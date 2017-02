Ζούμε στο μέλλον: Το Netflix κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ

Κάτι άλλαξε για πάντα στο κινηματογραφικό τοπίο μετά την σημερινή οσκαρική τελετή. Και δεν αναφερόμαστε ούτε στο γεγονός ότι μια τηλεοπτική μίνι σειρά κέρδισε το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ, ούτε στο ήδη θρυλικό φινάλε με το 'Moonlight' να κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Η άλλη ιστορική στιγμή αφορά βραβεύσεις που ήρθαν νωρίτερα στη βραδιά.

Με το Όσκαρ Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ για το 'White Helmets', το Netflix κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ, προλαβαίνοντας μάλιστα για λίγη ώρα το amazon, που αργότερα θα σήκωνε κι αυτό τα πρώτα του βραβεία, για το Σενάριο και τον Α' Ανδρικό Ρόλο του 'Manchester by the Sea'.

Το Netflix είχε βρεθεί στο παρελθόν υποψήφιο στην κατηγορία του μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, ενώ το εξαιρετικό '13th' της Ava DuVernay ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Ντοκιμαντέρ φέτος. Όμως η νίκη του 'White Helmets' (για ένα γκρουπ άμεσης ανάγκης που σώζει έστω και την παραμικρή ζωή στην εμπόλεμη ζώνη της Συρίας) είναι μια πραγματικά ιστορική στιγμή καθώς ξεκινά μια νέα σελίδα για τον γίγαντα του streaming- και τον χώρο γενικότερα.

A story of modern day heroism. Congrats to #TheWhiteHelmets team! Winner of The Academy Award for Best Documentary Short pic.twitter.com/zTSdDNAvJw