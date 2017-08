25 ταινίες που δεν ήξερες ότι βασίστηκαν σε βιβλία

Η επιλογή ενός βιβλίου για μεταφορά στη μεγάλη οθόνη είναι ένα από τα ασφαλέστερα στοιχήματα που μπορεί να κάνει ένα στούντιο παραγωγής. Συνήθως μιλάμε για ταινίες που θα κυκλοφορήσουν έχοντας ένα προυπάρχον κοινό και ένα αρκετά μεγάλο έως και πολύ μεγάλο κοινό που θα βιαστεί να διαβάσει την πηγή προτού δει την ταινία.

Υπάρχουν όμως κλασικές και αγαπημένες σου ταινίες που εμπνεύστηκαν ή βασίστηκαν σε βιβλία, χωρίς να έχουν βρεθεί τα τελευταία στο ράφι με τα best-seller.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα απ' αυτά θα βρεις παρακάτω:

Blade Runner

- Βασισμένο στο Do Androids Dream of Electric Sheep? του Philip K. Dick.

Clueless

- Βασισμένο στο Emma της Jane Austen.

Die Hard

- Βασισμένο στο Nothing Lasts Forever του Roderick Thorp.

Election

- Βασισμένο στο Election του Tom Perrotta.

Forrest Gump

- Βασισμένο στο Forrest Gump του Winston Groom.

Freaky Friday

- Βασισμένο στο Freaky Friday της Mary Rodgers.

Goodfellas

- Βασισμένο στο Wiseguy: Life in a Mafia Family του Nicholas Pileggi.

How to Train Your Dragon

- Βασισμένο στο How to Train Your Dragon της Cressida Cowell.

Howl's Moving Castle

- Βασισμένο στο Howl's Moving Castle της Dianna Wynne Jones.

Jaws

- Βασισμένο στο Jaws του Peter Benchley.

Legally Blonde

- Βασισμένο στο Legally Blonde της Amanda Brown.

Mean Girls

- Βασισμένο στο Queen Bees & Wannabes της Rosalind Wiseman.

Mrs. Doubtfire

- Βασισμένο στο Madame Doubtfire της Anne Fine.

Nerve

- Βασισμένο στο Nerve της Jeanne Ryan.

The Parent Trap

- Βασισμένο στο Lisa and Lottie του Erich Kästner.

Pitch Perfect

- Βασισμένο στο Pitch Perfect: The Quest for Collegiate A Cappella Glory του Mickey Rapkin.

The Princess Bride

- Βασισμένο στο The Princess Bride του William Goldman.

Psycho

- Βασισμένο στο Psycho του Robert Bloch.

The Shawshank Redemption

- Βασισμένο στο Rita Hayworth and Shawshank Redemption του Stephen King.

Shrek

- Βασισμένο στο Shrek! του William Steig.

Silver Linings Playbook

- Βασισμένο στο The Silver Linings Playbook του Matthew Quick.

The Birds

- Βασισμένο στο The Birds της Daphne du Maurier.

The Graduate

- Βασισμένο στο The Graduate του Charles Webb.

Whatever Happed to Baby Jane?

- Βασισμένο στο What Ever Happened to Baby Jane? του Henry Farrell.

Who Framed Roger Rabbit?

- Βασισμένο στο Who Censored Roger Rabbit? του Gary K. Wolf.