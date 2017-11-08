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Sean Connery και Σταύρος Παράβας: 25 εμβληματικά μουστάκια του σινεμά

Αυτή μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Αλλά πρέπει να αντισταθείς.
ΛΙΣΤΕΣ

"Το πιο έξοχο μουστάκι στην Αγγλία". Έτσι είχε χαρακτηρίσει η Άγκαθα Κρίστι το μουστάκι του αγαπημένου της ντετέκτιβ, Ηρακλή Πουαρό, και το νέο 'Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές' πήρε τόσο σοβαρά την ατάκα που το μισό πρόσωπο του Κένεθ Μπράνα έχει ξεχωριστή ζωή από το υπόλοιπο.

Η δουλειά που έχει γίνει στο μουστάκι του Πουαρό είναι τόσο εντυπωσιακή, που αν δεν αφιέρωναν μία έστω φράση σ' αυτό θα έπρεπε να το κλείσουν το μαγαζί.

Παρακάτω θα βρεις, αν όχι εξίσου εντυπωσιακά μουστάκια, μουστάκια τουλάχιστον που άφησαν το στίγμα τους στην ποπ κουλτούρα και στο πρόσωπο των πρωταγωνιστών που έβαλαν το γκρου στο γκρούμινγκ.

1. TOM SELLECK, 'THREE MEN AND A BABY'

"I'm an architect for Christ sake, I build 50 story skyscrapers, I assemble cities of the future, I can certainly put together a goddamn diaper".

2. ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ, 'ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ'

"Μη μ' αγριεύεις εμένα, γιατί σου ξαναχώνω την κεφάλα μέσα στο νερό και κάνεις μπουρμπουλήθρες σαν τον ναργιλέ του προέδρου".

3. WILL FERRELL, 'ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY'

"I'm in a glass case of emotion".

4. SEAN CONNERY, 'ZARDOZ'

"Stay close to me - inside my aura!".

5. EDDIE MURPHY, 'BEVERLY HILLS COP'

"Look, man, I ain't falling for no banana in my tailpipe!".

6. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣ, 'Ο ΜΑΓΚΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟ'

"Γαύροι, σας σκίσαμε τα φάρδουλα [...] Κι ύστερα τρέχατε να βρείτε μανταρίστρες να σας μαντάρουνε τα δίχτυα".

7. SAM ELLIOTT, 'THE BIG LEBOWSKI'

"I can die with a smile on my face, without feelin' like the good Lord gypped me".

8. SACHA BARON COHEN, 'BORAT'

"This is Natalya. She is my sister. She is number-four prostitute in whole of Kazakhstan".

9. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ, 'ΜΙΑ ΙΤΑΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ'

"Ε, δηλαδή, τι θα κάνανε; Θα κανελώνανε το ρυζόγαλο";

10. BURT REYNOLDS, 'SMOKEY AND THE BANDIT'

"For the money, for the glory and for the fun. Mostly for the money".

11. RICHARD PRYOR, 'BREWSTER'S MILLIONS'

"I'm asking people not to send any money into my candidacy. I think the people should keep their money, they're gonna need it ".

12. CHARLES CHAPLIN, 'THE TRAMP'

"Good bye".

13. BEN STILLER, 'DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY'

"I know you. You know you. And I know you know that I know you".

14. CROUCHO MARX, 'DUCK SOUP'

"I got a good mind to join a club and beat you over the head with it".

15. DANIEL DAY-LEWIS, 'GANGS OF NEW YORK'

"I rose back up again with a full heart and buried him in his own blood".

16. ΦΑΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ, 'ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ'

"Αυτή μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις".

17. DUSTIN HOFFMAN, 'HOOK'

"Peter Pan, prepare to meet thy doom!".

18. CLARK GABLE, 'GONE WITH THE WIND'

"Frankly my dear, I don't give a damn".

19. PETER SELLERS, 'THE PINK PANTHER'

"Each theft is completely different and unique, classic in its conception".

20. SAMUEL L. JACKSON, 'PULP FICTION'

"English, motherfuck, do you speak it?".

21. ΝΙΚΟΣ ΦΕΡΜΑΣ, 'ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 288'

"Θα σε ξανάφτυνα μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο. Έχω να πάω και σ' άλλον βουλευτή".

22. NICOLAS CAGE, 'RAISING ARIZONA'

"There's what's right and there's what's right and never the twain shall meet".

23. MATT DILON, 'THERE'S SOMETHING ABOUT MARY'

"You're gonna pay, fucker".

24. GENE WILDER, 'YOUNG FRANKENSTEIN'

"It's alive!".

25. BILLY DEE WILLIAMS, 'STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK'

"I'm responsible now, the price you pay for being successful".

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