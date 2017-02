Όταν ένα πούλμαν με τουρίστες έσκασε στα Όσκαρ

Βρίσκεσαι στο Λος Άντζελες για πρώτη φορά. Επιβιβάζεσαι στο τρενάκι για τουρίστες και ετοιμάζεσαι να επισκεφθείς μία έκθεση με θέμα ταινίες. Τελικά σκας στο Dolby Theatre και σε φιλάει ο Ryan Gosling.

Η διοργάνωση των Όσκαρ έκανε έκπληξη στους επιβάτες ενός τουριστικού λεωφορείου βάζοντάς τους κατευθείαν στην καρδιά της τελετής. Κάτι μας λέει ότι όσα ακολούθησαν θα μείνουν στη συλλογική μνήμη του Ίντερνετ για πολύ καιρό ακόμα, αν όχι για πάντα με τη μορφή αθάνατων meme και gif.

Καλύτερο παράδειγμα ήταν ο Gary που άρχισε να τραβάει βίντεο με το που πάτησε το πόδι του στον χώρο που εκτυλισσόταν η τελετή και δε σταμάτησε ούτε όταν ο Jimmy Kimmel άρχισε να τον συστήνει σε σταρ όπως η Nicole Kidman και η Meryl Streep.

This was the best part of that bit. #Oscars pic.twitter.com/2KZpAI13ue — Vulture (@vulture) 27 Φεβρουαρίου 2017

This woman was not expecting a kiss from Ryan Gosling #Oscars pic.twitter.com/eehU2AKvzZ — Mashable (@mashable) 27 Φεβρουαρίου 2017

Αποκορύφωμα της μέρας - αν όχι της ζωής - του Gary ήταν η σύντομη αναπαράσταση γάμου που έκανε ο Kimmel με εκείνον, τη σύντροφό του Nicki και κουμπάρο τον Denzel Washington που μετά από τα πρώτα δευτερόλεπτα δε φάνηκε να το διασκεδάζει όσο οι υπόλοιποι.

Denzel Washington just pronounced a couple husband and wife at the #Oscars pic.twitter.com/n8Bb4dELyL — Variety (@Variety) 27 Φεβρουαρίου 2017

Ο Gary και οι υπόλοιποι δεν ξεσήκωσαν μόνο το κοινό των Όσκαρ εντός της αίθουσας, αλλά και όσους παρακολουθούσαν από το σπίτι.

Α, και τους Chicago Bulls.

Gary from Chicago! We've got you covered if you want to come to a game! #Oscars — Chicago Bulls (@chicagobulls) 27 Φεβρουαρίου 2017

People in the #Oscars lobby watching the show on screens were HOWLING at the Gary bit, so — jen yamato (@jenyamato) 27 Φεβρουαρίου 2017

People in the #Oscars lobby watching the show on screens were HOWLING at the Gary bit, so — jen yamato (@jenyamato) 27 Φεβρουαρίου 2017

Note to self: Take a tour bus in Hollywood during the #Oscars — Chibi Ma (@ItsChibiMa) 27 Φεβρουαρίου 2017

gary from chicago is helping us close out black history month right pic.twitter.com/Kh7T0DeKrK — Ziwe (@ziwe) 27 Φεβρουαρίου 2017

Μη χάσετε στα Novacinema αποκλειστικά μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες που ξεχωρίζουν στο box office, αλλά και που διακρίνονται σε μεγάλα βραβεία (La La Land, Aστακός).