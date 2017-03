Το 'Rings' ήταν η χειρότερη ταινία του μήνα

Κάθε μήνα κοιτάμε τα σκορ των ταινιών των προηγούμενων 30 ημερών στο Rotten Tomatoes, το δημοφιλές σάιτ που συγκεντρώνει τις κριτικές των σημαντικότερων μέσων, και ξεχωρίζουμε εκείνη με το χαμηλότερο σκορ. No disrespect to Ben Affleck, φυσικά. Δεν το λέμε εμείς, το Rotten Tomatoes το λέει.

***

"Καλύτερα θα ήταν να έβλεπες το καταραμένο βίντεο της Σαμάρα", γράφει ο Rohan Naahar των Hindustan Times για το πιο πρόσφατο κεφάλαιο της δημοφιλούς Ring-μυθολογίας τρόμου.

Και τίποτα όλο τον Φλεβάρη δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 'Rings' σε επίπεδο αγνής ορμής μίσους των κριτικών. Εδώ βάζουμε φυσικά το απαραίτητο disclaimer πως η επίθεση σε μια ταινία δεν συνεπάγεται επίθεση σε ανθρώπους που τους άρεσε. Για παράδειγμα λίγο πιο πάνω στο Rotten Tomatoes, κάπου στο 35% (δηλαδή και πάλι φρικτό σκορ), συναντάμε το 'Resident Evil: The Final Chapter', στο οποίο άνθρωπος του σάιτ έχει βάλει 4 αστεράκια. Θα μπορούσε να είναι αυτό το 'χειρότερο του μήνα', ακόμα και την ώρα που κάποιοι το βρίσκουν σπουδαίο.

Αλλά αρκετά για το 'Resident Evil', πάμε στον αληθινό πρωταθλητή του μήνα Φεβρουαρίου, δηλαδή το σίκουελ 'Rings', το οποίο συγκέντρωσε το εκκωφαντικό ποσοστό φρεσκάδας 7%. Εφτά! Αυτό μεταφράζεται σε 6 θετικές κριτικές ανάμεσα σε 91 καταγεγραμμένες. Και το ποσοστό του κοινού δεν ήταν και τρομερά καλύτερο:

Η ταινία βγήκε αρχές Φλεβάρη συνοδευόμενη από το tagline 'πρώτα το βλέπεις. και μετά πεθαίνεις', το οποίο οδήγησε σε αυτό το φανταστικό τουήτ του σκηνοθέτη Edgar Wright:

I have been thinking a lot about this tagline to 'RINGS' and how in theory, it could apply to ANY single movie you see. pic.twitter.com/nML09ztB7D