (πολύ) αργούς ρυθμούς στην Ιαπωνία των ‘60s και στη ζωή ενός χήρου πατέρα που συνειδητοποιεί ότι έχει έρθει η ώρα να αποχωριστεί την κόρη του.

Ο Ozu απέδιδε αριστοτεχνικά την ανθρώπινη φύση, οπότε η μοναξιά του ‘An Autumn Afternoon’ δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα αριστούργημα για όσους αγαπούν το καλό slow burn, αλλά όχι χωρίς τα κωμικά στοιχεία και τα γεμάτα του χρώματα που το κρατούν ακόμα φρέσκο.