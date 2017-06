Οι ήρωες του Hollywood δεν είναι αυτοί που νομίζεις

Λένε πως ο κινηματογράφος αντιγράφει τη ζωή. Με αυτή τη λογική, μαζί με το σενάριο αντιγράφει και τους πρωταγωνιστές. Όταν όμως μιλάμε για Hollywood οι πρωταγωνιστές συνήθως υπηρετούν το πακέτο της υπερβολής, και είναι λίγο (πολύ) πιο λαμπεροί, πιο δυναμικοί και αποφασισμένοι από ότι είμαστε εμείς, οι απλοί θνητοί στην πεζή μας καθημερινότητα. Ωστόσο, υπάρχουν και οι ταινίες που επιλέγουν να προβάλουν τους ήρωες της διπλανής πόρτας, αυτούς δηλαδή που δεν διστάζουν να κάνουν το ένα επιπλέον βήμα και να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Αυτοί λοιπόν είναι οι δικοί μας ήρωες, οι προσωπικότητες με τις οποίες μπορούμε να ταυτιστούμε, και που μας εμπνέουν να δώσουμε τον δικό μας ορισμό για το ποιος είναι ο σύγχρονος –και ρεαλιστικά εφικτός- ήρωας.

Ήρωες όπως ο απόλυτος hero Γιάννης Αντετοκούνμπο, που με σύνθημα Be the Hero you are, σε προσκαλεί να αναδείξεις τον ήρωα που κρύβεται μέσα σου, να ξεπεράσεις τα όρια και να πετύχεις τους στόχους σου, παίζοντας στην online πλατφόρμα του STR8 "Be the Hero you are" ως τις 12 Ιουνίου. Επειδή το να είσαι hero είναι στάση ζωής!

Chris Gardner (Will Smith), The pursuit of happiness

Ο Chris Gardner έχει μείνει με μόλις 22 δολάρια, έχει χωρίσει με τη γυναίκα και μητέρα του πεντάχρονου γιου του και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τον έχουν διώξει και από το διαμέρισμα που νοίκιαζε. Κάπου εκεί αποφασίζει να παρατήσει τη δουλειά του ως πωλητής και διεκδικεί, με κόπο, τη θέση του ως μαθητευόμενος σε μία χρηματιστηριακή εταιρεία -χωρίς όμως να πληρώνεται και με μία ιδιαίτερα αβέβαιη προοπτική για το αν αυτή του η κίνηση θα τον οδηγήσει σε μία κανονική δουλειά. Η απόφαση του να αλλάξει τη ζωή του, πιστεύοντας στις δυνάμεις του και επενδύοντας τις ελπίδες του σε έναν στόχο, που εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον ίδιο, ανταμείφθηκε. Όταν τελικά τελείωσε η πρακτική άσκηση η εταιρεία τον προσέλαβε. «Αυτή η μικρή στιγμή της ζωής μου λέγεται ευτυχία», αφηγείται. Στους τίτλους τέλους μαθαίνουμε ότι ο πραγματικός Κρις Γκάρντνερ ίδρυσε τη δική του επιχείρηση επενδύσεων το 1987 και ότι μέχρι το 2006 είχε γίνει εκατομμυριούχος.

*Ο Chris είναι ήρωας επειδή στοχεύει απευθείας, και αποκλειστικά, στον στόχο.

Dave Lizewski (Aaron Taylor-Johnson), Kick ass

Μπορεί να φοράει στολή και να έχει φανατικό κοινό που παρακολουθεί τα κατορθώματά του, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Kick ass δεν είναι super hero, τουλάχιστον όχι όπως έχουμε συνηθίσει τους παραδοσιακούς super heros (Kick ass, σε περίπτωση που μας διαβάζεις σου ζητάμε συγγνώμη για αυτήν την σκληρή εισαγωγή, αλλά είναι η αλήθεια.) O Dave Lizewski λοιπόν, είναι ένας κλασσικός έφηβος, που αγαπάει τόσο πολύ τα κόμιξ με super heroes που αποφασίζει να γίνει και ο ίδιος ένας από αυτούς, χωρίς φυσικά να έχει καμία απολύτως δύναμη. Μέσα από μία σειρά απίθανων συμπτώσεων τα καταφέρνει, και όπως κάθε super hero που σέβεται τον εαυτό του μπλέκει σε μία περιπέτεια με εκδικητές, μαφία και παράνομες συναλλαγές. Ο Dave μπορεί να μην διαθέτει καμία υπέρ-δύναμη, έχει όμως ένα ακόμα πιο δυνατό όπλο: την ισχυρή θέληση να πετύχει, και ίσως αυτή είναι η δύναμή του για να γίνει ο ήρωας που θέλει.

*Ο Dave είναι ήρωας επειδή ήταν ακούει την καρδιά του και ακολουθεί τον δικό του κώδικα ηθικής.

Charlie (Logan Lerman), The perks of being a wallflower

Στην εφηβεία η έννοια του ήρωα είναι μπερδεμένη και ο Charlie, στην προσπάθεια του να προσαρμοστεί στο λύκειο μάλλον νοιώθει περισσότερο looser παρά ήρωας. Έχοντας χάσει τον καλύτερο του φίλου που έχει αυτοκτονήσει και έχοντας υποφέρει από κλινική κατάθλιψη και αδιευκρίνιστα flashback από την παιδική του ηλικία είναι απολύτως φυσικό να νοιώθει τρόμο για τη νέα του αρχή. Επιπλέον, είναι αρκετά ντροπαλός και δυσκολεύεται να κάνει νέους φίλους. O Charlie όμως αντί να βολευτεί στη μοναξιά του αποφασίζει να υπερβεί τον εαυτό του και να προσεγγίσει δύο τελειόφοιτους μαθητές, τον Patrick, και την ετεροθαλή αδερφή του Sam. Χωρίς να το καταλάβει αυτή η θαρραλέα κίνησή του ήταν το κλειδί για μια νέα ζωή, καθώς σιγά σιγά αρχίζει και ανακαλύπτει τον εαυτό του, την αγάπη, τη φιλία, αλλά και το πώς μπορεί να περνάει καλά despite τις ψυχολογικές ή τις πρακτικές δυσκολίες.

Ο Charlie είναι ήρωας επειδή ξεπέρασε τα όνειρα και βρήκε τι είναι αυτό που τον κάνει χαρούμενο.

Will Hunting (Matt Damon), Good Will Hunting

Ο Will Hunting εργάζεται ως επιστάτης σε ένα κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο. Στον υπόλοιπο χρόνο του πίνει με τους φίλους, μπλέκει συνέχεια σε καυγάδες και δεν χάνει ευκαιρία να αναδείξει την επιθετική πλευρά του χαρακτήρα του. Όλα όμως αλλάζουν, όταν ένας καθηγητής μαθηματικών του πανεπιστημίου αφήνει μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση στον πίνακα του διαδρόμου. Ο Will είναι ο μόνος, ανάμεσα στα κορυφαία μυαλά του πανεπιστημίου, που καταφέρνει να τη λύσει. Όταν ο καθηγητής ανακαλύπτει ότι ο Γουίλ είναι αυτός που κρύβεται πίσω από τη λύση εντυπωσιάζεται και αποφασίζει να τον προσεγγίσει. Του προτείνει να αναλάβει την ευθύνη της επίβλεψής του (βλέπετε, στο μεταξύ ο Will είχε προλάβει να μπλέξει σε έναν ακόμα καυγά) αρκεί όμως να ξεκινήσει θεραπευτικές συναντήσεις με κάποιον ψυχολόγο. Ο Will αν και αρχικά δυσκολεύεται σε άκαρπες συνεδρίες με διάφορους ψυχοθεραπευτές, αποφασίζει όμως να εμπιστευτεί έναν συγκεκριμένο ψυχολόγο και να αλλάξει τη ζωή του παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον του. Η υψηλή ευφυΐα του δεν είναι αυτή που τον κάνει ήρωα, αλλά το γεγονός ότι αποφάσισε να επιβληθεί στις κακές συνήθειες χρόνων και να προχωρήσει τη ζωή του με τους δικούς του κανόνες.

*Είναι ήρωας επειδή άρχισε να λειτουργεί με άξονα το πάθος του, και δεν αρκέστηκε απλά στο να μιλάει για το τι θα κάνει στο μέλλον, αντιθέτως: το έκανε.

Driver (Ryan Gosling), Drive

Ένας εσωστρεφής οδηγός που δεν μαθαίνουμε το όνομά του, ζει στην κακόφημη πλευρά του Λος Αντζελες και κάνει κάθε είδους δουλειά που σχετίζεται με τα αυτοκίνητα - ακόμα και τον οδηγό σε ληστείες. Λιγομίλητος και ιδιαίτερα κλειστός χαρακτήρας, αρχίζει όμως και ξεφεύγει από τη μονότονη καθημερινότητά του, όταν γνωρίζει την Irene και τον γιο της Benicio. Σταδιακά νιώθει τις ισορροπίες μέσα του να αλλάζουν. Αρχίζει να περνάει χρόνο με την οικογένεια μέχρι που ο Standard, ο άντρας της Irene, αποφυλακίζεται. O Driver, που μέχρι στιγμής έμοιαζε περισσότερο με παρατηρητή του κόσμου, παρά με δράστη, ξαφνικά μας αιφνιδιάζει με την αποφασιστικότητα και τη δύναμή του.

* Ο Driver είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας, ελεύθερο πνεύμα με εσωτερική δύναμη, που δεν διστάζει να την αναδείξει προκειμένου να βοηθήσει του άλλους.

Στο ίδιο πνεύμα, και ανεξάρτητα από το Hollywood, μία ταινία με βιογραφικές αναφορές και με αισθητική που παραπέμπει στον Τζακ Κέρουακ:

Ernesto Guevara (Gael Garcia Bernal), The Motorcycle Diaries

Δύο νεαροί άντρες αποφασίζουν να κάνουν έναν ταξίδι στη Νότια Αμερική και να ξεφύγουν από την ρουτίνα της καθημερινότητας τους. Αυτό που με πρώτη ματιά μοιάζει απλά με ένα μεγάλο ταξίδι με μηχανές, γεμάτο διασκέδαση, φλερτ και περιπέτεια, καταλήγει σε μία διαδικασία συνειδητοποίησης. Είναι ένα ταξίδι που βοηθάει και τους δύο να ξεχάσουν το πώς αντιλαμβάνονταν τον κόσμο και τον εαυτό τους μέχρι τότε, και να διαπιστώσουν το ποιοι πραγματικά είναι. Ειδικά στην περίπτωση του κινηματογραφικού Guevara, ο οποίος μέσα από τις εμπειρίες και την εξοικείωση του με τη φτώχια των ιθαγενών αγροτών και τις κοινωνικές ανισότητες που κυριαρχούν, παίρνει την απόφαση να αφιερώσει τη ζωή του στην επανάσταση και να πολεμήσει για τα δικαιώματα των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων.

*Ο κινηματογραφικός Guevara είναι ένας νεαρός άντρας στα 23 του, που αποφάσισε να βγει από τη δική του ζώνη ασφαλείας και να συνεισφέρει στο κοινό καλό.