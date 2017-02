Η μεγαλύτερη γκάφα που έχει γίνει ποτέ στα Όσκαρ

Η λέξη φιάσκο φτιάχτηκε για τέτοιες ακριβώς περιστάσεις. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να χαρακτηρίσεις το τέλος της 89ης απονομής των Όσκαρ.

Όλα κυλούσαν ομαλά και χωρίς εκπλήξεις, με εξαίρεση ορισμένα από τα τεχνικά βραβεία που θα στερούσαν το 'La La Land' από το ρεκόρ που πίστευαν πολλοί ότι θα έκανε (για παράδειγμα το Ηχητικό Μιξάζ για το 'Hacksaw Ridge') και το βραβείο Μακιγιάζ για το κατατρεγμένο 'Suicide Squad'. Όταν όμως η τελετή πέρασε στα μεγαλύτερά της βραβεία, πιστέψαμε ότι όλα πια θα πήγαιναν όπως ακριβώς τα είχαμε προβλέψει, με το 'La La Land' να παίρνει το βραβείο Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας.

Πραγματικά το βραβείο ανακοινώθηκε από τον Warren Beatty και τη Faye Dunaway, σε ένα reunion του 'Bonnie & Clyde' που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Δες τη στιγμή πριν τον κλαυσίγελο που ακολούθησε:

Και ενώ ο ένας παραγωγός ευχαριστεί την Ακαδημία και βγάζει τον λόγο του, οι άλλοι δύο διαπιστώνουν έντρομοι ότι το 'La La Land' δεν είναι η ταινία που κέρδισε, αλλά το 'Moonlight'.

Πρόσεξε τον απόλυτο πανικό που αρχίζει να συμβαίνει σιγά-σιγά στο background. Και επειδή προφανώς θα νόμιζαν οι πάντες ότι ο παραγωγός τρολάρει, ο άνθρωπος έστρεψε το περιεχόμενο του φακέλου στην κάμερα:

Το πρόσωπο του Barry Jenkins μοιάζει με το δικό μας.

Μετά το αρχικό σοκ, ο Jenkins που είχε ήδη κερδίσει το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου μίλησε για τον άθλο που πέρασε για να φτιάξει την ταινία του, αλλά και για τις παραγκωνισμένες κοινωνικές ομάδες που δίνουν την έμπνευση σε αριστουργήματα σαν το 'Moonlight'.

Προφανώς και το Ίντερνετ δεν άργησε να διακωμωδήσει το περιστατικό.

