Let the bodies hit the floor: Πόσα θύματα μετράει ο John Wick;

Ζέσταμα πριν κάνει τη λίστα του πάπυρο στο 'Chapter 2'.

Μετά από μια σειρά από φόλες όπως το ‘Costantine’, το ‘The Day The Earth Stood Still’ και το ‘47 Ronin’, πολλοί - ανάμεσά τους και το Χόλιγουντ που σύμφωνα και με τον ίδιο σταμάτησε να τον προτείνει σε σημαντικές παραγωγές - o Keanu Reeves φαινόταν να απέχει από την επόμενή του επιτυχία. Ως απέθαντος όμως που ξέρει να ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, (αποδείξεις) ο Keanu αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία στο ‘John Wick’ και τον Chad Stahelski που μέχρι τότε είχε εργαστεί κυρίως ως βοηθός σκηνοθέτη και υπεύθυνος stunts, και βγήκε κερδισμένος. Η ταινία ήταν το χαμηλού μπάτζετ sleeper hit που κανείς δεν είδε να 'ρχεται. Εκτός από την καθοριστική επιστροφή του Reeves στα ονόματα που μπορούν ακόμα να φέρουν κόσμο στις αίθουσες λοιπόν, υπήρχε ακόμα κάτι στο στόμα όλων όσων είδαν το ‘John Wick’. Το θεότρελο headcount του χαρακτήρα. Τώρα, λοιπόν, έρχεται το ‘Chapter 2’ για να κάνει τη λίστα πάπυρο. Πόσους ακριβώς όμως σκότωσε ο John όμως στην πρώτη ταινία; Μέτρα και πες μας στα σχόλια:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.