Όσκαρ: Οι 26 ταινίες που πρέπει να ξέρεις πριν τη μεγάλη βραδιά

Με φόρα από τις Χρυσές Σφαίρες και την τελετή να βρίσκεται μόλις κάτι παραπάνω από έναν μήνα μακριά, φτιάξαμε την απαραίτητη Όσκαρ λίστα με όσες ταινίες *ακούγονται* και μπορείς ήδη να δεις στον κινηματογράφο, όσες περιμένουμε με ανυπομονησία να έρθουν στην Ελλάδα, και όσες έχουν ελπίδες για κάποιες από τις κατηγορίες.

ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ

Οι Χρυσές Σφαίρες δεν είναι ακριβώς προπομπός των Όσκαρ, αλλά δεν είναι τα 7 αγαλματίδια που απέσπασε το 'La La Land' ο βασικός λόγος που προβλέπουμε κάμποσα αγαλματίδια και τον Φλεβάρη. Από την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ της Βενετίας, η ταινία ακούγεται σταθερά εδώ και μήνες για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄Γυναικείο και τις μουσικές κατηγορίες.

Αφ’ ενός το sci-fi δεν έχει πολύ καλό ιστορικό με τα Όσκαρ, αφ’ ετέρου το ‘La La Land’ έχει προβάδισμα επειδή σχετίζεται με την ίδια τη βιομηχανία και ξέρουμε πόσο τα λατρεύει αυτά η Ακαδημία. Τις υποψηφιότητές του για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερο Σκηνοθέτη και Α΄Γυναικείο όμως, μπορούμε να τις περιμένουμε #TeamAmyAdams.

Η Weinstein Company είναι σε μεγάλους μπελάδες τα τελευταία χρόνια, με κάμποσες κυκλοφορίες που αλλιώς τις υπολόγιζαν κι αλλιώς τους βγήκαν και την επιρροή του πρώην μυδραλιοβόλου Harvey Weinstein στα μέλη της Ακαδημίας να έχει φθαρεί, αλλά το ‘Lion’ έχει ακόμα ελπίδες για κάποιες υποψηφιότητες. Κινείται σε μια δοκιμασμένη και τυποποιημένη συνταγή χωρίς να είναι και ακριβώς ξεπατικωσούρα, και παρά τη χασούρα του Dev Patel και της Nicole Kidman μέχρι στιγμής σε άλλα βραβεία, το buzz τους για Β΄Ανδρικό και Β΄Γυναικείο αντίστοιχα δεν έχει ακόμα εξαφανιστεί.

Πριν μας δείρεις μάθε ότι όχι, δεν ήταν οι υποψηφιότητές του στις Χρυσές Σφαίρες που το βάζει στη λίστα μας, οι Σφαίρες είχαν και το 'Tourist' κάποτε άλλωστε. Μάθε όμως επίσης ότι είναι αισίως υποψήφιο και για τα βραβεία της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America) για Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο και για τα βραβεία την Ένωση Παραγωγών Αμερικής (Producers Guild of America) για Καλύτερη Ταινία. Γιατί μας νοιάζουν αυτά τα βραβεία με έμφαση σε εκείνα των παραγωγών; Γιατί παραδοσιακά οι υποψηφιότητές τους έχουν αποδειχτεί καλά προγνωστικά για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ.

Επιστροφή του Tom Ford μετά το ντεμπούτο του με το ‘A Single Man’ και κάμποσος ντόρος για Amy Adams, Michael Shannon και Aaron Johnson-Taylor. Ο δεύτερος κάποια στιγμή θα δικαιωθεί αλλά μάλλον όχι εδώ, ο τρίτος έκανε κάποια θυσία στην πανσέληνο γιατί δεν περίμενε κανείς τη Χρυσή του Σφαίρα, και γενικά πάντα #TeamAmyAdams.

Martin Scorsese και Andrew Garfield ακούγονταν για Σκηνοθεσία/Ταινία και για Α΄Ανδρικό πριν καν το φιλμ κάνει πρεμιέρα, ενώ ο Liam Neeson έχει ακόμα κάποιες ελπίδες για Β΄Ανδρικό, αν και θα περίμενε κανείς να είναι περισσότερες μετά την προβολή. Καινούριος Scorsese είναι αυτός όμως, δες το ανεξαρτήτως Όσκαρ.

Αν σκοράρει υποψηφιότητα θα είναι από τις εκπλήξεις της χρονιάς, αλλά και στις περσινές κατηγορίες είδαμε (ευχάριστα) πράγματα που δεν περιμέναμε. Μιλάμε πάντα για Καλύτερη Ταινία και τίποτε άλλο. Ό,τι και να γίνει, παραμένει ανάμεσα στις δικές μας αγαπημένες.

Καινούριο κομψοτέχνημα από Jim Jarmusch με Adam Driver σε ερμηνεία παρομοίου buzz μιας sleeper-hit ταινίας, που όσο καιρό κυκλοφορεί, τόσο περισσότερο αρέσει. Διόλου περίεργο να βρει τη θέση του ανάμεσα στους υπόλοιπους του Α΄Ανδρικού, ειδικά φέτος που η κατηγορία δεν έχει τεράστια ονόματα άλλων ετών.

Άλλη μία δύσκολη, αλλά όχι και τόσο απίθανη υποψηφιότητα Α΄Ανδρικού για τον Viggo Mortensen στη δεύτερη, πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά του Matt Ross. Ένας από τους φρέσκους σκηνοθέτες που θα βρίσκονται στο radar μας για το επόμενο διάστημα. Δυνατό και για υποψηφιότητα Πρωτότυπου Σεναρίου.

Βουρ για Όσκαρ Ξενόγλωσσης και θα είναι για πάντα κρίμα που η Ακαδημία δίνει τόσο σπάνια την αναγνώριση που πρέπει στους ηθοποιούς αυτών των ταινιών, γιατί η Sandra Hüller δίνει ρέστα στον ρόλο της Ines.

Μοναδικός ανταγωνιστής του ‘Toni Erdmann’ μιας που το ‘Elle’ και το ‘Neruda’ βρέθηκαν εκτός shortlist, με την παρουσία του στις Κάννες να είναι από τις πολύ δυνατές της χρονιάς.

Πέρα από το παπούτσι από τον τόπο μας του πράγματος, ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου θα είναι σύντομα υποψήφιοι για Πρωτότυπο Σενάριο και εμείς θα κάνουμε happy dance στο γραφείο.

Αντίθετα με τις Χρυσές Σφαίρες που έχουν φερθεί πιο φιλικά στον Mel Gibson μετά τα σκάνδαλά του, η Ακαδημία - εκτός απροόπτου - δεν προβλέπεται να τιμήσει το 'Hacksaw Ridge' στις μεγάλες κατηγορίες, παρότι κάτι είχε πάρει το αυτί μας κάποια στιγμή για Σκηνοθεσία. Είναι όμως πολύ πιθανόν να βρεθεί στην κατηγορία Μοντάζ και σε ακόμα πιο τεχνικές κατηγορίες, όπως Ηχητικό Μοντάζ και άλλες. Επειδή όμως αναφέραμε την Ένωση Παραγωγών και τη σημασία της και στο 'Deadpool', το 'Hacksaw Ridge' είναι κι αυτό ανάμεσα στις υποψηφιότητές τους. Ποτέ δεν ξέρεις;

Το 'Jungle Book' ακουγόταν για καιρό ακόμα και ως outsider για ένα slot ανάμεσα στις Καλύτερες Ταινίες. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να γίνει - και είχε πάντα και απειροελάχιστες πιθανότητες ούτως ή άλλως αν θες τη γνώμη μας - αλλά είναι το φαβορί για πολλά τεχνικά βραβεία, με πρώτα και καλύτερα τα εφέ. Μεγάλος αντίπαλός του το 'Doctor Strange' με τα εντυπωσιακά ινσεψιονίστικα γραφικά του, αλλά και το 'Rogue One' που κερδίζει από την τόσο κοντινή στην ψηφοφορία κυκλοφορία του.

Σιγουράκι για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Animation, σε μια κατηγορία που φέτος θα έχει μόνο καλές ταινίες. Στο μεταξύ, δες και το ‘Kubo and the Two Strings’ αν σου ξέφυγε. Θα είναι κι αυτό υποψήφιο για animation, αλλά λίγη σημασία έχει αυτό, απλά δες το.

Η κλασική (και πετυχημένη) συνταγή της ‘Moana’ δε θα πάρει φέτος το Καλύτερο Animation λόγω ανταγωνισμού, αλλά το ‘How Far I’ll Go’ του Lin Manuel Miranda είναι το μοναδικό που θα ζορίσει το ‘City of Stars’ του ‘La La Land’ στην κατηγορία Τραγουδιού. Δύσκολα δε θα το σιγοτραγουδάς μετά την προβολή σου. Και μιας που μιλάμε για τη συγκεκριμένη κατηγορία, δες το ‘Sing Street’ και άκου τα τραγούδια (‘Drive It Like You Stole It’1!11!1) που σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά χωρίς Miranda/'La La Land' θα είχαν επικρατήσει.

Συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ της Ava DuVernay (‘Selma’, ‘Queen Sugar’) και Netflix για τον δυσανάλογα τεράστιο εγκλεισμό του μαύρου πληθυσμού στις φυλακές της Αμερικής. Το φαβορί για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Πόσο πολύ θα χαρούμε αν αυτό το little movie that could βρεθεί ανάμεσα στις υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία. Πόσο. Ελπίδες και για τον Jeff Bridges για υποψηφιότητα Β΄Ανδρικού. Και υποψηφιότητα Σκηνοθεσίας για David Mackenzie. Και Πρωτότυπο Σενάριο. Γενικά ό,τι πάρεις, καλό είναι.

Πρεμιέρα: 19 Ιανουαρίου

Το καλύτερο εξαγόμενο προϊόν της Χιλής λέγεται Pablo Larraín και μία από τις καλύτερες γυναικείες ερμηνείες της χρονιάς είναι αυτή της Natalie Portman ως Jackie Kennedy. O πρώτος δε νομίζουμε να μπει στους εκλεκτούς σκηνοθέτες για φέτος, αλλά σίγουρα η Portman θα φλερτάρει πολύ στενά με το αγαλματίδιο.

Πρεμιέρα: 26 Ιανουαρίου

Φαβορί μεγατόνων. Κλειδωμένη υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία, σχεδόν σίγουρη υποψηφιότητα Καλύτερου Σκηνοθέτη για Barry Jenkins, σιγουράκι υποψηφιότητα για Mahershala Ali για Β΄Ανδρικό. Χώρια από Διασκευασμένο Σενάριο, Β΄Γυναικείο, Φωτογραφία.

Πρεμιέρα: 26 Ιανουαρίου

Το έτερο φαβορί μεγατόνων για τις ίδιες κατηγορίες με το ‘Moonlight’, με εξαίρεση το Β΄Ανδρικό που σ’ αυτήν την περίπτωση είναι Α΄Ανδρικό με τον Casey Affleck να συζητιέται ως σιγουράκι από την περσινή προβολή της ταινίας στο Sundance.

Πρεμιέρα: 16 Φεβρουαρίου

Εδώ μιλάμε περισσότερο για τις κατηγορίες υποκριτικής, Α΄Γυναικείου για την Taraji P. Henson και Β΄Γυναικείου για την Octavia Spencer. Η δεύτερη θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες σε μια χρονιά χωρίς την Viola Davis στον λαιμό της. Αρκετές πιθανότητες και για υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας ή/και Τραγουδιού και Διασκευασμένου Σεναρίου, με αβαντάζ τον crowd-pleasing χαρακτήρα της ταινίας που έφερε περισσότερα στο box office κι απ’ όσα περίμεναν οι παραγωγοί.

Πρεμιέρα: 23 Φεβρουαρίου

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

Και φτάσαμε στο φαβορί στον λαιμό της Spencer που λέγαμε πιο πάνω. Η Viola Davis αποφάσισε να τρέξει για Β΄Γυναικείο κι έτσι μπόρεσαν να ανασάνουν Emma Stone, Amy Adams, Natalie Portman και Ruth Negga. Το μόνο κακό είναι ότι θα στερηθούμε τη μάχη, αλλά τι να κάνουμε, θα το αντέξουμε. Μεγάλες επίσης πιθανότητες για υποψηφιότητες Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη/Α΄Ανδρικού για τον Denzel Washington και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Πρεμιέρα: -

Dramedy από αυτές που αγαπάει η Ακαδημία. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στον ντουνιά η Annette Benning θα είχε ήδη πάρει το Όσκαρ της και δε θα χρειαζόταν να απογοητευτούμε ξανά σε μια χρονιά με τόσο μεγάλο ανταγωνισμό. Μέχρι να μετενσαρκωθούμε υπολογίζουμε θα το έχει πάρει.

Πρεμιέρα: -

Ταινία που ξεχώρισε στις Κάννες με πολύ κόσμο να έχει σίγουρη τη Ruth Negga ('Preacher', 'Agents of S.H.I.E.L.D.) για το βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού. Τελικά δεν της έκατσε ούτε στις Κάννες, ούτε στις Χρυσές Σφαίρες και με τέτοιον συνωστισμό δε θα της κάτσει ούτε στα Όσκαρ, αλλά το ‘Loving’ είναι διαμαντάκι που αξίζει να δεις, ο Jeff Nichols ένας σκηνοθέτης που αξίζει να παρακολουθείς και η Negga πρόσωπο που θα βλέπεις για χρόνια.

Πρεμιέρα: -

Βασικός αντίπαλος του ‘13th’ για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ, σε μια χρονιά που η καλλιτεχνική επανεξέταση της υπόθεσης του O.J. Simpson μέσα από τον φακό φυλετικού context και της κουλτούρας των σελέμπριτι, ήταν απόλυτα άχαστη στην επικαιρότητά της.

Πρεμιέρα: ΕΡΤ, κανόνισε την πορεία σου