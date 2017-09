Ο Γιάννης Βογιατζής επιστρέφει 32 χρόνια μετά στο σινεμά

To 2016 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών τράβηξε τα βλέμματα του κόσμου του Marketing, όταν επέλεξε για την διαφημιστική του καμπάνια την δημιουργία μιας πρωτότυπης νουβέλας μυστηρίου, με τίτλο 'Lost and Found: An Athenian Story'.

Η ιδέα άνηκε στην εταιρεία J. Walter Thompson Athens και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον συγγραφέα Θοδωρή Γεωργακόπουλο.

Ένα χρόνο μετά και η νουβέλα έχει πάρει πλέον σάρκα και οστά, αφού μεταφέρθηκε στην μικρού μήκους ταινία 'Lost and Found' σε σκηνοθεσία του Άκη Πολύζου.

Στο καστ δεσπόζει ο Γιάννης Βογιατζής, αγαπημένος ηθοποιός των ταινιών της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Γιάννης Βογιατζής είχε παίξει στην τελευταία του ως τώρα ταινία το 1985. Σήμερα στα 91 του χρόνια, επιστρέφει μετά από 32 χρόνια στη μεγάλη οθόνη για να πρωταγωνιστήσει στο 'Lost and Found'.

Τον αγαπημένο ηθοποιό πλαισιώνει ένα εξαιρετικό κάστ νεότερων ηθοποιών, όπως η γνωστή και ταλαντούχα Γιούλικα Σκαφιδά.

Η ταινία παίζει με τον τίτλο της, αφού η ακριβής μετάφραση του ‘lost and found’ είναι τα απολεσθέντα αντικείμενα.

Αυτό όμως που πραγματεύεται στην υπόθεσή της και που έρχεται να δέσει αλληγορικά με τον τίτλο είναι το πόσο το τυχαίο είναι καθοριστικό για τη ζωή και πόσο απρόβλεπτη μπορεί αυτή να γίνει.

Είναι το αεροδρόμιο απλώς ένα κέντρο αφίξεων-αναχωρήσεων ή ένα σημείο συνάντησης ανθρώπινων ιστοριών; Και πόσες ιστορίες χωρούν άραγε μέσα σ’ ένα αεροδρόμιο;

Το 'Lost and Found' έρχεται να απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα και να παρουσιάσει 'τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών' ως ένα κόμβο ανθρώπινων ιστοριών.

Η πρεμιέρα του 'Lost and Found' θα γίνει στο φεστιβάλ 'Νύχτες Πρεμιέρας' στο διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους αυτήν την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στις 17:30 στον Δαναό.

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα 5 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο για την προβολή.