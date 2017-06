30 χρόνια Predator: 12 πράγματα που δεν ήξερες για την ταινία

Έχει ονομαστεί "μία από τις καλύτερες action movies όλων των εποχών" και "ένα από πιο αδειανά, αδύναμα, κοινότυπα σενάρια που έχουν φτιαχτεί ποτέ". Το 'Predator' έκλεισε 30 χρόνια ζωής, 2 sequel, 3 crossover και ένα 'The Predator' που μαγειρεύεται για το 2018.

Όσο περιμένεις μαζί μας για την επόμενη πρεμιέρα, δες παρακάτω μερικά πράγματα που μπορεί και να σου ξέφυγαν για το making of του μεγάλου franchise.

Get to the choppuh:

1. Rocky vs Predator

Μετά το 4ο ‘Rocky’, μέλη της βιομηχανίας αστειεύονταν ότι το επόμενο βήμα μετά την κατεδάφιση του επιβλητικού Ρώσου, θα ήταν ένα ματς με εξωγήινο. Οι σεναριογράφοι και αδέρφια, Jim και John Thomas, πήραν το inside joke στα σοβαρά και ξεκίνησαν να γράφουν την ιστορία που εξελίχθηκε στο ‘Predator’.

2. Ο Predator ο Kickboxer

Αντί του Kevin Peter Hall που βρισκόταν μέσα στο κουστούμι του εξωγήινου, ο ρόλος κανονικά θα είχε πάει στον Jean-Claude Van Damme. Ο ηθοποιός ήταν μέρος της παραγωγής μέχρι που, σύμφωνα με την τότε επίσημη ανακοίνωση, η ταλαιπωρία των προσθετικών μέσα στη ζούγκλα και τον καύσωνα τον ανάγκασε να αποχωρήσει. Στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύφθηκε στο oral history που δημοσίευσε το Hollywood Reporter για την επέτειο της ταινίας, ο θρυλικός παραγωγός Joel Silver τον απέλυσε όταν ο Van Damme έπαιζε τον εξωγήινο με τις κλασικές kickboxing moves που θα τον καθιέρωναν. Συγκεκριμένα, ο διάλογος πήγε κάπως έτσι:

- Look, the Predator is not a kickboxer.

- I must do that. That’s how I see the Predator.

- Well, you’re fired. Get out of here.

- Kiss my balls!

Η άλλη εκδοχή, του second unit director και stunt coordinator, Craig Baxley, αυτή τη φορά, θέλει τον Van Damme να πετάει κάτω το κεφάλι του κουστουμιού που του είχαν φτιάξει γιατί τον πίεζε. Το κεφάλι που είχε κοστίσει μια περιουσία καταστράφηκε και ο Silver του φώναξε, “What the fuck are you doing! You’ll never work in Hollywood again! Get off my set!”.

Γενικά, έξαλλοι.

3. H ταινία θα λεγόταν ‘The Hunter’

4. Ήταν η πρώτη ταινία του Jesse Ventura

Ο Schwarzenegger δεν είναι ο μοναδικός αθλητής που έγινε ηθοποιός που έγινε πολιτικός. Ο Jesse Ventura ήταν επαγγελματίας παλαιστής, έπαιξε για πρώτη φορά στο ‘Predator’ πριν συνεχίσει με τα ‘The Running Man’ και ‘Demolition Man’ αργότερα, και εκλέχθηκε κυβερνήτης της Μινεσότα το 1999. Το οκταετές σερί του Arnie, πάντως, στην Καλιφόρνια, δεν το πέτυχε.

5. Τα μπράτσα σου, Μαρία

Όταν ο Ventura έμαθε από το τμήμα που τους έφτιαχνε τα κουστούμια ότι τα μπράτσα του ήταν μία ίντσα μεγαλύτερα από του Arnold, πρότεινε να τα μετρήσουν και ο νικητής να κεράσει μία σαμπάνια. Όταν έχασε τον διαγωνισμό, ανακάλυψε ότι ο αντίπαλός του είχε το παιχνίδι στημένο εξαρχής με το wardrobe staff.

6. ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ, ΑΥΤΗ Η ΜΑΣΤΙΓΑ

Τα γυρίσματα του ‘Predator’ είναι διαβόητα για τη δυσκολία τους. Εκτός, όμως, από τον πυρετό, τους στομαχόπονους και τις ιώσεις που θέρισαν τους ηθοποιούς στη ζούγκλα, οι villains της υπόθεσης αποδείχθηκαν τα δηλητηριώδη κόκκινα μυρμήγκια της περιοχής. “Κάναμε ένα διάλειμμα μια μέρα [...] Κάθομαι κάτω και το επόμενο πράγμα που ξέρω είναι ότι καλύπτομαι από μυρμήγκια. Με δάγκωσαν σχεδόν 100 φορές στα μπράτσα μου, έπαθα ένα μικρό σοκ που με έστειλε τρέχοντας στη ζούγκλα να πετάω τα ρούχα μου και να μένω τσίτσιδος. Είχαν μία δεξαμενή και μπήκα μέσα να βραχώ”, έχει δηλώσει γελώντας ο Richard Chaves, πριν συνεχίσει με ένα άβολο τηλεφώνημα που είχε με τη σύζυγο του Schwarzenegger.

Τον πήρε να τον καλέσει σε δείπνο και όταν τον ρώτησε τι κάνει, εκείνος ήταν στο ντουζ και είχε μία πολύ εμπνευσμένη απάντηση:

I’m in the shower picking ticks off my ball!

7. Ήταν το 2ο μεγαλύτερο opening του 1987

Και η 10η μεγαλύτερη επιτυχία του Arnold σε ταινία με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει, όμως, η εικόνα του box office εκείνη την περίοδο. Μαζί με το ‘Predator’ ήταν παρέα και τα ‘Witches of Eastwick’, ‘Beverly Hills Cop II’, ‘Platoon’ και ‘Harry & The Hendersons’. Και αυτά δεν ήταν καν τα μόνα classics του Ιουνίου του '87. Η ρέντα συνέχισε με 'The Untouchables', 'Full Metal Jacket', 'Spaceballs' και 'Roxanne'.

8. O Shane Black προσελήφθη για άλλο ταλέντο από το υποκριτικό του

Ο Shane Black που υποδύθηκε τον Hawkins είχε γράψει το σενάριο του ‘Lethal Weapon’ λίγους μήνες νωρίτερα, κι έτσι τον έκαναν μέρος του καστ για να μπορεί να κάνει επιτόπου αλλαγές στο σενάριο. Ανάμεσα στα σενάρια που έχει γράψει από τότε είναι και τα ‘Lethan Weapon 2/3/4’, ‘Kiss Kiss Bang Bang’, ‘Iron Man 3’ και ‘The Nice Guys’. Αυτή την περίοδο έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα για το ‘The Predator’ του ‘18 το οποίο έγραψε και σκηνοθέτησε, και βρίσκεται στο μοντάζ.

9. ΑΙΜΑ, ΔΑΚΡΥΑ ΚΑΙ GLITTER

Το αίμα του πλάσματος ήταν αρχικά μία πορτοκαλί ουσία που πίστευαν ότι θα ενίσχυαν στο post-production, αλλά το αποτέλεσμα στην κάμερα ήταν φιάσκο. Τελικά χρησιμοποίησαν την ουσία που θα βρεις στο εσωτερικό πράσινων glowsticks (βλέπε συναυλίες).

10. O OPTIMUS PRIME ΚΑΙ Ο PREDATOR ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΩΝΗ

Αυτήν του Peter Cullen.

11. Τα ρούχα των commandos είχαν εμπνευστεί από κόμικ

Συγκεκριμένα αυτά του ‘Sgt. Rock’. Ο Hawkins τα διαβάζει στους τίτλους τέλους.

12. Συνδεόταν με το ‘Alien’ πριν το ‘Alien vs. Predator’

Η αρχική σύνδεση έγινε σε κόμικ, αλλά αργότερα πέρασε και στο ‘Predator II’. Όταν ο Danny Glover μπήκε στο mother ship στο τέλος της ταινίας, βρήκε τα τρόπαια που κρατούσαν οι Predators από το κυνήγι τους. Κοντά στο ανθρώπινο κρανίο, θα δεις και ένα από Xenomorph.