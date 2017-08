Θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι το θρυλικό 'Beam me up, Scotty" δεν ειπώθηκε ποτέ στη σειρά 'Star Trek'; Έχουν ακουστεί φράσεις πολύ κοντά σ' αυτό, όπως "Scotty, beam us up" και "Beam me up", αλλά ποτέ η ατάκα που ξέρεις λέξη προς λέξη.

Παρακάτω θα βρεις 15 ατάκες του σινεμά που έχουν περάσει στη συλλογική μας μνήμη διαφορετικά από τον τρόπο που ειπώθηκαν, αλλά μην ανησυχείς.

Τουλάχιστον το "Live long and prosper" θα στο αφήσουμε ανέγγιχτο.