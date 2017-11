Τα 9 μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα του σινεμά

Είναι φορές που οι ταινίες (και οι σειρές) αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα. Και καλά κάνουν.

Είτε για να εξυπηρετήσουν ένα μύθο, είτε ένα αστείο, είτε γιατί δεν έχει νόημα να απαντηθούν, είτε γιατί το νόημα βρίσκεται στη μη απάντησή τους, είτε απλά επειδή δεν ήξεραν οι σεναριογράφοι πώς να το απαντήσουν, το αναπάντητο λειτουργεί.

Εμείς πάντως αν μας ρωτήσετε αν η λίστα είναι κλεμμένη ή δική μας, θα σας πούμε.

Ας τα δούμε λοιπόν.

Είναι ο Deckard ρέπλικα;

Το ερώτημα που έμεινε αναπάντητο για πάνω από 30 χρόνια, συνεχίζει να μένει αναπάντητο. Ο Deckard είναι άνθρωπος ή ρέπλικα; Ο Ridley Scott λέει ότι είναι ρέπλικα. Ο Harrison Ford λέει ότι είναι άνθρωπος. Το 'Do Androids Dream of Electric Sheep' στο οποίο βασίστηκε η ταινία, λέει ότι ο Deckard είναι σίγουρα άνθρωπος και είναι και παντρεμένος.

Στο 'Blade Runner' δεν έχει ιδιαίτερο backstory πέρα από μια αναφορά στην πρώην γυναίκα του, κάτι που ενισχύει την θεωρία ότι είναι ρέπλικα. Επιπλέον, ξαφνιάζεται όταν μαθαίνει ότι η Rachel δεν ξέρει ότι είναι ρέπλικα και δεν απαντά στην ίδια όταν τον ρωτάει αν έχει κάνει ποτέ το τεστ στον εαυτό του. Στο director's cut ο Deckard ονειρεύεται ένα μονόκερο και την επόμενη μέρα ο αστυνόμος Gaff αφήνει στο σπίτι του έναν μονόκερο-οριγκάμι υπονοώντας ότι ήταν εμφυτευμένη η σκέψη του.

Το 2049 βρίσκει τον Deckard γερασμένο, αλλά και αυτό μπορεί να εξηγηθεί, εφόσον οι ρεπλικές είναι φτιαγμένες με ανθρώπινες ιδιότητες και μία από αυτές είναι το γήρας. Η απάντηση όμως δεν έχει δοθεί και αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες ομορφιές της ταινίας.

Ονειρεύεται ή όχι ο Leo;

Ίσως το πιο σοβαρό ερώτημα της λίστας, το μόνο που την απάντησή του θα ήθελα να ξέρω. Είναι ταυτόχρονα και τεστ αισιοδοξίας για τους φίλους σας. Το 'Inception' τελειώνει με ένα "Whaaaaa" ίσης διάρκειας με όλες τις σβούρες που έχουν γυρίσει στην ταινία.

Όλα πήγαν καλά, ο Leo βρίσκει τα παιδιά του και επιτέλους φαίνεται ευτυχισμένος. Όνειρο ή όχι;

Τι υπήρχε στον χαρτοφύλακα του Wallace;

Ο Ταραντίνο είχε αρχικά πλάνο να έχει διαμάντια. Περνώντας ο καιρός αποφάσισε ότι ήταν πολύ obvious αυτό και δεν μας έδειξε ποτέ το περιεχόμενο, παρά μόνο την χρυσή λάμψη που έβγαινε ανοίγοντάς τον και έτσι το έκανε χίλιες φορές πιο ανεκτίμητο στα μάτια και τη φαντασία μας.

Εύγε.

Ποιος είναι 'Η Απειλή';

Στο 'The Thing' του Carpenter o MacReady και ο Childs δεν ξέρουν ποιος είναι πραγματικός και ποιος είναι σωσίας.

Συνειδητοποιώντας ότι δεν έχει νόημα η απάντηση, μοιράζονται ένα μπουκάλι ουίσκι και περιμένουν για λίγο να δουν τι θα γίνει.

Πώς λειτουργούν τα τρία κοχύλια στο μπιντέ;

Σε μία από τις καλύτερες ταινίες τύπου 'άνθρωπος του σήμερα ξυπνάει στο μέλλον', ένα ποπ κλισέ σενάριο που κακά τα ψέματα δεν θα παλιώσει ποτέ, ο Sylvester Stalone πάει προς νερού του και ανακαλύπτει ότι η τουαλέτα δεν έχει χαρτί παρά μόνο τρία κοχύλια. Πάει το λέει στη Sandra και εκείνη και οι συνάδελφοί της περιγελούν την αχρειότητά του και το χαρτί υγείας.

Η ταινία τελειώνει χωρίς να μάθουμε ποτέ πώς χρησιμοποιούνται τα τρία κοχύλια και έτσι χαρίζει στην ανθρωπότητα ένα πολύ ωραίο αστείο.

Τι ψιθύρισε ο Bill Murray στη Scarlett Johansson;

Ο λόγος που έχει γίνει τόσο hype το τι είπε είναι επειδή μαθεύτηκε ότι ο Bill Murray σε αυτή τη σκηνή αυτοσχεδίασε, άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι είπε ο Murray και όχι ο χαρακτήρας του.

Στο 'Leftovers' το 'πε πολύ ωραία. Η Liv Tyler ήθελε να μάθει πoιο είναι το τελευταίο πράγμα που θα της έλεγε η μητέρα της. Πήγε σε έναν που καλεί πνεύματα να της πει και της είπε, "Οι άνθρωποι συνήθως λένε ασήμαντα πράγματα. Καλύτερα μην μάθεις τι ήθελε να σου πει, γιατί θα απογοητευτείς".

Πώς τελειώνει το ανέκδοτο του Bender στο 'Breakfast Club';

O Vernon κλείνει τον Bender σε μια αποθήκη και εκείνος το σκάει από το φρεάτιο. Καθώς μπουσουλάει αρχίζει να λέει ένα ανέκδοτο.

Μια γυμνή ξανθιά μπαίνει σε ένα μπαρ κρατώντας ένα κανίς κάτω από τη μία μασχάλη και ένα μεγάλο σαλάμι κάτω από την άλλη. Ακουμπά το κανίς πάνω στο τραπέζι και ο μπάρμαν της λέει, "Υποθέτω δεν χρειάζεστε κάποιο ποτό". Και η γυμνή ξανθιά απαντά.

Και σκάει το ταβάνι, ο Bender πέφτει και δεν μαθαίνουμε ποτέ τη συνέχεια.

Εγώ θα μιλήσω παραφράζοντας τα λόγια της Μόνικα. Το ανέκδοτο δεν είναι αστείο και είναι προβλητικό για τις γυναίκες, τους μπάρμαν και τα κανίς.

Now let it go, the joke sucks!

ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Έβγαλε το μάτι του ο Colin Farrell στον 'Αστακό';

Ανεπίτρεπτο που δεν υπήρχε στην λίστα του Digital Spy και εξίσου σοβαρό με το τέλος του 'Inception'. Τυφλώθηκε ο David από την αγάπη ή όχι; Στον κόσμο του 'Lobster' οι άνθρωποι μπορούν να είναι μαζί μόνο αν μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η Rachel Weisz είναι πια τυφλή, αφού η αρχηγός των Loners ένιωσε προδωμένη από τον έρωτά της με τον David. Το θέμα είναι όταν πια ξεφύγουν από το pack τι γίνεται μπροστά στον καθρεύτη;

Βγήκε από το αμάξι η Bruce;

Λέγοντας για το 'Lobster' θυμηθήκαμε φυσικά τον πρόγονό του, τον 'Κυνόδοντα'. To 'Lobster' εξερευνούσε τις σχέσεις, ο 'Κυνόδοντας' την οικογένεια. Η Bruce έκανε επανάσταση στην οικογένειά της ακολουθώντας πιστά τους νόμους της, ακριβώς όπως έκανε το ζευγάρι του 'Lobster' με τους νόμους των σχέσεων. Όταν φτάνουν στο σημείο της "κατάκτησης" όμως, είναι που γίνεται ολοκάθαρο στον θεατή το αδιέξοδό τους και γι αυτό τα ερωτήματα δεν έχει νόημα να απαντηθούν.