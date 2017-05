Πέθανε ο βετεράνος James Bond, Roger Moore

Μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, ο θρυλικός 007, Roger Moore, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

O Moore έζησε τις τελευταίες του στιγμές περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια στην Ελβετία, ενώ νωρίτερα μες στην εβδομάδα είχαν δημοσιευθεί - και αμέσως μετά διαψευσθεί - νέα του θανάτου του.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg