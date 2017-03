Αυτό είναι το νέο κινηματογραφικό Φεστιβάλ που έρχεται στην Αθήνα

Με τις Νύχτες Πρεμιέρας και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να γεμίζουν τα προγράμματα των σινεφίλ στο φθινοπωρινό μισό της σεζόν, η ανοιξιάτκη περίοδος πάντα έμοιαζε αρκετά ανοιχτή για κάποιο παρόμοιο εγχείρημα. Οι δυσκολίες είναι πρακτικές βέβαια: εκείνη την περιόδο το φεστιβαλικό πρόγραμμα δεν προλαβαίνει να έχει ταινίες από τις Κάννες, ενώ στην οσκαρική περίοδο έχουν ήδη παίξει όλα τα προηγούμενα πρεστίζ φιλμ. Ωστόσο πάντα υπάρχουν πράγματα που αξίζει να ανακαλυφθούν, κι αυτή είναι η πρόκληση που έρχεται να αντιμετωπίσει το νέο αυτό φεστιβαλικό εγχείρημα της πόλης.

Το 1ο En Lefko Film Festival θα τρέξει λοιπόν από τις 26 Απριλίου ως τις 3 Μαϊου και στοχεύει να "ξεπεράσει τους περιορισμούς ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, να μας συστήσει τις πιο καυτές εξελίξεις στο σινεμά και την τηλεόραση και να ξεκινήσει έναν ανοιχτό διάλογο καλλιτεχνικής έκφρασης και ψυχαγωγίας." Ωραιότατο όλο αυτό, και κρατάμε ιδιαιτέρως το κομμάτι περί παρουσίας της τηλεόρασης που, ειλικρινά, κάποτε έπρεπε να συμβεί. Επίσης υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον section που επιχειρεί να ρίξει τα τείχη ανάμεσα στο φεστιβάλ και στο κοινό του.

Η ταινία έναρξης θα είναι το 'The Lost City of Z' του σημαντικού σκηνοθέτη James Gray ('The Immigrant', 'We Own the Night'), με τον Charlie Hunnam ('Pacific Rim', 'Sons of Anarchy') να πρωταγωνιστεί στο ρόλο ενός αληθινού εξερευνητή που εξαφανίστηκε ψάχνοντας μια μυστηριώδη πόλη στον Αμαζόνιο το 1920.

Πάμε να δούμε τα τμήματα του Φεστιβάλ, όπως ανακοινώθηκαν στο δελτίο τύπου:

UNDER THE RADAR

Διαγωνιστικό τμήμα με έπαθλο 5,000 ευρώ. "Ταινίες των μεγάλων δημιουργών του αύριο", άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα τμήμα με ταινίες νέων σκηνοθετών. Μάξιμουμ συμμετοχή ελληνικών ταινιών είναι δύο, ενώ το βραβείο θα απονέμεται από το κοινό.

RED CARPET

Οι πρεμιέρες και οι λοιπές μεγάλες φεστιβαλικές ταινίες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ιδιαίτερα όσο αφορά στις πρεμιέρες τι θα παρουσιάσει το Φεστιβάλ, μιας και ακολουθεί κατά βάση μπλοκμπαστερική περίοδος.

ON AIR

Το μουσικό διαγωνιστικό τμήμα με έπαθλο 2,000 ευρώ. Διαγωνίζονται μουσικά ντοκιμαντέρ και το βραβείο ια απονέμεται από τους παραγωγούς του En Lefko 87.7.

Ο πρώτος τίτλος που ανακοινώνεται εδώ είναι το 'Northern Disco Lights' για το πώς η μουσική σκηνή μιας παγωμένης νορβηγικής πόλης άλλαξε την παγκόσμια ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Θέλω:

SMALL SCREEN ON BIG SCREEN

Η πρώτη μεγάλη πρόταση του Φεστιβάλ σε σχέση με τα υπόλοιπα που ήδη υπάρχουν κι έχουν παρόμοια δομή. Διαβάζουμε: "Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ εντάσσει στο πρόγραμμά του μια ενότητα με προβολές τηλεοπτικών σειρών (κλασικών αλλά και νέων) στην κινηματογραφική οθόνη. Οι τηλεοπτικές εκπλήξεις που θα μας απασχολήσουν μέσα στους επόμενους μήνες, αλλά και τα αριστουργήματα της μικρής οθόνης που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίον διηγούμαστε δημιουργικές ιστορίες, συζητιούνται και προβάλλονται πρώτα εδώ."

Το επιπλέον ενδιαφέρον έγκειται στο ίδιο το selection. Η πρώτη ανακοίνωση φέρνει στο τμήμα του Φεστιβάλ τη σπουδαία μίνι σειρά 'Οκτώ Ώρες Δεν Κάνουν Μια Μέρα' του Rainer Werner Fassbinder από το 1972, η οποία προβάλλεται σε αποκατεστημένη κόπια αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο Βερολίνο.

Θα περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα προστεθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.

GET CREATIVE

Η άλλη μεγάλη πρόταση του Φεστιβάλ, έαν τμήμα όπου κόσμος των social media θα μπορεί να παρακολοθήσει τις δικές του δημιουργίες στη μεγάλη οθόνη. Εξηγεί το Φεστιβάλ: "Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα διεξαχθεί ένας online διαγωνισμός, δίνοντας την δυνατότητα στους θεατές να γίνουν οι ίδιοι σκηνοθέτες της καθημερινότητάς τους και να αποτυπώσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την πόλη μας ξεχωριστή."

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ + MIDNIGHT THRILLS

Τα απαραίτητα φεστιβαλικά sections με αφιερώματα σε σκηνοθέτες ή είδη, καθώς και η μεταμεσονύκτια ζώνη.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε Ιντεάλ και Δανάο (στηρίζουμε- υπέροχες, βολικές, μεγάλες αίθουσες) αλλά και "σε απροσδόκητες γωνιές της πόλης", οι γνωστές #φασούλες δηλαδή, εξαιρετικά. Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα αλλά ως τότε αναμένουμε διάφορα νέα και ανακοινώσεις. Θα σας κρατάμε ενήμερους γενικά, αλλά αυτή η πρώτη ματιά είναι σίγουρα υποσχόμενη.