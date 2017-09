Οι ταινίες που πραγματικά δεν πρέπει να χάσεις στις Νύχτες Πρεμιέρας

Το PopCode θα είναι φέτος ακόμα πιο κοντά στις Νύχτες Πρεμιέρας, το έτσι κι αλλιώς αγαπημένο μας ραντεβού του Σεπτέμβρη. Το εξαιρετικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ που μόλις ανακοινώθηκε περιλαμβάνει τις καλύτερες ταινίες που είδαμε στις Κάννες, καθώς και μια φανταστική επιλογή των τίτλων που ξεχώρισαν σε Σάντανς, Βενετία και τα άλλα μεγάλα Φεστιβάλ. Θα δούμε επίσης υπέροχα αφιερώματα σε σπουδαίους σκηνοθέτες, αναγνωρισμένους (Claire Denis), κλασικούς (John Huston) και ανερχόμενους (Robin Campillo, ο κατά πολλούς άξιος νικητής του φετινού Χρυσού Φοίνικα).

Ενώ το μεταμεσονύκτιο πρόγραμμα μας φέρνει αληθινούς θρύλους, όπως την 100ή ταινία του Takashi Miike και την πρώτη έβερ προβολή του ‘Donnie Darko’ σε αίθουσα, και μάλιστα σε 4Κ προβολή.

Μέσα σε όλα, το Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ είναι γεμάτο με φοβερούς τίτλους, όπως το βραβευμένο στις Κάννες ‘Ava’ ή το βραβευμένο στη Βενετία ‘Foxtrot’. Το PopCode είναι πολύ περήφανο που φέτος πάει τη συνεργασία του με τις Νύχτες Πρεμιέρας σε νέο επίπεδο, αναλαμβάνοντας τη χορηγία του βραβείου κοινού, ειδικά σε μια χρονιά με τόσο δυνατό Διαγωνιστικό τμήμα. Γι’αυτό και θα παρουσιάσουμε αναλυτικά όλες τις διαγωνιζόμενες ταινίες στη διάρκεια των επόμενων ημερών.

Ως τότε όμως, ρίχνουμε μια πρώτη ματιά στο πρόγραμμα και ξεχωρίζουμε τα απόλυτα must, τις προβολές που δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις.

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΝΥΧΤΕΣ

‘You Were Never Really Here’ / ‘Δεν Ήσουν Ποτέ Εδώ’

H Lynne Ramsay έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει να στείλει την ταινία στις Κάννες, με κάποια εμφανή μικροτεχνικά προβλήματα ήχου, και τα credits τέλους να απουσιάζουν ολοκληρωτικά. Παρόλαυτά, η απλά απίστευτη ταινία της, με τον Joaquin Phoenix στο ρόλο πρώην πράκτορα σε μια μοναχική αποστολή σωτηρίας ενός ανήλικου κοριτσιού από ένα κύκλωμα σεξουαλικής βίας και σοκαριστικής διαφθοράς, παίχτηκε στο Φεστιβάλ, μας έκανε τα στομάχια ζελέ, και έφυγε 2 μέρες μετά από την Κρουαζέτ όχι με ένα, αλλά με δύο βραβεία: Σεναρίου, και Ανδρικού Ρόλου. Στις Νύχτες Πρεμιέρας η ταινία θα προβληθεί στην 100% έτοιμη, τελική εκδοχή της, δύο μόλις μέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα. Και η ίδια η Lynne Ramsay θα είναι εδώ, καλεσμένη του Φεστιβάλ. Ό,τι καλύτερο. (Πέμπτη 28/9, Ιντεάλ, 20.00)

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

'Wonderstruck'

Η ταινία έναρξης των φετινών Νυχτών είναι η νέα δουλειά του υπέροχου Todd Haynes του 'Carol', σε μια αφηγηματικά φιλόδοξη, συγκινητική ιστορία δύο παιδιών σε δύο διαφορετικές στιγμές στο χρόνο. Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών. (Παρασκευή 22/9, Ιντεάλ, 17.30)

‘Blade of the Immortal’ / ‘Η Λεπίδα του Αθάνατου’

Η 100ή ταινία του Takashi μαδερφάκιν Miike είναι κι από τις πιο διασκεδαστικές της καριέρας του, με έναν αθάνατο καταραμένο σαμουράι σε αναζήτηση ψυχικής ειρήνης, και μια μάχη κορύφωσης που μετράει τους θανάτους σε εκατοντάδες. Ο ίδιος ο θρύλος του γιαπωνέζικου σινεμά μας είπε περισσότερα για την ταινία όταν τον συναντήσαμε στις Κάννες, αλλά τα λόγια ωχριούν όταν ο Miike έχει τα κέφια του. (Σάββατο 23/9, Όπερα 1, 23.30)

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

‘Call Me By Your Name’ / ‘Να Με Φωνάζεις Με Τ’Όνομά Σου’

17χρονος ανακαλύπτει την αγάπη ένα καλοκαίρι στην ιταλική εξοχή στη νέα ταινία του Luca Guadagnino (‘A Bigger Splash’, ‘Io Sono L’Amore’, το επερχόμενο ριμέικ ‘Suspiria’) με όσους έχουν ήδη δει το φιλμ να ορκίζονται στο μεγαλείο του και στο πόσο μεθυστικό είναι. Κάπου είδα πρόσφατα ένα τουήτ να το περιγράφει ως ‘Carol’ φτιαγμένο από τους Vampire Weekend, φτάνει, πείστηκα, μπορεί να φτάσει η 1η Οκτωβρίου; (Κυριακή 1/10, Δαναός 1, 21.30)

Αφιέρωμα στην Claire Denis

Ήμουν στις Νύχτες τη χρονιά που προβλήθηκε το ‘Trouble Every Day’ (σεξ, αίμα, κανίβαλοι, Beatrice Dahl, Vincent Gallo) και ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει. Το Φεστιβάλ φέτος επιστρέφει στην Claire Denis, μια από τις μεγαλύτερες σκηνοθέτιδες του κόσμου, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά όλο το έργο της λίγο πριν αυτή στείλει τον Robert Pattison στο διάστημα. (Στην επόμενη ταινία της εννοώ, δεν είναι και ΤΟΣΟ next level.) Το ‘White Material’ με την Isabelle Huppert είναι μεγάλο must, όπως και τα ‘35 Σφηνάκια Ρούμι’, το κατά πολλούς καλύτερο φιλμ της ‘Beau Travail’ και ναι, φυσικά το ‘Trouble Every Day’, ναι, όλοι εκεί. (Όλες οι μέρες, δείτε ωρολόγιο για συγκεκριμένες προβολές.)

‘It’ / ‘Το Αυτό’

Οι τόσο εμπορικές ταινίες που θα βγουν στις αίθουσες ίσως να μην είναι απαραίτητως προτεραιότητα σε ένα Φεστιβάλ, όμως οι καλές ταινίες τρόμου πάντα κερδίζουν πόντους σε μια καλή φεστιβαλική προβολή. Το ‘It’ έχει μαζέψει διθυραμβικά σχόλιο και το περασμένο ΣΚ τίναξε στον αέρα το αμερικάνικο box office. Άλλη διασκευή Stephen King περιμέναμε να κάνει χαμό φέτος, από αλλού μας ήρθε. (Παρασκευή 22/9, Δαναός 1, 22.00)

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

‘The Florida Project’

Κοινωνικός νεορεαλισμός γυρισμένος σαν pop verite πολυχρωμίας καρτούν Σαββάτου πρωί, με δυο μικρά κορίτσια τη φτωχή καθημερινότητά τους σε ένα μοτέλ όπου διαμένουν μόνιμα - όσο βγαίνει το νοίκι. Από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς από τον δημιουργό-διαμάντι Sean Baker του ‘Tangerine’. Παίζει κι ο Willem Dafoe σε έναν από τους ωραιότερους, πιο ζεστούς και γενναιόδωρους ρόλους της καριέρας του. Δεν θες να χάσεις αυτή την ταινία. (Δευτέρα 25/9, Ιντεάλ, 22.15)

ΚΙ ΑΛΛΟ FLORIDA PROJECT

‘Donnie Darko’

Μια από τις κλασικότερες ταινίες του σύγχρονου αμερικάνικου σινεμά προβάλλεται για πρώτη φορά έβερ σε σινεμά στην Ελλάδα, και μάλιστα σε σε 4Κ. Απλά άχαστο. Όσα χρόνια κι αν έχεις να δεις. (Τετάρτη 27/9, Ιντεάλ, 23.15)

‘Foxtrot’

Μια από τις εντυπωσιακότερες σκηνοθεσίες της χρονιάς, κάνει ένα δράμα δωματίου για την απώλεια (όπου ένα ζευγάρι μαθαίνει πως ο γιος τους έχει σκοτωθεί στο άγνωστο πεδίο μιας ακαθόριστης μάχης) να μοιάζει με όπερα σουρεαλιστικών αγγιγμάτων. Η ταινία ΠΟΤΕ δεν σε πηγαίνει εκεί που περιμένεις, και μέχρι το τέλος μας κρατά καθηλωμένους. Πήρε το μεγάλο βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου ήταν -imo- η καλύτερη ταινία του προγράμματος. (Κυριακή 24/9, Ιντεάλ, 19.45)

‘mother!’ / ‘μητέρα!’

Η θρησκευτικοκαλλιτεχνική αλληγορική παράνοια του Darren Aronofsky που δίχασε τους πάντες στο Φεστιβάλ Βενετίας θα παιχτεί σε μια ειδική προβολή μόνο με προσκλήσεις από το cinemagazine.gr. (Δευτέρα 2/10, Δαναός 1, 20.00)

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

‘Loveless’

Μετά το εκπληκτικό ‘Leviathan’, ο Zvyagintsev επέστρεψε με μια από αυτές τις ταινίες που βλέπεις σε ένα Φεστιβάλ και πριν καν τελειώσουν ξέρεις πως θα φύγουν με μεγάλο βραβείο. (Πήρε όντως το βραβείο της επιτροπής στις φετινές Κάννες.) Το παιδί ενός ζευγαριού στα πρόθυρα της διάλυσης εξαφανίζεται στέλνοντας τους σε τροχιές πανικού, αναζήτησης και εξερεύνησης του εαυτού τους, γυρισμένο με το χαρακτηριστικό επιβλητικό στυλ του σκηνοθέτη. Must για τους φανς του Ρώσου, και γενικότερα μια από τις σημαντικότερες arthouse ταινίες της ερχόμενης σεζόν. (Τρίτη 26/9, Δαναός 1, 22.00)

‘Ο Θησαυρός της Σιέρα Μάδρε’

Όπως και όλο το υπόλοιπο σε έναν από τους διασημότερους σκηνοθέτες όλων των εποχών. Επειδή πέρα από τις ανακαλύψεις και τις προτάσεις, ένα Φεστιβάλ πάντα χρειάζεται και τα αδιαμφισβήτητα classics σε προβολές εκεί που οι δημιουργοί πάντα ήθελαν να βλέπουν τα έργα τους, στη μεγάλη οθόνη. Ή, για να το πω αλλιώς, υπάρχει καλύτερο απογευματάκι από το να βολευτείς στις καρέκλες του Δαναού ή του Ιντεάλ για να δεις ένα κλασικό αριστούργημα του Τζον Χιούστον; Το πρόγραμμα είναι γεμάτο με αυτά σε όλες τις μέρες, και αξίζει να τα ψάξεις, αλλά η προβολή σε αποκατεστημένη κόπια του all-time classic ‘Θησαυρού της Σιέρα Μάδρε’ είναι ό,τι πρέπει για μεσοβδόμαδο απογεματάκι. Αναζήτησε επίσης τους ‘Δουβλινέζους’, το ‘Γεράκι της Μάλτας’ και τη ‘Βασίλισσα της Αφρικής’. (Τετάρτη 27/9, Δαναός 1, 17.30)

‘The Villainess’ / ‘Γεννημένη Δολοφόνος’

Just when she thought she was out, they pull her back in. Φονική μυστική πράκτορας αποσύρεται για να ζήσει κανονική ζωή μετά από 10 χρόνια, αλλά θα την τραβήξουν πίσω στο σκοτεινό παρελθόν της. Το Κορεάτικο πάρα-πολύ-αίμα φιλμ της χρονιάς, από αυτά που επιβάλλεται να δεις μεταμεσονύκτια μια Παρασκευή στις Νύχτες Πρεμιέρας πριν πας να πιεις. (Παρασκευή 29/9, Δαναός 1, 23.00)

'Dina' / 'Ντίνα'

Στο πλαίσιο του εξαιρετικά ενδιαφέροντος φετινού παράλληλου αφιερώματος Σινεμά και Αναπηρία, προβάλλονται στη Στέγη μια σειρά από σημαντικά classics όπως το 'Αριστερό μου Πόδι' και το 'Freaks' μέχρι σύγχρονες δημιουργίες που αξίζουν της προσοχής μας. Τα καλύτερα λόγια όλων τα ακούμε όμως για αυτό το ντοκιμαντέρ, που κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Σάντανς, για ένα ζευγάρι αυτιστικών υψηλής λειτουργικότητας, τη Ντίνα και τον Σκοτ, που πρωταγωνιστούν στο "πιο αναπάντεχο και ειλικρινές ρομάντζο που ευλόγησε τελευταία τη μεγάλη οθόνη". Οι προβλές γίνονται στη Στέγη κι η είσοδος είναι ελεύθεση. (Πέμπτη 21/9, Στέγη 17.30)

‘Ava’

Πάνω στο ξύπνημα της εφηβείας, η 13χρονη Ava μαθαίνει πως χάνει την όρασή της. Αυτό το καλοκαίρι θα προσπαθήσει να τα ζήσει, να τα νιώσει, να τα δει όλα. Ένα από τα ωραιότερα ντεμπούτα των τελευταίων χρόνων, γεμάτο σκηνές που θα σε ακολουθούν για πολύ καιρό μετά την προβολή. Στο σινεμά θα βρεθεί κι η σκηνοθέτιδα του φιλμ. (Σάββατο 23/9, Όπερα 1, 21.00)

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

‘120 beats per minute’ / ‘120 Χτύποι το Λεπτό’

O κατά κοινή ομολογία δίκαιος Χρυσός Φοίνικας που δεν δόθηκε φέτος στις Κάννες (ακόμα κι ο πρόεδρος Pedro Almodovar αυτή την ταινία ήθελε να βραβεύσει) είναι το παθιασμένο χρονικό μιας ομάδας ανθρώπων που στα τέλη των ‘80s ύψωσαν ανάστημα απέναντι σε έναν πανίσχυρο και θανατηφόρο ιό. Οι πάντες έκλαιγαν μετά την προβολή. To Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Robin Campillo, ο οποίος θα έρθει και στην Αθήνα. (Σάββατο 23/9, Ιντεάλ, 19.45)

‘Happy End’

Η ταινία του Haneke που μούδιασε ακόμα και τους φανς του χάρη στον κυνισμό και τη στοιχειώδη της αφήγηση. Θα διχάσει πολύ, αλλά αυτό που με σιγουριά μπορούμε να σας πούμε είναι πως το ‘Chandelier’ δε θα είναι ποτέ ξανά ίδιο, και πως το φινάλε της ταινίας ανήκει στο χανενικό πάνθεον. Η ευθύνη, από εκεί και μετά, είναι δική σας. (Παρασκευή 29/9, Ιντεάλ, 22.00)

Τα υπόλοιπα, θα τα λέμε από εδώ, καθημερινά.