Όλα όσα κρατάμε από το φετινό Sundance

Πέρσι τέτοια εποχή πιστεύαμε ότι το Sundance είχε βρει τον επόμενο μεγάλο νικητή για τα φετινά Όσκαρ. Από τότε μέχρι σήμερα το σκάνδαλο της κατηγορίας για βιασμό για τον δημιουργό και πρωταγωνιστή του ‘Birth of a Nation’, Nate Parker, όχι μόνο έκαψε όλες τις πιθανότητές του για τη μεγάλη βραδιά, αλλά φώτισε με προβολέα όλα τα ψεγάδια που στους ρυθμούς του #OscarsSoWhite και του συναισθήματος που συνεπαίρνει κοινό και κριτικούς σε ένα φεστιβάλ, είχαν θολώσει.

Αν θα μάθουμε ποτέ να μην προεξοφλούμε τόσο νωρίς ένα αποτέλεσμα μένει να το δούμε, αλλά το φετινό Sundance δεν ήταν ακριβώς σαν τα προηγούμενα. Οι εκπρόσωποι των στούντιο που βρέθηκαν στο φεστιβάλ για να κάνουν τα ψώνια τους, κάπου στα μισά άρχισαν να γκρινιάζουν γιατί το lineup δεν φαινόταν να έχει επιλογές τύπου ‘Manchester by the Sea’ ή ‘Brooklyn’, με έναν winning συνδυασμό της εμπορικότητας και καλών προγνωστικών για βραβεία.

Την ίδια στιγμή η ορκωμοσία του Donald Trump επισκίασε τα δρώμενα και εντός της διοργάνωσης, με το Women’s March να έχει πορεία και στο κέντρο της Park City το περασμένο Σάββατο, και με πολλούς από τους παρευρισκομένους του φεστιβάλ να ενώνονται με το πλήθος των 5.000 διαδηλωτών. Και για ένα φεστιβάλ σαν το Sundance, με διαχρονικά σημεία αναφοράς του την καλλιτεχνική ελευθερία, την ελευθερία του λόγου, το diversity και την προώθηση των μηνυμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, η νέα πολιτική πραγματικότητα φάνηκε να έχει αφήσει μουδιασμένους τους δημιουργούς που φιλοξενήθηκαν στην Utah. Ίσως γιατί δεν ξέρουν πώς να γεφυρώσουν τον δικό τους κόσμο με αυτόν ενός Προέδρου που δε βλέπει φιλικά κανένα από τα παραπάνω σημεία αναφοράς που λέγαμε. “Welcome to the bubble” είπε ο διευθυντής John Cooper σε μία από τις πρεμιέρες και εσύ μπορείς να κάνεις εικόνα τα καταφατικά νεύματα και τα πατ-πατ στην πλάτη.

Καλώς ήρθαμε όλοι μαζί σε έναν νέο κόσμο, λοιπόν. Μπορεί εδώ να μην έχει πάντα ήλιο, αλλά έχει πάντα Sundance. Αυτό σημαίνει, όπως θα δεις παρακάτω, νέο ταλέντο, ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις, breakout χιτ και ερμηνείες που θα συζητηθούν, και τον παλμό του ανεξάρτητου σινεμά όπως αποτυπώνεται κάθε Γενάρη στα χιόνια του Park City.

NETFLIX (KAI AMAZON), ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Τα δίκτυα streaming έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση και με το Netflix να στοχεύει να κάνει το 50% του καταλόγου του υλικό δικής του παραγωγής, θα το αλλάξει ακόμα περισσότερο.

Τώρα, με το παραγωγής Netflix ‘I Don’t Feel At Home In This World Anymore’ να κερδίζει το μεγαλύτερο βραβείο σε ένα φεστιβάλ που στέλνει τις ταινίες του στα Όσκαρ, μένει να δούμε πόσος χρόνος ακόμα μένει για να προσαρμοστεί για τα καλά στα νέα δεδομένα η Ακαδημία, και να μη μένουν οι ταινίες των δικτύων αυτών εκτός μεγάλων κατηγοριών, όπως συνέβη για παράδειγμα με τον Idris Elba στο ‘Beasts of No Nation’ πριν από δύο χρόνια. Οι 6 φετινές υποψηφιότητες του ‘Manchester By the Sea’ του Amazon - και ‘13th’ και ‘White Helmets’ του Netflix για τις κατηγορίες Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους αντίστοιχα - δείχνουν ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους πρώην τεράστιους παίκτες όπως η Sony Pictures Classics και η Fox Searchlight, που αναγκάζονται να ανεβάσουν τις προσφορές τους για να ανταγωνιστούν τα δίκτυα που καταφτάνουν στα φεστιβάλ με έναν σκασμό λεφτά, πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το Netflix έφυγε από το Sundance με 10 ταινίες (‘Berlin Sydrome’, ‘Casting JonBenet’, ‘Chasing Coral’, ‘Fun Mom Dinner’, ‘Icarus’, ‘The Incredible Jessica James’, ‘Joshua: Teenager vs. Superpower’, ‘Mudbound’, ‘Nobody Speak: Hulk Hogan, Gawker and Trials of a Free Press’, ‘To The Bone’) και το Amazon με 5 (‘The Big Sick’, ‘City of Ghosts’, ‘Crown Heights’, ‘Landline’, ‘Long Strange Trip’).

CLIMATE CHANGE IS KING

Δέκα χρόνια μετά το ‘Inconvenient Truth’ και τον όρο κλιματική αλλαγή που εισήγαγε στην ποπ κουλτούρα, ο Al Gore επιστρέφει με το ‘Inconvenient Sequel’. Μία μόνο από τις 13 ακόμα μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες που έκαναν πρεμιέρα στο Sundance με το περιβάλλον ως βασική τους θεματολογία. Το ‘Inconvenient Sequel’ άνοιξε το φεστιβάλ, ξεσήκωσε κυριολεκτικά τα 1.200 άτομα που το παρακολούθησαν και στάθηκαν όρθια για να το χειροκροτήσουν με τους τίτλους τέλους, και έκλεισε με μια ελπιδοφόρα δήλωση από τον Gore:

“Για όσους έχουν αμφιβολίες, απλά να θυμάστε ότι η θέληση να ενεργοποιηθούμε είναι η ίδια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας”.

Η ΣΥΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Τρεις ταινίες παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ για τη Συρία, το ‘Last Men in Aleppo’, το ‘Cries from Syria’ και το ‘City of Ghosts’, με το πρώτο να κερδίζει το βραβείο του World Cinema Documentary και το τρίτο να βρίσκεται ανάμεσα στις δημιουργίες που αγόρασε το Amazon για να μεταδώσει μέσα στο ‘17. Ανυπομονούμε και για τα τρία, με μια μικρή δόση παραπάνω για το ‘Last Men in Aleppo’ που ακολουθεί κατά πόδας δύο μέλη από τα Λευκά Κράνη, την οργάνωση που διασώζει πολίτες στο Χαλέπι μετά τους βομβαρδισμούς.

ΦΟΒΟΥ ΤΟ ‘KUSO’

Δέκα λεπτά άντεξαν πριν αρχίσουν να φεύγουν κάποιοι από τους θεατές του ‘Kuso’, της πρώτης ταινίας του DJ Flying Lotus. Ακούμε για πέη που μαχαιρώνονται, μια γυναίκα που μασάει τσιμέντο μέχρι να διαλυθούν τα δόντια της, εξωγήινους που τραβάνε μωρά από μήτρες και μετά καπνίζουν καμένα κορμιά, τελοσπάντων ό,τι πιο αηδιαστικό μπορεί να χωρέσει σε 1 ώρα και 45 λεπτά, χώρεσε στο ‘Kuso’. Challenge accepted?

It was only like 20 people out of like 400 who walked out. Wasn't as dramatic as they make it out to be. I tried to warn folks. https://t.co/j3GTtO906o — FLYLO (@flyinglotus) 26 Ιανουαρίου 2017

Η ΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ NEXT

Όταν μας συστήθηκε για πρώτη φορά ο τομέας NEXT το 2010, ένα lineup εκτός διαγωνιστικού που περιγράφεται ως “digital τεχνολογία μαζί με απελευθερωμένη δημιουργικότητα που υπόσχονται να σχηματίσουν ένα μεγαλύτερο, επόμενο κύμα στο αμερικανικό σινεμά”, ήταν αρκετά θολό ως κατηγοριοποίηση ώστε να μπερδέψει και τους μυημένους. Τελικά το lineup φέτος φάνηκε άχαστο, με μία προς μία τις ταινίες του να αποσπούν φοβερές κριτικές.

Remember their name: ‘Ghost Story’ με Casey Affleck και Rooney Mara, Amman Abbasi για το ‘Dayveon’, Janicza Bravo για το ‘Lemon’, Justin Chon για το ‘Gook’, Kogonada για το ‘Columbus’, Corey Finley για ‘Thoroughbred’, Tavi Gevinson και Bene Coopersmith για το ‘Person to Person’, και Michelle Morgan για ‘L.A. Times’.

DEE RES/JASON MITCHELL/MARY J. BLIGE - ‘MUDBOUND’

Προβλέψεις για τον νικητή Καλύτερης Ταινίας για το ‘18 λέμε να μην κάνουμε, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να προβλέψουμε με σχετική σιγουριά ότι το Oscar buzz του ‘Mudbound’ δύσκολα θα ξεφουσκώσει μέχρι τον επόμενο Φλεβάρη. Μεταπολεμικό μελόδραμα για τον Μισισίπι μετά την κατάργηση της δουλοκτησίας, μια σελίδα που δεν αγγίζει συχνά το Χόλιγουντ, με Dee Rees που έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το ‘Pariah’ 6 χρόνια πριν στο Sundance, τον Jason Mitchell (‘Straight Outta Compton’) να καθηλώνει στον ρόλο ενός στρατιώτη που επιστρέφει από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο για να βρει ότι ο τόπος του είναι το ίδιο επικίνδυνος με την εμπόλεμη Γερμανία, και τη Mary J. Blige να ακούγεται ήδη για υποψηφιότητα Β΄Γυναικείου.

KUMAIL NANJANI/EMILY V. GORDON - ‘THE BIG SICK’

Πολύ κόσμο έχει ανακαλύψει και σπρώξει από τη θέση του παραγωγού ο Judd Apatow, ήρθε η ώρα και για τους Kumail Nanjani και Emily V. Gordon. Ένα πραγματικό ζευγάρι που έκανε ταινία τη γνωριμία και τη δυσκολία τους να παντρευτούν, αφ’ ενός γιατί η οικογένεια του Πακιστανού Nanjani ήθελε παπούτσι από τον τόπο της και αφ’ ετέρου γιατί η Gordon υπέφερε από μια ασθένεια που απειλούσε τη ζωή της. Το ‘Big Sick’ πουλήθηκε για 12 εκατομμύρια δολάρια στο Amazon, το μεγαλύτερο ποσό για το φετινό φεστιβάλ.

DANIELLE MACDONALD/GEREMY JASPER - ‘PATTI CAKE$’

Μία barwoman από το New Jersey θέλει να γίνει πασίγνωστη ράπερ. Αυτό είναι το θέμα του μεγαλύτερου crowd-pleaser που έβγαλε φέτος το φεστιβάλ, με πρωταγωνίστρια την Danielle MacDonald που έρχεται από τη μακρινή Αυστραλία και σκηνοθέτη τον Geremy Jasper που κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο μαζί με 19 ορίτζιναλ τραγούδια (ο ίδιος υπήρξε και μέλος της μπάντας The Fever). Για μια πρώτη γεύση από την MacDonald μπορείς να δεις την τελευταία σεζόν ‘American Horror Story’, αλλιώς μπορείς να περιμένεις να δεις το ‘Patti Cake$’ στις αίθουσες από τη Fox Searchlight.

TIMOTHEE CHALAMET, ‘CALL ME BY YOUR NAME’

Ο Timothée Chalamet είναι από αυτές τις φάτσες που τις έχεις δει κάπου, κάπου τις ξέρεις, αλλά δεν είχαν μέχρι στιγμής αυτόν τον ένα ρόλο που απαιτούν να βάλεις το όνομα δίπλα στη φάτσα. Τον βρήκε στην ταινία ενηλικίωσης ‘Call Me By Your Name’ όπου υποδύεται έναν έφηβο που ερωτεύεται τον μεγαλύτερό του, Armie Hammer.

ABBY QUINN, ‘LANDLINE’

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας της κομικάρας Jenny Slate με την Gillian Robespierre τα είχαμε δει με το ‘Obvious Child’, οπότε τώρα πάνε μαζί για το ενδεχομένως ακόμη καλύτερο Νο.2 ονόματι ‘Landline’, με την πρωτοεμφανιζόμενη Abby Quinn να κλέβει την παράσταση στον ρόλο της επαναστάτριας, μικρότερης αδερφής της Slate.

JESSICA WILLIAMS - ‘THE INCREDIBLE JESSICA JAMES’

Το ίδιο το ‘The Incredible Jessica James’ έχει αποσπάσει και πολύ καλές και αρκετά μέτριες κριτικές, αλλά όλες ξεχώρισαν τη δουλειά της Jessica Williams στον ρόλο μιας σεναριογράφου που προσπαθεί να βγάλει άκρη με την ερωτική της ζωή. Το νέα-γυναίκα-μόνη-ψάχνει το έχουμε δει πάμπολλες φορές και γι’ αυτό ακριβώς έχει σημασία ότι η Williams φέρνει κάτι φρέσκο στο κομμάτι της ρομαντικής κομεντί. Εκτός από την υποκριτική, η Williams ήταν η μικρότερη σε ηλικία ανταποκρίτρια του ‘Daily Show’ απ’ όπου αποχώρησε την περσινή χρονιά.

MATT SPICER/O’SHEA JACKSON JR. - ‘INGRID GOES WEST’

Ο Matt Spicer έχει γράψει σενάρια, παράξει ταινίες και γυρίσει τη μικρού μήκους ‘It’s Not You It’s Me’, αλλά με την πρώτη του μεγάλου μήκους ‘Ingrid Goes West’ κέρδισε μερικές από τις πιο ζεστές κριτικές στο Sundance. Το ίδιο και ο γιος του Ice Cube, O’Shea Jackson Jr. που υποδύθηκε τον πατέρα του στο ‘Straight Outta Compton’, που κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στο κωμικό του timing.

MARGARET QUALLEY - ‘NOVITIATE’

Τη Margaret Qualley την ξέρουν ήδη οι λίγοι πιστοί του ‘Leftovers’. Αυτοί, λοιπόν, δε θα μείνουν έκπληκτοι όταν ακούσουν ότι η Qualley έδωσε ρέστα απέναντι από τη Melissa Leo στο ‘Novitiate’, ένα θρησκευτικό δράμα με φόντο ένα μοναστήρι και τις μεταρρυθμίσεις της Καθολικής Εκκλησίας στα ‘60s.

CHANTE ADAMS - ‘ROXANNE ROXANNE’

Το ‘Roxanne Roxanne’ αφορά τη ζωή της θρυλικής Roxanne Shante, μουσικό της χιπ χοπ στα ‘80s και ‘90s, και έχει μπροστά από τις κάμερες τον Mahershala Ali, τη Nia Long και τον Adam Horovitz και πίσω τον Pharrell και τον Forest Whitaker, αλλά αυτή για την οποία δε μπορούσε κανείς να σταματήσει να μιλά μετά την πρεμιέρα ήταν η πρωταγωνίστρια Chanté Adams.

ELIZA HITTMAN, HARRIS DICKINSON - ‘BEACH RATS’

Η Hittman πήγε για πρώτη φορά στο Sundance το ‘13 με το υποτιμημένο ‘It Felt Like Love’ και τώρα επέστρεψε με το ευαίσθητο ‘Beach Rats’. Ο πρωταγωνιστής του, Harris Dickinson, ξεχώρισε στον ρόλο ενός αγοριού που ξεφεύγει από την κακή του οικογενειακή κατάσταση και αναζητά τη συντροφιά μεγαλύτερων ανδρών, μέχρι την απρόσμενη στροφή στη ζωή του που θα αλλάξει τα πάντα.

MARTI NOXON - ‘TO THE BONE’

Η Marti Noxon έχει γράψει για ‘Grey’s Anatomy’ και ‘Mad Men’, έχει δημιουργήσει το ‘UnREAL’, έχει επιμεληθεί το σενάριο του πολυαναμενόμενου ‘Glass Castle’ με τη Brie Larson και ετοιμάζει τώρα τη σειρά ‘Sharp Objects’ με την Amy Adams, αλλά τώρα σκηνοθετεί για πρώτη φορά ένα ημι-αυτοβιογραφικό δράμα για την ανορεξία με τη Lily Collins και τον Keanu Reeves.

JOSH O’CONNOR - ‘GOD’S OWN COUNTRY’

Τον O’Connor θα τον έχεις δει πιθανόν στο ‘Peaky Blinders’ ή πιο πρόσφατα στο ‘Florence Foster Jenkins’, αλλά φαίνεται πως θα μας μείνει αξέχαστος στον ρόλο του καταπιεσμένου γκέι αγρότη από το Yorkshire που ερωτεύεται έναν μετανάστη από τη Ρουμανία.

JORDAN PEELE, DANIEL KALUUYA - ‘GET OUT’

Το ‘Get Out’ ήταν το καλά κρατημένο μυστικό του φεστιβάλ, ένα θρίλερ από τον Jordan Peele του βραβευμένου με Emmy ‘Key & Peele’, με πρωταγωνιστές τον Daniel Kaluuya (‘Black Mirror’, ‘Sicario’) και την Allison Williams. Το μυστήριο είναι οι εξαφανίσεις μαύρων ανδρών, αλλά ο πραγματικός εχθρός σύμφωνα με τους συντελεστές είναι “ο ρατσισμός των φιλελεύθερων”.

KYLE MOONEY - ‘BRIGSBY BEAR’

Ο Kyle Mooney του ‘Saturday Night Live’ γράφει και πρωταγωνιστεί σε μια ταινία που φαινομενικά είναι η ιστορία ενός τηλεθεατή που θέλει να τελειώσει μόνος του την παιδική, αγαπημένη του σειρά που κόπηκε, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αντισυμβατική ταινία που θα τραβήξει τη δική της πορεία στον κόσμο της εναλλακτικής κωμωδίας.

DAVE BAUTISTA - ‘BUSHWICK’

Το Τέξας εισβάλλει στη Νέα Υόρκη και ο πρώην παλαιστής Dave Bautista (‘Guardians of the Galaxy’) που υποδύεται έναν βετεράνο του πολέμου, προσπαθεί να επιβιώσει στο χάος με την Brittany Snow. Πέρα από το σχεδόν αστείο, τέλειο timing της ταινίας και του κόνσεπτ της, ακούγεται πως ο Bautista αξίζει να μπει στη λίστα με τους καλύτερους action heroes.