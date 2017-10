Προφανώς, η φάτσα του Nicolas Cage πάνω σε περίεργο ιαπωνικό σνακ

Τα τελευταία χρόνια δεν μπορείς να ακούσεις για το Nicolas Cage ή να δεις τη φάτσα του χωρίς να σου φανεί αστείο. Απλώς γράφεις το όνομα 'Nicolas Cage' και έχεις με τη μία στα χέρια σου μια κωμωδία πολύ ανώτερη από όλες τις ελληνικές κωμικές σειρές που έχουν βγει μετά το 2005. Και για όλα αυτά, εκτός από την προσωπικότητα του Cage που μας δίνει το υλικό, φταίει το ίντερνετ.

O Nicolas Cage πρωταγωνιστεί στο ίντερνετ από τότε που άρχισε να διαμορφώνεται με τον τρόπο που το ξέρουμε σήμερα. Το 2005 έκανε δειλά τα βήματά του σε σελίδες του YTMND, μιας κοινότητας που είναι ταγμένη στο να κατασκευάζει σελίδomemes. Η ερμηνεία του στο ‘Wicker Man’ του 2007 όμως και ό,τι παράχθηκε από αυτή ήταν αυτό που καθιέρωσε τον Cage ως ιντερνετική καλτ φιγούρα.

Σε συνέντευξή του στον Guardian το 2013, ο Cage σχολίασε την ποπ απήχηση που έχει λέγοντας πως απορεί που έγινε αυτό και πως ο ίδιος δεν τα πάει καθόλου καλά με την τεχνολογία. Είπε λοιπόν ότι πια έχει το σκεπτικό "when in Rome" και "if you can't beat 'em, join 'em".

Ένα χρόνο μετά τηρώντας το σκεπτικό του εμφανίστηκε σε συναυλία των Guns 'N' Roses φορώντας μπλουζάκι με τη φάτσα του στην κλασική πόζα του meme 'you don't say' από την ταινία 'Vampire Kiss'.

Και φτάνουμε στο σήμερα και σε αυτό:

Με αφορμή την έξοδο της ταινίας του 'Army of One' στις ιαπωνικές αίθουσες, ο Nicolas Cage άρχισε ως προωθητική ενέργεια να κυκλοφορεί σε ξυλάκια καλαμποκιού, ενός φτηνού διαδεδομένου ιαπωνικού σνακ.

Η ταινία 'Army of One' είναι περσινή και πραγματεύεται την πραγματική ιστορία του Gary Faulkner, ενός πατριώτη μεσήλικα Αμερικανού που ταξίδεψε ως το Πακιστάν για να πιάσει μόνος του τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.

What a great time to be alive.