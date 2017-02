Όσκαρ 2017: Δες όλους τους νικητές

Και εκεί που το 'La La Land' θα έφευγε με 7 Όσκαρ στο χέρι - και όταν λέμε στο χέρι το εννοούμε - τα τελευταία λεπτά των Όσκαρ του στέρησαν το βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το έδωσαν στο 'Moonlight'.

Μιούζικαλ με 6 Όσκαρ είναι περιουσία ωστόσο, ειδικά στη μεγάλη κατηγορία της Σκηνοθεσίας, ενώ το 'Moonlight' τελικά με 3 Όσκαρ. Οι τεχνικές κατηγορίες έκρυβαν κι αυτές κάποιες εκπλήξεις, ειδικά αυτή του μοντάζ που είχε κλειδώσει το 'La La Land', του ηχητικού μοντάζ για το 'Arrival' και το Μακιγιάζ για το 'Suicide Squad'.

Δες όλους τους νικητές παρακάτω:

Καλύτερη Ταινία

Moonlight

La La Land

Manchester by the Sea

Lion

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Fences

Hidden Figures

Α΄Ανδρικός

Casey Affleck, Manchester By the Sea

Denzel Washington, Fences

Ryan Gosling, La La Land

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Α΄Γυναικείος

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Ruth Negga, Loving

Isabelle Huppert, Elle

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Β΄Ανδρικός

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Dev Patel, Lion

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Β΄Γυναικείος

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Damien Chazelle, La La Land

Taylor Sheridan, Hell or High Water

Γιώργος Λάνθιμος/Ευθύμης Φιλίππου, Ο Αστακός

Mike Mills, 20th Century Women

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Barry Jenkins, Moonlight

Luke Davies, Lion

Eric Heisserer, Arrival

August Wilson, Fences

Allison Schroeder, Theodore Melfi, Hidden Figures

Καλύτερη Φωτογραφία

La La Land

Moonlight

Arrival

Silence

Lion

Καλύτερο Μοντάζ

Hacksaw Ridge

La La Land

Arrival

Hell or High Water

Moonlight

Καλύτερη Μουσική Επένδυση

La La Land

Moonlight

Lion

Passengers

Jackie

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

City of Stars, La La Land

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

How Far I'll Go, Moana

Can't Stop the Feeling, Trolls

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

Καλύτερη Σκηνογραφία

La La Land

Arrival

Hail, Caesar!

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Passengers

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

The Jungle Book

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo and the Two Strings

Rogue One

Καλύτερο Ηχητικό Μοντάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

Deepwater Horizon

La La Land

Sully

Καλύτερο Ηχητικό Μιξάζ

Hacksaw Ridge

La La Land

Arrival

Rogue One

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

The Salesman, Ιράν

Toni Erdmann, Γερμανία

Land of Mine, Δανία

A Man Called Ove, Σουηδία

Tanna, Αυστραλία

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

O.J.: Made in America

13th

I Am Not Your Negro

Life, Animated

Fire at Sea

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Zootopia

Moana

Kubo and the Two Strings

The Red Turtle

My Life as a Zucchini

Καλύτερο Μακιγιάζ /Χτενίσματα

Suicide Squad

Star Trek Beyond

A Man Called Ove

Καλύτερα Κουστούμια

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Jackie

La La Land

Allied

Florence Foster Jenkins)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

The White Helmets

Joe's Violin

Extremis

Watani: My Homeland

4.1 Miles

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

Sing

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Timecode

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Piper

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl