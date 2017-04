Μετά το Όσκαρ: 11 ηθοποιοί που μας ξάφνιασαν με τις επιλογές τους

Δεν είναι απαραίτητα κακές όλες οι επιλογές που θα δεις παρακάτω. Άλλωστε η αφορμή για τη λίστα δόθηκε από το ‘Colossal’, την πανέξυπνη και γλυκύτατη νέα ρομαντική κομεντί της Anne Hathaway που τη βρίσκει να έχει μια περίεργη σύνδεση με ένα τέρας που σαρώνει τη Σεούλ, με πιθανότερο σενάριο να ελέγχεται από το καταθλιπτικό μυαλό της. Πολύ μακριά η περιγραφή από τους ‘Άθλιους’ που της χάρισαν το πρώτο της Όσκαρ, ή το ‘Interstellar’ που ακολούθησε, αλλά και πολύ κοντά σε must-watch ταινία.

Δεν είχαν όλοι οι ηθοποιοί που διάλεξαν τον δρόμο τον λιγότερο μετα-Οσκαρικά ταξιδεμένο την ίδια τύχη με την Hathaway, αλλά κάποιες φορές πρέπει να παίρνεις και τα ρίσκα σου.

Ας δούμε μαζί τους ηθοποιούς που τσέπωσαν το αγαλματίδιό τους, για να μας αφήσουν έκπληκτους τελικά με την αμέσως επόμενη κίνησή τους:

Halle Berry

Η Halle Berry δεν είχε μόνο μια συγκινητική νίκη για το ‘Monsterball’ το 2002, αλλά και μια ιστορική ως η πρώτη μαύρη ηθοποιός με Όσκαρ Α΄Γυναικείου. Όταν κέρδισε το βραβείο της είχε ήδη ξεκινήσει γυρίσματα για το ‘Die Another Day’ και έπρεπε να επιστρέψει βάσει συμβολαίου στο franchise των X-Men - και καλά έκανε δηλαδή, το ‘X-Men 2’ είναι από τις καλύτερες υπερηρωικές που έχουμε δει - αλλά δεν υπήρχε λόγος να κάνει το ‘Gothika’. Ακόμα και το ‘Catwoman’ να καταλάβουμε ως πρόκληση ενός εμβληματικού χαρακτήρα, το αστείο σχεδόν όμως ‘Gothika’ όχι.

Forest Whitaker

O Forest Whitaker κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο του στο ‘Last King of Scotland’ και ακολούθησε με το ‘Vantage Point’. Το ‘Vantage Point’ είναι μία πολύ μέτρια μεν, άκακη ταινία δε, που σαν παραγωγή ήταν ένας άθλος γιατί τα γυρίσματα έγιναν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οπότε μπορούμε να δούμε γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πρόκληση για έναν ηθοποιό. Ο ρόλος του Whitaker στην ταινία, ωστόσο, είναι φάση απλά αράζω και κοιτάζω αποσβολωμένος γύρω μου, οπότε πίσω από την πρόκληση ακούστηκε και ένα θλιμμένο τρομπόνι.

Helen Mirren

Οι επιλογές της ιερότητας που λέγεται Helen Mirren έδιναν πάντοτε σαφή δείγματα για την ποσότητα παλιών παπουτσιών που έχει χαλάσει γράφοντας σ’ αυτά την τυποποιημένα καθωσπρέπει λίστα ηθοποιών του βεληνεκούς της, αλλά όταν κερδίζεις Όσκαρ για το ‘The Queen’ και μετά κάνεις το ‘National Treasure: Book of Secrets, για πολλούς μπορείς και να το τερματίζεις. Για μας, πάλι, ταινία που έχει μέσα τις ατάκες “I’m gonna kidnap him. I’m going to kidnap the President of the United States” και "I'm gonna steal the Declaration of Independence", δε μπορεί να μην αξίζει τον κόπο.

Kevin Spacey

Μετά τον καταπιεσμένο, καταθλιπτικό οικογενειάρχη στο ‘American Beauty’, τον ρόλο που του χάρισε το δεύτερό του Όσκαρ μετά από αυτό του Β΄Ανδρικού για το ‘Usual Suspects’, ο Kevin Spacey έπαιξε τον prot (κι όμως έτσι γράφεται - πρέπει να τραβήξεις και το όμικρον για να το προφέρεις σωστά), έναν εξωγήινο στην ταινία ‘K-PAX’ που βρέθηκε σε ψυχιατρείο όταν κανείς δεν πίστευε στην προέλευσή του. Υποτιμημένη ταινία που χειρίζεται με ενδιαφέροντα τρόπο τι μπορεί να είναι ψευδαίσθηση και τι απλά αδύνατον να συμβεί, αλλά σίγουρα αλλόκοτη επιλογή.

Roberto Benigni

Όταν ο Benigni κέρδιζε το Όσκαρ Α΄Ανδρικού για το ‘Life Is Beautiful’ και πηδούσε πάνω από τα κεφάλια του κόσμου για να παραλάβει το αγαλματίδιό του, φαινόταν ότι ο πλανήτης ολόκληρος δε θα ξεπερνούσε ποτέ τον έρωτα που τον είχε συνεπάρει για τον συγκεκριμένο ηθοποιό εκείνη την περίοδο. Μετά έπαιξε τον Pinocchio στην ομώνυμη ταινία του 2002, και η αίσθηση ότι δεν ξέρεις αν βλέπεις τον Benigni ή τον χαρακτήρα το έκανε τόσο άβολο, που η φούσκα έσκασε.

Charlize Theron

Μετά το ‘Monster’ που της χάρισε ένα Όσκαρ και μία ολοκληρωτική μεταμόρφωση στο βιογραφικό της, η Charlize Theron προχώρησε αρχικά στο ‘North Country’ που της έδωσε ακόμα μία υποψηφιότητα, αλλά αποφάσισε να δοκιμάσει τις υπερηρωικές δυνάμεις της και στο ‘Aeon Flux’. Mία μεταφορά της ομώνυμης sci-fi σειράς κινουμένων σχεδίων που καταθάφτηκε από τους κριτικούς και μπορεί να μην της κόστισε ακριβώς σε παραγωγικότητα, αφού συνέχισε να δουλεύει σταθερά χωρίς διάλειμμα, αλλά σίγουρα της κόστισε σε προφίλ ρόλων στα αμέσως επόμενα χρόνια μετά τη νίκη της.

Natalie Portman

Όταν η Portman κέρδισε το Όσκαρ της για το ‘Black Swan’, είχε ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα και για τη ρομαντική κομεντί ‘No Strings Attached’ και για το b-movie ‘Your Highness’. Το είδος αυτό καθαυτό των ταινιών δε θα ήταν πρόβλημα, αν δεν ήταν απλά πολύ μέτριες ταινίες χωρίς κανέναν λόγο ύπαρξης. Αμέσως επόμενή της κίνηση ήταν η εισαγωγή της στο σύμπαν της Marvel στον ρόλο της Jane Foster, ενώ την ίδια περίοδο είχε ήδη αρχίσει να δουλεύει πάνω στο πρώτο της σκηνοθετικό εγχείρημα με μεγάλου μήκους ταινία, ‘A Tale of Love and Darkness’, που θα κυκλοφορούσε τελικά το 2015.

Adrien Brody

Άλλος ένας που είχε ολοκληρώσει ήδη γυρίσματα για μια μετριότητα πριν κερδίσει το Όσκαρ του, ήταν ο Adrien Brody που πήγε από το βραβείο του για το ‘The Pianist’ στην κυκλοφορία του ‘The Singing Detective’. H ταινία μάλλον δεν είναι αυτό το απόλυτο χάλι που περιέγραφαν το ‘03 οι κριτικοί - και μάλιστα κερδίζει από μια δεύτερη προβολή - αλλά σίγουρα πάντως δεν είναι αυτό που περιμένεις να δεις μερικούς μήνες μετά τη δουλειά του ηθοποιού στο δράμα που του χάρισε το αγαλματίδιο.

Louise Fletcher

Η Louise Fletcher δεν ήταν όνομα όταν κέρδισε το Όσκαρ για την ερμηνεία της στο ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ ως απαισιοτάτη Nurse Ratched. Ήταν το success story της εποχής για την ακρίβεια, αλλά με την αμέσως επόμενη επιλογή της να είναι το ‘Exorcist II: The Heretic’, ένα κακό σίκουελ μιας ταινίας που δεν είχε τότε ακόμα αποκτήσει την ιστορικότητά της αλλά είχε γίνει κανονικό συμβάν για την ποπ κουλτούρα της εποχής, δεν άφησε την καριέρα της να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Kevin Costner

Ο Costner κέρδισε δύο Όσκαρ για το ‘Dances With Wolves’ στην τελετή του ‘91, ένα Σκηνοθεσίας και ένα Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός, με την ταινία να κερδίζει συνολικά 7 βραβεία. Στην επόμενη πενταετία είχε ένα χιτ με τους κριτικούς με το ‘JFK’, δύο χιτ με το κοινό με τα ‘Bodyguard’ και ‘Robin Hood’ που στήριξαν τις ταινίες παρά τις κακές κριτικές, και μετά τα ‘Wyatt Earp’, ‘Waterworld’ και ‘The Postman’ που δεν άρεσαν σε κανέναν και τον είχαν για χρόνια στη λίστα των has-been’s που ακόμα μπορούν και δουλεύουν. Μετά την επιτυχία της μίνι σειράς ‘Hatfields & McCoys’ το 2012 πάντως, ο Costner σήκωσε κεφάλι και μάλιστα φέτος είχε και το από αιώνων ξεχασμένο για κείνον Oscar buzz για το ‘Hidden Figures’.

Rachel Weisz

Όταν πήρε το Όσκαρ της για το ‘Constant Gardener’, η Rachel Weisz γύριζε ήδη το διχαστικό ‘Fountain’ του Aronofsky, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα πήγαινε εκεί το μυαλό σου εάν σκεφτόσουν μια αλλόκοτη μετα-Οσκαρική επιλογή. Το αλλόκοτο ήρθε με την απόλυτα μέτρια ρομαντική κομεντί ‘Fred Claus’ που, εκτός από το γεγονός ότι είχε κακοπροαίρετο σχεδόν τόνο, είχε και τη Weisz να εξαφανίζεται από το μεγαλύτερο μέρος της.