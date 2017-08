Όλες οι νέες ταινίες στις αίθουσες: Νέος Soderbergh και 1000 πλανήτες μακριά

Σε ένα βολικό ποστ, όλες οι νέες κυκλοφορίες στα σινεμά για να ξέρεις τι να πας να δεις το ερχόμενο ΠΣΚ. Συν μία επιλογή, κάθε βδομάδα, ταινίας που συνεχίζεται και δεν πρέπει να χάσεις.

Logan Lucky

Τα ονόματα: Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Katie Holmes και Seth MacFarlane σε σκηνοθεσία του βασιλιά του heist movie, Steven Soderbergh ('Ocean's Eleven/Twelve/Thirteen', 'Out of Sight', 'Magic Mike').

Η ταινία: Η υπόθεση αφορά δύο αδελφούς που προσπαθούν να κάνουν μια ληστεία κατά τη διάρκεια ενός αγώνα NASCAR, αλλά αυτό που αφορά εσένα είναι η επιστρόφή του Soderbergh στο σινεμά με ένα εκλεκτό καστ και ένα πολιτικοποιημένο σενάριο με πολύ γέλιο.

Ο Βαλέριαν και η Πόλη με τους Χίλιους Πλανήτες (Valerian and the City of a Thousand Planets)

Τα ονόματα: Dane DeHaan, Cara Delevigne, Rihanna, Clive Owen και Ethan Hawke σε μεταφορά γαλλικού κόμικ από τον Luc Besson ('Léon: The Professional', 'The Fifth Element', 'Lucy').

Η ταινία: "Star Wars on LSD" σύμφωνα με πολλούς, το 'Valerian' θα βάλει τον DeHaan και τη Delevigne να σώσουν την Alpha, τη μητρόπολη που φιλοξενεί 1000 πλανήτες, από μια σκοτεινή δύναμη.

Ένα Ενωμένο Βασίλειο (A United Kingdom)

Τα ονόματα: David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton σκηνοθεσία της Amma Asante που μας έδωσε το ωραιότατο 'Belle'.

Η ταινία: Αληθινή ιστορία για τον βασιλιά Seretse Khama της Botswana και τον γάμο του με τη λευκή Ruth Williams που προκάλεσε πολιτική και διπλωματική αναταραχή στο βασίλειό του. Πολύ καλό βιογραφικό φιλμ που δε βασίζεται μόνο στις εξαιρετικές ερμηνείες του καστ του μπας και ξελασπωθεί ως συνήθως, αλλά βρίσκει την ουσία στη ρομαντική του διάσταση χωρίς εκπτώσεις στην επίκαιρη πολιτική του πλευρά και χωρίς να γίνεται διδακτικό.

Εγώ, ο Απαισιότατος 3 (Despicable Me 3)

Τα ονόματα: Γιάννης Ζουγανέλης και Λευτέρης Ελευθερίου στην ελληνική μεταγλώττιση, Steve Carell και Kristen Wiig στο ορίτζιναλ.

Η ταινία: Εκεί που ο Γκρου σχεδίαζε να κλέψει το φεγγάρι και να γίνει επιτέλους ένας πρωτοκλασάτος κακός, υιοθέτησε τρία μικρά κοριτσάκια, παντρεύτηκε την πράκτορα της Αντιτρομοκρατικής Λούσι και έπιασε κι εκείνος δουλειά στην Αντιτρομοκρατική. Τώρα, όμως, που έχει να αντιμετωπίσει τον Μπαλτάζαρ Μπρατ, ένα εμμονικό πρώην παιδί θαύμα της δεκαετίας του '80 που έχει εξελιχθεί σε παρανοϊκό κακοποιό, τα βρίσκει σκούρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ξαφνικά μαθαίνει πως έχει ένα δίδυμο αδερφό, τον Ντρου, που είναι όλα όσα ο ίδιος δεν είναι.

Αν το έχασες, παίζεται ακόμα:

Δουνκέρκη (Dunkirk)

Τα ονόματα: Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance, Fionn Whitehead, Harry Styles σε σκηνοθεσία Christopher Nolan.

Η ταινία: Mία ταινία επιβίωσης αριστοτεχνικά φτιαγμένη, με ελάχιστο διάλογο, βουβή σχεδόν, ειπωμένη από τρεις τοποθεσίες και σε τρεις διαφορετικούς χρόνους, σε μια τρομακτική λόγω του εύρους της κλίμακα που δεν έχει φτιαχτεί για να βολέψει ανθρώπινες ιστορίες και Θανάτους Που Μετράνε. Σκέψου όσα έχεις μάθει να περιμένεις από το τυποποιημένο πολεμικό φιλμ και πέτα τα από το παράθυρο..

Παίζουν επίσης:

Μεγάλωσε αν τολμάς (Rock'n Roll). Guillaum Canet και Marion Cottilard ξανά μαζί σε σκηνοθεσία του πρώτου, σε μία φρενήρη, αυτοσαρκαστική κωμωδία για έναν ηθοποιό που δεν είναι πια στα ντουζένια του και θέλει να ανακτήσει το σέξι προφίλ του. Οι επιλογές του για αυτήν την αλλαγή θα συναντήσουν την αποδοκιμασία και την αποστροφή των αγαπημένων του ανθρώπων και η καινούργια του εικόνα θα τον πάει πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.