16 αγαπημένες ταινίες που απέτυχαν στο box office

Μπάτζετ, προώθηση, διανομή, timing, ανθρώπινες σχέσεις. Μπορεί να φταίει μόνο κάτι από όλα αυτά για την κακή απόδοση μιας ταινίας στο box office, μπορεί να φταίνε και όλα αυτά μαζί.

Παρακάτω θα βρεις μερικές από τις πιο αγαπημένες σου ταινίες και τα απογοητευτικά αποτελέσματά τους στις εισπράξεις:

CITIZEN KANE

Το 'Citizen Kane' αναφέρεται συχνά ως "η καλύτερη ταινία όλων των εποχών", αλλά η κάκιστη διανομή του και το μέτριό του μάρκετινγκ δεν είχαν αποδώσει τα δέοντα το 1941.

Budget: 839,727 χιλ. δολάρια

Box office: 1,5 εκατ. δολάρια

VERTIGO

Το 'Vertigo' του Alfred Hitchcock είναι ιστορικό στο τεχνικό του μέρος και αριστεοχνικό στο αφηγηματικό. Η ταινία, όμως, δεν αγαπήθηκε από τους κριτικούς της εποχής κι έτσι το κοινό δεν την τίμησε όπως προηγούμενα φιλμ του σπουδαίου δημιουργού.

Budget: 2,5 εκατ. δολάρια

Box office: 3,2 εκατ. δολάρια

THE WIZARD OF OZ

Το 'The Wizard of Oz' όχι μόνο απέτυχε, αλλά έχασε και 1.145.000 δολάρια για τη Metro-Goldwyn-Mayer.

Budget: 2,7 εκατ. δολάρια

Box office: 3 εκατ. δολάρια

WILLY WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY

Το 'Willy Wonka & The Chocolate Factory' δεν είχε μπει καν στο Top 50 των ταινιών το 1971.

Budget: 3 εκατ. δολάρια

Box office: 4 εκατ. δολάρια

ONCE UPON A TIME IN AMERICA

Το 'Once Upon a Time in America' καταχειροκροτήθηκε στις Κάννες όπου έκανε την πρεμιέρα του, αλλά η Αμερική δε συγκινήθηκε εξίσου. Πολλοί ρίχνουν την αποτυχία του στη μικρότερη κατά 1,5 ώρα βερσιόν που παρουσιάστηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Budget: 30 εκατ. δολάρια

Box office: 5,3 εκατ. δολάρια

RAGING BULL

Το 'Raging Bull' κέρδισε 8 Όσκαρ αλλά η εισπρακτική του αποτυχία είχε φοβίσει τον Martin Scorsese όσον αφορά στη χρηματοδότηση των μελλοντικών του πρότζεκτ.

Budget: 18 εκατ. δολάρια

Box office: 23 εκατ. δολάρια

BLADE RUNNER

Το 'Blade Runner' χρειάστηκε να τα βάλει με τα 'Star Trek II: The Wrath of Khan', 'The Thing', 'Conan the Barbarian' και 'E.T. the Extra Terrestrial' στη βδομάδα του και δε βγήκε νικητής.

Budget: 28 εκατ. δολάρια

Box office: 27,5 εκατ. δολάρια

THE THING

Το 'The Thing' του John Carpenter αντιμετώπισε τον ίδιο ανταγωνισμό με το 'Blade Runner' με παρόμοια αποτελέσματα.

Budget: 15 εκατ. δολάρια

Box office: 19,6 εκατ. δολάρια

BRAZIL

Το 'Brazil' έπεσε θύμα της κακής σχέσης του Terry Gilliam με τη Universal. Το στούντιο αρνήθηκε να βγάλει την ταινία λόγω του αμφιλεγόμενου, αντιεταιρικού μηνύματός της και ο Gilliam έκλεισε διαφημιστικό χώρο στο Variety για να το ρωτήσει τον παραγωγό Sid Sheinberg "πότε θα κυκλοφορήσεις την ταινία μου;". Τελικά η ταινία βγήκε με διαφορετικό, χαρούμενο τέλος και δε μάζεψε ούτε 10 εκατομμύρια.

Budget: 15 εκατ. δολάρια

Box office: 9,9 εκατ. δολάρια

HEATHERS

Το 'Heathers' είχε ντροπιαστικά σχεδόν αποτελέσματα στο box office, αλλά μετά την επιτυχία του σε VHS απολαμβάνει ένα μιούζικαλ, μία σειρά που ετοιμάζεται και μια κληρονομιά που μεταφράστηκε στο 'The Craft' και το 'Mean Girls'.

Budget: 3 εκατ. δολάρια

Box office: 1,1 εκατ. δολάρια

DONNIE DARKO

Το 'Donnie Darko' άφησε το Sundance Festival με σούπερ κριτικές, αλλά δε γνώρισε αμέσως την επιτυχία. Μπορεί να έφταιξε ο άγνωστος σκηνοθέτης του, μπορεί να έφταιξε ο άσημος τότε πρωταγωνιστής του, μπορεί να έφταιξε η κυκλοφορία του που έγινε έναν μήνα μετά τις επιθέσεις της 9/11, πάντως το cult classic είδε χαρά από τα DVD.

Budget: 4,5 εκατ. δολάρια

Box office: 7,3 εκατ. δολάρια

DAZED AND CONFUSED

Το 'Dazed and Confused' είναι de facto ταινία ενηλικίωσης και η απαραίτητη εισαγωγή στο έργο του Richard Linklater. Μπορεί να φιλοξενούσε μεγάλους σημερινούς σταρ όπως τον Ben Affleck και τον Matthew McConaughey, αλλά η παρουσία τους τότε δε σήμαινε απολύτως τίποτα. Με τη Universal να μη γνωρίζει πώς να πουλήσει μια εφηβική ταινία χωρίς σεξ και σόκιν χιούμορ, το 'Dazed and Confused' πήρε φόρα μετά από χρόνια.

Budget: 6 εκατ. δολάρια

Box office: 7,6 εκατ. δολάρια

THE SHAWSHANK REDEMPTION

Το 'Shawshank Redemption' εγκατέλειψε τις αίθουσες έναν μόνο μήνα μετά την κυκλοφορία του, επανακυκλοφόρησε για λίγο όταν το τίμησαν τα Όσκαρ με 7 υποψηφιότητες, και έγινε τελικά επιτυχία μέσα από τις ενοικιάσεις από βιντεοκλάμπ και τα τηλεοπτικά του δικαιώματα.

Budget: 25 εκατ. δολάρια

Box office: 16 εκατ. δολάρια

FIGHT CLUB

Το 'Fight Club' έκανε μια αξιοπρεπή αρχή στο box office με 11 εκατομμύρια εισπράξεις, αλλά η παντελής απουσία του word-of-mouth το εξαφάνισε από τις αίθουσες μέσα σε έναν μήνα.

Budget: 63 εκατ. δολάρια

Box office: 37 εκατ. δολάρια

CHILDREN OF MEN

Το 'Children of Men' ήταν το παραγκωνισμένο μη-μπλοκμπάστερ-τελικά του 2006, κι ας το λάτρεψαν όσοι το είδαν, κι ας το τίμησε και η Ακαδημία με 3 υποψηφιότητες.

Budget: 76 εκατ. δολάρια

Box office: 35,5 εκατ. δολάρια

HUGO

Το 'Hugo' κέρδισε 5 Όσκαρ το 2011 αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει και το box office. Τουλάχιστον όχι τόσο που να δικαιολογήσει το budget του. Με την κυκλοφορία του 'Breaking Dawn - Part One' την προηγούμενη εβδομάδα και του 'The Muppets' την επόμενη, ταινίες που μοιράστηκανι τα ίδια κοινά μαζί του, το φιλμ του Scorsese υπέκυψε στον ανταγωνισμό.

Budget: 170 εκατ. δολάρια

Box office: 73,8 εκατ. δολάρια