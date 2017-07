Όλες οι νέες ταινίες στις αίθουσες: Νέοι Spider-Man και Coppola

Σε ένα βολικό ποστ, όλες οι νέες κυκλοφορίες στα σινεμά για να ξέρεις τι να πας να δεις το ερχόμενο ΠΣΚ. Συν μία επιλογή, κάθε βδομάδα, ταινίας που συνεχίζεται και δεν πρέπει να χάσεις.

***

Spider-Man: Επιστροφή στον τόπο του (Spider-Man: Homecoming)

Τα ονόματα: Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei.

Η ταινία: O φιλικός Spider-Man της γειτονιάς σου έχει την τρίτη του ευκαιρία την τελευταία 15ετία, αυτή τη φορά μέσα από το σύμπαν της Marvel.

Η Αποπλάνηση (The Beguiled)

Τα ονόματα: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Dakota Fanning, Colin Farrell και βραβευμένη από τις Κάννες με το βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη, Sofia Coppola, πίσω από τις κάμερες.

Η ταινία: Πιστότατο ριμέικ της παλιότερης ταινίας του Don Siegel με τον Clint Eastwood στο ρόλο του στρατιώτη όμως αντιστρέφει την οπτική γωνία, κοιτώντας την ιστορία μέσα από τα μάτια των γυναικών, φτιάχνοντας ένα γλυκό, όμορφο, αστείο θρίλερ πάνω στον πόλεμο των φύλων.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Απροσδόκητος Έρωτας (Hampstead)

Τα ονόματα: Σταθερά ανερχόμενος James Norton, σταθερά αξιόπιστη Diane Keaton και σταθερά κρυφό υπερόπλο Brendan Gleeson.

Η ταινία: Μία Αμερικανίδα χήρα θα βρει, απροσδόκητα την αγάπη στο πρόσωπο ενός άντρα που ζει στο Χάμπστεντ, όταν θα αντιμετωπίσουν μαζί αυτούς που θέλουν να κατεδαφίσουν το σπίτι του. Εμπνευσμένο από πραγματική ιστορία.

Αν το έχασες, παίζεται ακόμα:

Okja

Τα ονόματα: Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Seo-Hyun Ahn, Giancarlo Esposito, Steve Yeun, Paul Dano, Lily Collins.

Η ταινία: Η πρώτη συμμετοχή του Netflix στις Κάννες, από τον σκηνοθέτη του ‘Snowpiercer’. Miyazaki-γυρισμένος-ως-Spielberg θέαμα γεμάτο καταδιώξεις, ξεσπάσματα χαράς, ειλικρινούς αφέλειας και συναισθήματος, καμουφλάροντας μια περιπέτεια καταδιώξεων, ένα creature feature κι ένα οικολογικό δράμα κάτω από το κάλυμα μιας γλυκιάς οικογενειακής ταινίας.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:

Παίζουν επίσης:

Ο Πιλότος (Κoblic). 1977, Αργεντινή. Η στρατιωτική δικτατορία αποφασίζει να εκτελέσει πολιτικούς κρατουμένους ρίχνοντας τους στη θάλασσα από πολεμικά αεροσκάφη. Ο Τόμας Κόμπλικ είναι πιλότος σε μία από τις πτήσεις. Όταν συνειδητοποιήσει τη μοίρα των επιβατών του θα βρεθεί σε ένα από τα πια πιο αγωνιώδη σταυροδρόμια της ζωής του. Καθώς η δικτατορία απλώνει τα πλοκάμια της σε κάθε σπιθαμή της χώρας, ο Κόμπλικ προσπαθεί να κρυφτεί στην άγρια και διεφθαρμένη Αργεντινή.

Πώς να γίνεις Λατίνος εραστής (How to Be a Latin Lover). Ανυπόμονος να γυρίσει στην πολυτελή ζωή που είχε συνηθίσει, ο Μάξιμο θα εκμεταλλευτεί τον νεανικό έρωτα του ανιψιού του για μια συμμαθήτρια του, για να προσεγγίσει τον νέο του στόχο – την γιαγιά της, Σελέστ, μια χήρα δισεκατομμυριούχο. Αυτή την φορά όμως η παρουσία του ανιψιού του θα του ανατρέψει κάπως τα σχέδια.

Τι όμορφη μέρα Θεέ μου! (Che bella giornata) (2011). Ο Τσέκο, ένας αμόρφωτος αλλά αυτάρεσκος συναδέλφος από το Μιλάνο, ο οποίος πάντα ονειρευόταν να γίνει αστυνομικός, αποτυγχάνει στις εξετάσεις για τρίτη φορά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κατά την προφορική εξέταση ο Τσέκο ανέφερε ότι ο λόγος που ήθελε να ενταχθεί στην αστυνομία ήταν οι παροχές σε είδος και η αναξιοκρατία.