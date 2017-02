H Alicia Vikander γίνεται η Lara Croft στα γυρίσματα του ‘Tomb Raider’

Τα γυρίσματα του νέου ‘Tomb Raider’ επιτέλους ξεκίνησαν και μάλιστα έβαλαν την Alicia Vikander κατευθείαν στη δράση.

Η βραβευμένη με Όσκαρ για το ‘Danish Girl’ ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο που ενσάρκωσε πρώτη η Angelina Jolie πριν 16 χρόνια, λίγο μόλις καιρό αφού μας έδωσε μια πολύ μικρή γεύση δράσης στο ‘Man from U.N.C.L.E.’ και το ‘Jason Bourne’. Το timing είναι εξαιρετικό, όχι μόνο λόγω του hype γύρω από τη Vikander, αλλά και επειδή το ομώνυμο video game του 2013 ήταν ανάμεσα στα αγαπημένα των gamers στη χρονιά του και κέρδισε κάμποσα βραβεία, γυρίζοντας έτσι μια νέα σελίδα για το franchise.

Στο κινηματογραφικό ‘Tomb Raider’, η Lara θα είναι μικρότερη από τις προηγούμενες ταινίες και θα προσπαθήσει να ανακαλύψει εάν ο πατέρας της είναι νεκρός ή ζωντανός. Σύμφωνα με τον παραγωγό Graham King, το συναισθηματικό κομμάτι και η πίσω-στις-ρίζες πλοκή ήταν αυτά που τράβηξαν τη Vikander στον ρόλο, αλλά όπως θα διαπιστώσεις και από τις φωτογραφίες η δράση θα έχει τον πρώτο ρόλο:

First look at Alicia Vikander as Lara Croft in the upcoming Tomb Raider!!! #AliciaVikander pic.twitter.com/VZVAZ5lo7P

#NEW: Alicia Vikander as Lara Croft on the set of the Tomb Raider Reboot in Cape Town #aliciavikander pic.twitter.com/QP8U9oslx9