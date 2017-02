9 άβολες στιγμές που τα Όσκαρ θέλουν να ξεχάσουν

Μπορεί τα Όσκαρ να μην αντιστάθηκαν ποτέ σε ένα καλό αστείο, αλλά ανάμεσα σε όλα τα βραβεία του entertainment, από τις Χρυσές Σφαίρες και τα Grammy, μέχρι τα Emmy και τα Tony, έχουν αναμφισβήτητα το πιο αυστηρό προφίλ. Όχι ότι δεν έχουν κι αυτά άβολες στιγμές να θυμούνται βέβαια.

Μη χάσετε στα Novacinema αποκλειστικά μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες που ξεχωρίζουν στο box office, αλλά και που διακρίνονται σε μεγάλα βραβεία (La La Land, Aστακός).

Η αδελφική αγάπη της Angelina Jolie

Πάνε πολλά χρόνια που η πρώην Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών ήταν το bad girl του Χόλιγουντ, αλλά αφού η ίδια νιώθει τόσο απενοχοποιημένη για το παρελθόν της, δε νιώθουμε κι εμείς τόσο άσχημα για την υπενθύμιση της λίστας. Στα Όσκαρ του 2000, η Angelina Jolie κέρδισε για την ερμηνεία της στο ‘Girl, Interrupted’, αλλά στα εξώφυλλα βρέθηκε γιατί έδωσε ένα φιλί με τον αδερφό της στο κόκκινο χαλί και είπε στον λόγο της πόσο ερωτευμένη είναι μαζί του. Προφανώς το εννοούσε με την ευρύτερη έννοια αφού αργότερα χαρακτήρισε τα σχόλια που ακολούθησαν “θλιβερά”, αλλά οι εικασίες για τη σχέση της με τον αδερφό της συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Το κύκνειο άσμα της Björk

Κύκνειο στην κυριολεξία αφού η μουσικός τραγούδησε το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι της ‘Ive Seen It All’ από το σάουντρακ του ‘Dancer in the Dark’ ντυμένη κύκνος - κάτι που ούτε οι κάμερες δεν ήθελαν να πιστέψουν και την τάραξαν στα πολύ κοντινά και τα πολύ μακρινά - αφού πρώτα άφησε και ένα αυγό στο κόκκινο χαλί.

Anne Hathaway και James Franco

Εάν ήταν 2011, το παρόν άρθρο θα ήταν μια λίστα αφιερωμένη μόνο σ’ αυτούς. H Hathaway έχει έναν έμφυτο ενθουσιασμό που για πολλούς είναι εκνευριστικός, αλλά προς υπεράσπισή της, στο πρώτο μέρος της τελετής ήταν συγκρατημένη. Προφανώς επειδή ο James Franco δεν έλεγε να ξυπνήσει όμως - αργότερα ο ίδιος θα έλεγε ότι δίπλα στη Hathaway οποιοσδήποτε θα έμοιαζε με διάβολο της Τασμανίας - τα έδωσε όλα. Με τον Franco να ενδιαφέρεται για το δρώμενο όσο θα ενδιαφερόταν για μια επίδειξη τάπερ, τη Hathaway να κυκλοφορεί γουρλωμένη (“You’re all real!?!!?”), την παντελή απουσία αίσθησης ρυθμού και τον Franco να σκάει κάποια στιγμή ντυμένος Marilyn, το φιάσκο ήταν τέτοιο που κάποιοι ακόμα πιστεύουν ότι το στήνανε επιτόπου (το γεγονός ότι τίποτα από αυτά δε στήνεται ποτέ επιτόπου, το κάνει όλο ακόμα πιο τραγελαφικό).

“OPRAH. UMA. OPRAH. UMA.”

Όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές με κάτι τέτοια, ο χρόνος και η ψυχραιμία που φέρνει το πέρασμά του έχουν απαλλάξει τον David Letterman από το βραβείο του χειρότερου παρουσιαστή στην ιστορία των Όσκαρ. Η βραδιά εκείνη ωστόσο είχε ξεκινήσει με ένα μέτριο αστείο που διακωμωδούσε τα παράξενα ονόματα της Oprah Winfrey και της Uma Thurman, και μέχρι την τρίτη ώρα της τελετής η απόλυτη σιγή που επικρατούσε στην αίθουσα προμήνυε τα κραχτικά εξώφυλλα της επόμενης ημέρας. Το σκηνικό βάθυνε και τις φήμες που επικρατούσαν για διαμάχη μεταξύ Letterman και Winfrey, αλλά το 2005 η παρουσιάστρια επισκέφθηκε το ‘Late Show’ και έκανε δώρο στον Letterman μία κορνίζα με την ίδια και την Thurman, οπότε το θέμα θεωρείται λήξαν.

Gwyneth, JLo, εσείς;

Οι δημιουργοί του ‘South Park’, Trey Parker και Matt Stone, βρέθηκαν στα Όσκαρ του 2000 γιατί η ταινία τους ‘South Park: Bigger, Longer & Uncut’ ήταν υποψήφια με το τραγούδι ‘Blame Canada’, αλλά ήταν οι ίδιοι που απασχόλησαν τους πάντες τις επόμενες μέρες. Ο Stone φόρεσε μία απομίμηση-παρωδία του διάσημου φορέματος που είχε βάλει η Gwyneth Paltrow στην τελετή το ‘99, ο Parker Το Φόρεμα της Jennifer Lopez από τα Grammy της ίδιας χρονιάς, και ο συνθέτης του τραγουδιού τους Matt Shaiman, τους συνόδευσε σε κουστούμι προαγωγού. Προφανώς καμία από τις δύο καλλιτέχνιδες δεν το πήρε κολακευτικά.

‘70s Παντού

Ούτε τα Όσκαρ δε γλίτωσαν από τον γυμνό ακτιβισμό των ‘70s. Το 1974, ο φωτογράφος και ακτιβιστής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, Robert Opel, έτρεξε γυμνός στη σκηνή, κάνοντας το σήμα της ειρήνης και διακόπτοντας τον Βρετανό ηθοποιό, David Niven, πάνω που ετοιμαζόταν να ανακοινώσει την Καλύτερη Ταινία. Η απάντηση του Niven ίσως ήταν καλύτερη και από το περιστατικό: "Isn't it fascinating to think that probably the only laugh that man will ever get in life is by stripping off and showing his shortcomings?"

Η πανωλεθρια του Rob Lowe

Κάτι τον βρήκε τον παντελώς άφωνο Rob Lowe και πίστεψε ότι μπορούσε να ανοίξει τα Όσκαρ με ένα μουσικό νούμερο. Κάτι βρήκε τα Όσκαρ και έδωσαν εξαρχής το ok στο συγκεκριμένο skit. Οι μικρότεροι μάλλον δε θα δούμε ποτέ ολοκληρωμένη την τραγωδία αφού πλέον κυκλοφορούν μόνο αποσπάσματα, αλλά το νόημα είναι ότι ο Lowe τραγουδούσε παράφωνα επί 15 λεπτά με την Eileen Bowman ντυμένη Χιονάτη, και τα σκηνικά να γίνονται πιο κιτς με κάθε λεπτό που περνούσε. Ήταν τέτοιο το χάλι που αργότερα γράφτηκε ένα ανοιχτό γράμμα διαμαρτυρίας προς την Ακαδημία - ανάμεσα στους υπογράφοντες ήταν η Julie Andrews και ο Paul Newman - ενώ η Disney έκανε κανονική μήνυση. Για την ιστορία μπορείς να δεις ένα μέρος του φιάσκου εδώ.

MELANIE GRIFFITH VS DAKOTA JOHNSON

Η Melanie Griffith είχε πει σε αρκετές συνεντεύξεις ότι θα της ήταν πολύ άβολο να δει την κόρη της στο ‘50 Shades of Grey’, αλλά όταν η Dakota ανέφερε σε κοινή τους συνέντευξη στο κόκκινο χαλί ότι ενδεχομένως να μπορέσει να τη δει στο μέλλον, η αρνητική απάντηση της μητέρας της φάνηκε να τη φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Η στιγμή έγινε viral.

ΤΟ ‘CRASH’ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ‘BROKEBACK MOUNTAIN’

Πολλές προβλέψεις για την Καλύτερη Ταινία έχουν πέσει έξω, αλλά η νίκη του ‘Crash’ με το αριστούργημα του Ang Lee, ‘Brokeback Mountain’, απέναντι, έκανε και κάνει ακόμα κρότο. Το ‘Brokeback Mountain’ ήταν η αγαπημένη ταινία της χρονιάς εκείνης για κοινό και κριτικούς, οπότε η χασούρα του προκάλεσε αντιδράσεις που μιλούσαν για ομοφοβία. Η αντίδραση του Jack Nicholson όταν διάβασε το περιεχόμενο του φακέλου (“Whoa!”), έγινε με τα χρόνια πολυχρηστικό gif για το Ίντερνετ.