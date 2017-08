Στο ‘Baby Driver’, o πρωταγωνιστής είναι η μουσική

Θα σου συστήναμε ταινία του Edgar Wright με κλειστά μάτια. Ποτέ με κλειστά αυτιά.

Το ‘Baby Driver’, η νέα ταινία του δημιουργού των ‘Hot Fuzz’, ‘Shaun of the Dead’ και ‘Scott Pilgrim vs. The World’, βρίσκει τον παλμό της μέσα από το σάουντρακ της και το εννοούμε πολύ κυριολεκτικά.

Ο Baby (Ansel Elgort), ο νεαρός οδηγός ληστειών που θα επιστρατευθεί ξανά από το μεγάλο αφεντικό (Kevin Spacey) για τις φανταστικές του ικανότητες πίσω από το τιμόνι, αφήνεται στους ρυθμούς των αγαπημένων του playlist για να πνίξει το πρόβλημα ακοής του. Εκείνος πατάει γκάζι κι εσύ ξεκινάς το headbanging.

Δες το καστ μιλά για την τεράστια σημασία της μουσικής στην ταινία στο παρακάτω βίντεο:

Μαζί με τους Elgort και Spacey, θα δεις τους Jon Hamm, Jamie Foxx, Lily James, Eiza González και Jon Bernthal.

* To ‘Baby Driver’ κυκλοφορεί στις 17 Αυγούστου από τη Feelgood.