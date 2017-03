Πώς γυρίστηκαν οι φοβερές σκηνές μάχης του ‘Ghost in the Shell’

“Δε θα ήταν το ‘Ghost in the Shell’ χωρίς απίθανες σκηνές δράσης”. Τάδε έφη Scarlett Johansson στο τέλειο βίντεο που θα βρεις παρακάτω για τις μοναδικές σκηνές δράσης που θα δεις στην ταινία της εβδομάδας, και τη Scarlett να την πιστεύεις σ’ αυτά. Μετά από τη δουλειά της για το ‘Lucy’, τους ‘Avengers’ και όλες γενικά τις ταινίες της Marvel που την έχουμε δει να τσακίζει τα πάντα γύρω της ως Black Widow, η Johansson δεν έχει μάθει μόνο να κάνει καλές επιλογές, αλλά έχει μετατραπεί στη de facto ηρωίδα δράσης της τελευταίας δεκαετίας. Οπότε in Scarlett we trust.

Η Major, η επικεφαλής του Sector 9 και πρώτη του είδους της, είναι μία γυναίκα που επιβίωσε από ένα θανατηφόρο δυστύχημα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας έγινε ο τέλειος cyborg στρατιώτης, με αποστολή την προστασία των πολιτών από εγκληματίες. Πέρα από τις ασύλληπτες ικανότητές της στις μάχες σώμα με σώμα που, όπως θα δεις στο βίντεο, έπρεπε να κινούνται σε συγκεκριμένο επίπεδο για να μη μοιάζουν υπερηρωικές, η Major έχει τη δυνατότητα να γίνεται αόρατη κατά βούληση, γεγονός που αποτέλεσε τεράστια σκηνοθετική πρόκληση, και χορογραφικά και στην τεχνολογική του απόδοση.

Δες πώς γυρίστηκε η πιο ιδιαίτερη μάχη που έχεις δει ποτέ σε νερό και το αποτέλεσμά της παρακάτω:

