Οι 15 χειρότεροι ορίτζιναλ τίτλοι κλασικών ταινιών

Μία όχι και τόσο ασήμαντη διαδικασία στη διάρκεια της παραγωγής μιας ταινίας που θέλει να προστατεύσει την πλοκή της από πρόωρες αποκαλύψεις, είναι η επιλογή του working title. Ένας σποϊλεροδιωχτικός μανδύας δηλαδή, που μας δίνει κατά καιρούς διαμάντια. Προσωπικά μου αγαπημένα το 'Wimpy' για το 'Ψυχώ', το 'Rory's First Kiss' για το 'Dark Knight' και το 'Group Hug' για τους 'Avengers'. Οι τίτλοι που θα βρεις παρακάτω, ωστόσο, δεν ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία του αναγκαίου κακού.

Από τον φτιαγμένο για sit-com πρωτότυπο τίτλο του 'Casablanca', μέχρι τον ανέπνευστο του 'Close Encounters of the Third Kind' και τον αδιανόητο του 'American Pie', κάνε το flip για να δεις τίτλους που παραλίγο και θα έφταναν στην οθόνη σου.