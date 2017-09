Όλες οι νέες ταινίες στις αίθουσες: Tom Cruise και θρίλερ που πρέπει να δεις

Σε ένα βολικό ποστ, όλες οι νέες κυκλοφορίες στα σινεμά για να ξέρεις τι να πας να δεις το ερχόμενο ΠΣΚ. Συν μία επιλογή, κάθε βδομάδα, ταινίας που συνεχίζεται και δεν πρέπει να χάσεις.

***

American Made

Τα ονόματα: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright και Doug Liman ('Edge of Tommorow') πίσω από την κάμερα.

Η ταινία: Ένας πιλότος συνεργάζεται με τη CIA στην δίωξη των ναρκωτικών στο νότο της Αμερικής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Tom Cruise σε κέφια βασικά, αυτό να έχεις υπόψιν.

Detroit: Μια οργισμένη πόλη (Detroit)

Τα ονόματα: John Boyega, Anthony Mackie, Will Poulter, Joihn Krasinski.

Η ταινία: Οι ιστορικές εξεγέρσεις στο Detroit το '67 έρχονται στη μεγάλη οθόνη από τη βραβευμένη με Όσκαρ, Kathryn Bigelow.

Έρχεται τη Νύχτα (It Comes At Night)

Τα ονόματα: Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Riley Keough, Kelvin Harrison Jr. Πλέον, βέβαια, μάλλον το μεγαλύτερο όνομα της ταινίας είναι το στούντιο παραγωγής Α24.

Η ταινία: Μια αφύσικη απειλή τρομοκρατεί τον κόσμο. Ένας άντρας με την οικογένεια του έχουν βρει την ασφάλεια σε ένα απομονωμένο σπίτι. Η ηρεμία τους θα δοκιμαστεί όταν φτάσει στο σπίτι μια απεγνωσμένη νεαρή οικογένεια που αναζητά καταφύγιο. Πολύ δυνατό κλειστοφοβικό φιλμ επιβίωσης που σε ρωτά εάν μένει κάτι αξίας για να συνεχίσεις να ζεις όταν τελικά καταφέρεις να μείνεις ζωντανός μετά την καταστροφή.

Αυτή η γη είναι δική μας (Chez nous/This is our land)

Τα ονόματα: Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix.

Η ταινία: Η Πολίν είναι κατ’ οίκον νοσοκόμα και ασχολείται παράλληλα με την ανατροφή των δύο παιδιών της. Ένας από τους εξέχοντες πολίτες είναι ο οικογενειακός γιατρός, που τον ερμηνεύει ο Αντρέ Ντισολιέ. Την καθοδηγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετάσχει ως υποψήφια στο κόμμα του, τον Πατριωτικό Συνασπισμό, του οποίου πρόεδρος είναι η Ανιός Ντορζέλ, η αντικαταστάτρια της Μαρίν Λε Πεν από την ταινία.

Οι Πρώην (Les ex)

Τα ονόματα: Jean-Paul Rouve, Patrick Chesnais, Arnaud Ducret και κάμποσοι ακόμη.

Η ταινία: Αν το Παρίσι είναι η πόλη του έρωτα, τότε σίγουρα είναι γεμάτο από πρώην. Έξι χωρισμένα ζευγάρια κάνουν έναν απολογισμό των σχέσεων που διαλύθηκαν.

Αν το έχασες, παίζεται ακόμα:

Logan Lucky

Τα ονόματα: Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Katie Holmes και Seth MacFarlane σε σκηνοθεσία του βασιλιά του heist movie, Steven Soderbergh ('Ocean's Eleven/Twelve/Thirteen', 'Out of Sight', 'Magic Mike').

Η ταινία: Η υπόθεση αφορά δύο αδελφούς που προσπαθούν να κάνουν μια ληστεία κατά τη διάρκεια ενός αγώνα NASCAR, αλλά αυτό που αφορά εσένα είναι η επιστρόφή του Soderbergh στο σινεμά με ένα εκλεκτό καστ και ένα πολιτικοποιημένο σενάριο με πολύ γέλιο.

Παίζουν επίσης:

Επιστροφή στη Βουργουνδία (Ce qui nous lie/Back to Burgundy). Το τέλος του καλοκαιριού και η επερχόμενη συγκομιδή του κρασιού δίνει την ευκαιρία στον Jean να έρθει πάλι κοντά με την αδερφή του Juliette και τον αδερφό του Jeremie ώστε να αποφασίσουν από κοινού για το μέλλον του οικογενειακού αμπελώνα. Τα τρία αδέρφια αργά και σταθερά ξαναχτίζουν την σχέση τους και συνδέονται μεταξύ τους από το γνήσιο και ζωντανό πάθος τους για την τέχνη του κρασιού. Όλοι μαζί παρά τις αντιξοότητες θα προσπαθήσουν να σώσουν τους αμπελώνες και τα κελάρια 3 γενεών, ώστε να μην περάσουν σε ξένα χέρια.

Paulina (La patota). Μία μεγαλοαστή, πολλά υποσχόμενη δικηγόρος του Μπουένος Άιρες, η Paulina, αποφασίζει να κάνει αναστροφή στη ζωή της και αναχωρεί για την βαθιά αργεντίνικη επαρχία. Θα γίνει δασκάλα σε ένα ξεχασμένο από θεούς και ανθρώπους χωριό, όπου η πλειοψηφία είναι αναλφάβητη.Σε πείσμα πάντων και πασών, ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.

Ο νεκρός (Dead Man) (1995). Ο Γουίλιαμ Μπλέικ ταξιδεύει στα δυτικά σύνορα της Αμερικής στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Χαμένος και τραυματισμένος, θα γνωρίσει έναν παράξενο Ινδιάνο που έχει το όνομα Κανένας, ο οποίος πιστεύει ότι ο Μπλέικ είναι ένας νεκρός Άγγλος ποιητής με το ίδιο όνομα. Οδηγημένος από τις καταστάσεις, ο Μπλέικ θα γίνει ένας παρίας, ένας δολοφόνος και σταδιακά θα αποξενωθεί από τον ίδιο του τον εαυτό.

Στο Πέρασμα του Χρόνου (Im Lauf der Zeit/Kings of the Road). Ο Μπρούνο, γνωστός και ως ‘King of the Road’ ταξιδεύει με το φορτηγό του, επισκευάζοντας μηχανές προβολής ταινιών σε επαρχιακούς κινηματογράφους, κατά μήκος των γερμανικών συνόρων. Μια ημέρα βλέπει κάποιον να οδηγεί το αυτοκίνητο του μέσα στον ποταμό Έλβα και τρέχει να τον βοηθήσει. Έτσι, θα γνωριστεί με τον Ρόμπερτ, γνωστό και ως Καμικάζι, ο οποίος του διηγείται πως εγκατέλειψε το σπίτι και τη δουλειά του, προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν του. Αυτή θα είναι η αφετηρία της κοινής τους περιπλάνησης και της παράξενης φιλίας τους.

Η ατιμασμένη (La ciociara/Two Women) (1960). Η Τσεζίρα (Σοφία Λόρεν) μια πανέμορφη χήρα από τα βουνά της Τσοτσαρίας ζει στη Ρώμη με τη 12χρονη κόρη της Ροζέτα (Ελεονόρα Μπράουν) κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν το 1943 οι σύμμαχοι αρχίζουν να βομβαρδίζουν τη Ρώμη, η Τσεζίρα αποφασίζει να φύγει από τη Ρώμη και να επιστρέψει στο χωριό της προκειμένου να προστατέψει την κόρη της από τα δεινά του πολέμου. Όταν οι σύμμαχοι καταφέρνουν να σπάσουν την άμυνα των Γερμανών και των φασιστών, γεννιέται σε όλους η ψευδαίσθηση ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει κι η Τσεζίρα κι η Ροζέτα αποφασίζουν να επιστρέψουν στη Ρώμη. Στον δρόμο ένα τραγικό συμβάν θα αλλάξει για πάντα τη σχέση των δυο γυναικών και θα βιώσουν τον εφιάλτη του πολέμου που γίνεται προσωπική τραγωδία.