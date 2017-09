Ο Jeff Bridges το γλέντησε στα γυρίσματα του νέου 'Kingsman'

Η μπλοκμπαστερική περίοδος δε θα τελειώσει μέχρι να πει την τελευταία του λέξη ο Dude.

O Jeff Bridges μπήκε στον κόσμο του ‘Kingsman’ μαζί με τον Channing Tatum, τον Pedro Pascal, τη Halle Berry και τη Julianne Moore. Τις φρέσκες δηλαδή προσθήκες στο καστ του ‘Golden Circle’ που θα δώσουν ένα υπερατλαντικό spin στην καθαρόαιμα βρετανική ορίτζιναλ ταινία. Πραγματικά, μόνο εκείνον να έβαζαν να εκπροσωπήσει το Statesman, την αντίστοιχη αμερικανική οργάνωση του Kingsman όπου καταφεύγουν οι πράκτορες που έχουμε ήδη γνωρίσει όταν καταστρέφεται το αρχηγείο τους, νομίζω ο Uncle Sam θα είχε στείλει το πιο αντιπροσωπευτικό στίγμα της Cowboy Δύσης του.

Στο παρακάτω βίντεο μιλά για τη σχέση του χαρακτήρα του με αυτόν του Channing Tatum, τη διαδικασία του casting του, το υπόλοιπο παρέακι και τους λόγους που ο Matthew Vaughn είναι το αγαπημένο του είδος σκηνοθέτη.

Α, και για την παντοτινή του πρόθεση να σπάει πλάκα αυτοσχεδιάζοντας στα γυρίσματα.

To ‘Kingsman: The Golden Circle’ αναμένεται να ανοίξει με ακόμη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία από αυτήν της πρώτης ταινίας, σπάζοντας έτσι το σερί γκαντεμιάς όλων των σίκουελ που δεν ξεπέρασαν μέσα στο καλοκαίρι τους μπαμπάδες τους (‘War for the Planet of the Apes, ‘Transformers: The Last Knight’, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’).

Όσο για τον Champagne, το κεφάλι του Statesman που υποδύεται ο Bridges, εκείνος παρά το όνομά του προτιμά το ουΐσκι, και αντί για το γάντι σού πετά το καουμπόικο καπέλο του.

Μην το πιάσεις. Θα καταλάβεις:

* Το 'Kingsman: Ο Χρυσός Κύκλος' θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου από την Odeon.