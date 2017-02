19 ερωτικά θρίλερ απείρως καλύτερα από τις ‘50 Αποχρώσεις του Γκρι’

Πριν μας πεις ότι ο πήχης μπαίνει εξαρχής χαμηλά βάσει τίτλου, σκέψου ότι το '50 Shades Darker' μας δίνει απλά την τέλεια αφορμή για να θρηνήσουμε το μισοπεθαμένο είδος του ερωτικού θρίλερ. Επειδή, λοιπόν, ο θεατής ο απελπισμένος θα πέσει και στη λούμπα της τόσο-κακής-που-είναι-απλά-κακής ταινίας, εμείς δε θα σε κατηγορήσουμε γι' αυτό, απλά θα σου προτείνουμε τις πολλές, πάρα πολλές καλύτερες ταινίες του είδους.

EYES WIDE SHUT

Όπως συνέβαινε συχνά με τις ταινίες του Kubrick, το ‘Eyes Wide Shut’ είχε λάβει μέτριες έως και κακές κριτικές με την κυκλοφορία του, αλλά με τα χρόνια κέρδισε έδαφος. Σήμερα θεωρείται cult classic. Το νυκτόβιο, ονειρικό φιλμ - το τελευταίο του θρυλικού σκηνοθέτη - είναι μεν σαγηνευτικό και σέξι, αλλά τον πρώτο λόγο έχουν η εμμονή και η παράνοια.

BLUE VELVET

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το νεο-νουάρ 'Blue Velvet' παραμένει σοκαριστικό, οξυδερκές, αλλόκοτο, ωμό και απεγνωσμένο στον ερωτισμό του, περισσότερο παραισθησιογόνο παρά ταινία, με την αγαπημένη θεματική του Lynch για τη σήψη και το σεξουαλικό άγχος των αμερικανικών προαστίων να κάνει εδώ το ποδαρικό της.

FATAL ATTRACTION

Στο boom των ερωτικών θρίλερ στα ‘90s, ο Michael Douglas ήταν ο everyman μοιχός που θα έβαζες να παίξει στις ταινίες σου. Τα αποτελέσματα φαίνονταν άλλωστε στο box office, με τα θρίλερ του να στέκονται δίπλα σε ταινίες τύπου ‘Three Men and a Baby’. Το ‘Fatal Attraction’ κέρδισε και την Ακαδημία που του χάρισε 6 υποψηφιότητες, με την Glenn Close να ξεχωρίζει σε ρόλο μαινάδας με αδυναμία στα κουνέλια (ακόμα έχουμε εφιάλτες).

BASIC INSTINCT

Εκτός από Αυτή Τη Σκηνή με τη Sharon Stone, οι περισσότεροι δε θυμούνται και πολλά παραπάνω από την ταινία του Ευρωπαίου provocateur, Paul Verhoeven. Ο διαχρονικός του ντόρος και η πιο σύγχρονη camp ανάγνωσή του όμως, το βάζουν στην κατηγορία του κλασικού. Αν δεν ψάχνεις για βάθος στην πλοκή και τους χαρακτήρες στα ερωτικά σου θρίλερ - και αν έμενες σε κάποιον αστεροειδή μέχρι σήμερα - τσέκαρέ το.

BODY HEAT

Σκηνοθετικό ντεμπούτο για τον γραφιά των ‘Star Wars’, Lawrence Kasdan, και μάλλον το πιο επιβλητικό ντεμπούτο που θα μπορούσε να φανταστεί η Kathleen Turner. Το ‘Body Heat’ δεν είναι μονάχα ένα εφευρετικό ερωτικό θρίλερ, αλλά ένα από τα καλύτερα νεο-νουάρ φιλμ που θα βρεις. Όσα γνώριμα κι αν δανείζεται ο Kasdan από αντίστοιχες ταινίες των ‘40s, δε θα νιώσεις ποτέ ότι παρακολουθείς ξεπατικωσούρα.

UNFAITHFUL

Richard Gere και η υποψήφια Α΄Γυναικείου για την ταινία, Diane Lane, μας προσκαλούν να καταλάβουμε τι συνέβη στον ευτυχισμένο γάμο τους και πήγε τόσο στραβά. Η καλύτερη όμως απόφαση του μετρ του είδους, Adrian Lyne, είναι να μας δείξει, αντί να μας πει. Η θερμοκρασία στο ‘Unfaithful’ ανεβαίνει επικίνδυνα, ακόμα και σε σχέση με τις υπόλοιπες ταινίες της λίστας.

THE HANDMAIDEN

Μόνο σε ταινία του Park Chan-wook θα μπορούσε να συνυπάρχει ο ιστορικός σχολιασμός της ιαπωνικής κατοχής της Κορέας, ο λεσβιακός έρωτας, το μπόλικο tortune porn και ένα γιγάντιο χταπόδι στο φόντο, χωρίς να καταρρέουν τα πάντα. Το πιο αισθητικά όμορφο ερωτικό θρίλερ που θα δεις και μία από τις αγαπημένες ταινίες του PopCode για το 2016.

THE LAST SEDUCTION

Νιχιλιστικό νεο-νουάρ με μία femme fatale που δε μαγνητίζει μόνο γιατί ξέρει πώς να περνάει το δικό της όσο ανήθικο κι αν είναι, αλλά κυρίως γιατί το διασκεδάζεις πολύ όταν δεν πληρώνει ποτέ τα σπασμένα της. Η Linda Fiorentino έχει χαθεί γιατί ακούγεται πως ήταν δύσκολη στις συνεργασίες της, αλλά τον ρόλο της εδώ δύσκολα θα τον ξεχάσεις.

CRASH

Trash αριστούργημα από τον Cronenberg που περιστρέφεται γύρω από άτομα που ερεθίζονται με τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Προκλητικό και πραγματικά μοναδικό στο είδος του, σχολιάζει την εμμονή και δοκιμάζει τις δικές σου αντοχές για όσα ξέρεις ότι δεν πρέπει να κάνεις αλλά δε μπορείς να αντισταθείς, χωρίς ποτέ να σε κρίνει ή να σου λέει τι πρέπει να αισθανθείς.

BOUND

Πριν οι αδερφές Wachowski καταπιαστούν με τα αλλόκοσμα των ‘Matrix’ και του ‘Sense8’, προσπαθούσαν να πάρουν τη Violet μακριά από την μαφία. Λίγο από Χίτσκοκ, λίγο από Ταραντίνο, πολύ από ερωτική χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστριών, Jennifer Tilly και Gina Gershon. Από τις αγαπημένες μας στη λίστα.

THE COOK, THE THIEF, HIS WIFE & HER LOVER

Σόκαρε στις Κάννες και μετά σόκαρε και τον υπόλοιπο κόσμο. Ακραία στιλιζαρισμένο, τολμηρό και πιο σατιρικό με κάθε νέα προβολή, το ‘The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover’ έχει απληστία, απιστία, κανιβαλισμό, και γενικώς όλα τα λιγότερο πολιτισμένα ένστικτα που μπορείς να φανταστείς. Αν υπάρχουν ταμπού στο σινεμά, ο Peter Greenaway δεν τα γνωρίζει.

STRANGER BY THE LAKE

Το ‘Stranger By The Lake’ δεν είναι άνετη θέαση, αλλά η ερωτική του ατμόσφαιρα είναι αναμφισβήτητη. Στο κέντρο της ταινίας βρίσκεται ένας φόνος και ένας άνθρωπος που είναι διατεθειμένος να τον κρύψει, αρκεί να βρεθεί σε σχέση με αυτόν που ποθεί. Οι επιπτώσεις και η ένταση κλιμακώνονται σε όλη τη διάρκεια της ταινίας.

Body Double > Dressed to Kill > Femme Fatale

Οι τρεις ηδονοβλεπτικές αυτές cult b-movies ξεπερνούν τα όρια της υπερβολής, χρησιμοποιούν Χίτσκοκ και αρχέτυπα του σινεμά αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην παράδοση του μέσου, παίζουν με τη φαντασία και την πραγματικότητα, και έχουν την τεχνική μαεστρία του De Palma που υπνωτίζει. Αν ο De Palma είναι για σένα ο Hitchcock του φτωχού, τα ‘Body Double’, ‘Dressed to Kill’ και ‘Femme Fatale’ δε θα σου αλλάξουν τη γνώμη (το τρανσφοβικό twist στο δεύτερο είναι άλλος ένας λόγος που μπορεί το κοιτάξεις με μισό μάτι - η ταινία είναι σίγουρα προϊόν της εποχής της από αυτήν την άποψη), αλλά οι ανάγκες σου για σκοτεινό ερωτισμό θα καλυφθούν.

The 4th Man

Verhoeven στα θεότρελά του. Στο ‘The 4th Man’, το σεξ κυριεύει το μυαλό σου και συγχύζει την ταυτότητά σου. Μαζί με τις τολμηρές ερωτικές σκηνές μπορείς να περιμένεις και gore που θα σε σοκάρει, αλλά είναι η θρησκευτική του διάσταση που κάνει τις εξελίξεις παρανοϊκές.

Wild Things

Η πλοκή δε βγάζει νόημα και όλοι οι χαρακτήρες είναι για χαστούκια. Γενικά το ‘Wild Things’ δεν είναι Καλή Ταινία. Το ξέρει όμως και αυτή θα είναι η μισή σου διασκέδαση. Η πιο ανθεκτική του στον χρόνο σκηνή είναι προφανώς ο Matt Dillon, η Denise Richards και η Neve Campbell στην πισίνα, αλλά όλο το καστ έχει τις στιγμές του σ’ αυτό το softcore, σαπουνοπερικό b-movie. Και η τρασίλα έχει την αξία της.

ANGEL HEART

Ο Mickey Rourke είχε ήδη κάνει τις ‘9 ½ Εβδομάδες’, αλλά η Lisa Bonet είχε γίνει γνωστή από το ‘Cosby Show’, οπότε ο ρόλος της ιέρειας voodoo στο αμφιλεγόμενο ‘Angel Heart’ θα άλλαζε αρκετά την εικόνα της ηθοποιού στο κοινό. Ο Rourke υποδύθηκε έναν ντετέκτιβ που ερωτεύεται τη Bonet όσο ψάχνει τα ίχνη ενός χαμένου προσώπου, και οι δυο τους συμμετείχαν σε μια ερωτική σκηνή που είχε βάλει την καταλληλότητα της ταινίας στο X-rated πεδίο, πριν ο σκηνοθέτης της, Alan Parker, αφαιρέσει 10 δευτερόλεπτα. Hint: Σκέψου ‘Gone Girl’.

IN THE REALM OF SENSES

Πραγματικά προβοκατόρικο σινεμά που δεν τέσταρε τα όρια, γιατί απλά τα ξεπέρασε, με τους πρωταγωνιστές του να κάνουν πραγματικό σεξ στα γυρίσματα. Στο ‘In The Realm of Senses’ η επιθυμία γίνεται πάθος, το πάθος εμμονή, και η εμμονή θάνατος, μόνο που ο τελευταίος δε σταματά την ολοκληρωτική κυρίευση της πρωταγωνίστριας από το αντικείμενο του πόθου της, και δίνει στην ταινία ένα φινάλε που κάνει κρότο.