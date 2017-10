Harvey Weinstein: Η θεαματική πτώση ενός διεστραμμένου αυτοκράτορα

Ανήμερα των γενεθλίων μου πριν από 5 χρόνια, ο Θοδωρής Δημητρόπουλος υπέγραφε το κείμενο ‘Ο Harvey Weinstein κάνει κουμάντο στο Χόλιγουντ’. Σε αυτό το χορταστικό προφίλ, ο Θοδωρής εξηγούσε τον τρόπο που ο 65χρονος σήμερα παραγωγός, βρισκόταν σε θέση να ελέγχει πρόσωπα και καταστάσεις στο Χόλιγουντ, εξασφαλίζοντας -πολλές φορές μέσα από ασφυκτικές πιέσεις- ότι ακόμη και μέτριες ταινίες της εταιρείας του θα έβρισκαν με κάποιο τρόπο το δρόμο προς τα Όσκαρ.

Μαζί με τον αδερφό του Bob, δημιούργησαν πίσω στο 1979 την Miramax, ποντάροντας και παίζοντας σημαντικό ρόλο στην άνθηση του ανεξάρτητου σινεμά και στην εποχή του Sundance, πριν τρέξει να τους αγοράσει η Disney. Πολλά Όσκαρ και αμέτρητες υποψηφιότητες μετά, όταν το πετυχημένο μοντέλο της Miramax σταμάτησε να πληρώνει, ίδρυσε με τον αδερφό του μια νέα εταιρεία που έφερε το όνομά τους, την ‘The Weinstein Company’.

Μια εταιρεία που πέρασε πολλές φορές δύσκολα, έφτασε ακόμη και στα όρια της χρεωκοπίας, όμως πάντα έβρισκε τον τρόπο να κάνει αυτό που ήξερε καλά ο Harvey: να στέλνει ταινίες στα Όσκαρ. Μέχρι πριν μερικές ημέρες, αν γκούγκλαρες το όνομα του παραγωγού, εκτός από αμέτρητα βραβεία, μεγάλες εμπορικές επιτυχίες και ηθοποιούς που τον ευχαριστούσαν δημόσια για τη γέννηση μιας λαμπρής καριέρας, θα έβρισκες και αρκετά μελανά σημεία.

Κατηγορίες πως άλλαζε κατά το δοκούν το μοντάζ ή ακόμα και πως έκοβε σκηνές από τις ταινίες των στούντιό του, με τον σκηνοθέτη Hayao Miyazaki να φτάνει στο σημείο να στέλνει στον Weinstein ένα σπαθί σαμουράι μέσω ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το σημείωμα ‘no cuts’. Θα έβρισκες ακόμη δημοσιεύματα για επιθέσεις σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πάρτι, για απειλές σε σκηνοθέτες πως αν δεν τελειώσουν τις ταινίες τους έγκαιρα (ή ακόμα και πρόωρα) τότε θα τους ‘τελειώσει’ ο ίδιος και για μηνύσεις σε βάρος του επειδή χρώσταγε στους δημιουργούς αμέτρητα λεφτά από τα κέρδη των ταινιών του.

AP Photo/Evan Agostini

Μόνο που το πιο σκοτεινό, αλλά και όπως φάνηκε, κοινό μυστικό για τον παραγωγό δεν θα το έβρισκες πουθενά, αφού τόσο ο ίδιος, όσο και ολόκληρη η βιομηχανία φρόντιζε να μένει για χρόνια καλά κρυμμένο. Όταν το TIME σε έχει συμπεριλάβει το 2012 στη λίστα με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους του πλανήτη και έχεις τη δύναμη να φτιάξεις από το μηδέν καριέρες αλλά και να τις καταστρέψεις, όταν έχεις κάποιους πολύ-πολύ δυνατούς φίλους και συνεργάτες που φτάνουν μέχρι και τον πρόεδρο των Η.Π.Α., το να θάψεις μερικές αμαρτίες γίνεται σαφώς πιο εύκολο.

Αλλά δε γίνεται οι αμαρτίες αυτές να μείνουν για πάντα στην ντουλάπα. Η σκοτεινή ντουλάπα με τις αμαρτίες του άνοιξε με εντυπωσιακό τρόπο στις 5 του φετινού Οκτώβρη και κάθε μέρα βγαίνουν από μέσα όλο και πιο τρομακτικοί σκελετοί. Αν και, για να είμαστε δίκαιοι, μερικές καλά μασκαρεμένες υπόνοιες είχαν ήδη κάνει κατά καιρούς την εμφάνισή τους. Όπως ας πούμε στο πάντα υπέροχο '30 Rock’:

once again, 30 Rock knew pic.twitter.com/b6eDd8g18k — Dave Itzkoff (@ditzkoff) October 8, 2017

Αλλά και στο εμβληματικό επεισόδιο ‘American Bitch’ του Girls, ένα επεισόδιο το οποίο πραγματευόταν την ισορροπία δυνάμεων και τα όρια της σεξουαλικής παρενόχλησης και του βιασμού και στο τέλος του οποίου, βλέπουμε την Lena Dunham να περπατάει έξω από το σπίτι του -μάντεψε- Harvey Weinstein.

Final shot of @girlsHBO ep "American Bitch" (with Matthew Rhys) that I directed, also entrance to Harvey Weinstein's apartment pic.twitter.com/dwWrc1tzK0 — Richard Shepard (@SaltyShep) October 7, 2017

Αλλά στις 5 Οκτωβρίου, μέσα από ένα ανατριχιαστικό exposé, οι New York Times ήρθαν να δώσουν επιτέλους τέλος στην ομερτά τόσων ετών. Για την ιστορία, η εφημερίδα είχε δοκιμάσει ξανά στο παρελθόν να ξεσκεπάσει το βρώμικο παρελθόν του Weinstein, μέσω της δημοσιογράφου Sharon Waxman, η οποία είχε έτοιμο για δημοσίευση το θέμα, το οποίο όμως αποσύρθηκε έπειτα από έντονες πιέσεις, τόσο από τον ίδιο τον παραγωγό, όσο και από ισχυρούς φίλους του, όπως οι κύριοι Matt Damon και Russell Crowe.

Everybody in the film and TV industry knew about Weinstein. Everybody.

That's all. — Lexi Alexander ‎ (@Lexialex) October 5, 2017

Φέτος όμως, η εφημερίδα ήταν αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους κι έτσι το θέμα, με τις υπογραφές των Jodi Kantor και Megan Twohey, βρέθηκε επιτέλους στα πιεστήρια. Αυτά που περιελάμβανε μέσα, όσο σοκαριστικά κι αν είναι, δεν έμοιαζαν να προκαλούν εντύπωση σε κανέναν. Κι αυτό είναι ίσως το πιο σοκαριστικό απ’ όλα στην υπόθεση.

Hollywood producer I know: "Shocked it’s taken so long for a Harvey Weinstein behavior expose. One of the most open secrets in Hollywood." — Jake Tapper (@jaketapper) October 5, 2017

Το exposé περιελάμβανε κατηγορίες από 8 διαφορετικές γυναίκες, από διάσημες ηθοποιούς όπως η Ashley Judd και η Rose McGowan, μέχρι υπαλλήλους της εταιρείας του Harvey, με κοινό παρονομαστή την ανάρμοστη συμπεριφορά του παραγωγού. Επισκέψεις σε δωμάτια ξενοδοχείου, εκεί όπου ο Weistein υποδεχόταν τα κορίτσια με ρόμπα, τους προσέφερε μασάζ και τους ζητούσε να τον παρακολουθήσουν να κάνει μπάνιο γυμνός. Στο memo της Lauren O’Connor, υπαλλήλου του Weinstein, βρέθηκαν καταγεγραμμένες υποθέσεις σεξουαλικών παρενοχλήσεων του παραγωγού που απλώνονταν σε βάθος τριών δεκαετιών (!), οι περισσότερες εκ των οποίων είχαν κλείσει με χρηματικούς συμβιβασμούς.

Είμαι μια 28χρονη γυναίκα που προσπαθεί να επιβιώσει και να κάνει καριέρα. Ο Harvey Weinstein είναι 64 ετών, έχει παγκόσμια φήμη και είναι η δική του εταιρεία. Η ισορροπία των δυνάμεων είναι εγώ: 0, Harvey Weinsten 10

Το παραπάνω είναι ένα απόσπασμα από το memo της O’ Connor, ίσως το πιο σημαντικό απ’ όλα, γιατί παρουσιάζει τι σκέφτονταν όλες οι γυναίκες που βρισκόντουσαν ξαφνικά με έναν ημίγυμνο Weinstein απέναντί τους. Νεαρά κορίτσια, που προσπαθούσαν να χτίσουν μια καριέρα και δέχονταν αφόρητη ψυχολογική πίεση από έναν πανίσχυρο παραγωγό, ικανό να τις εξαφανίσει αν δεν του κάνουν τα χατίρια ή αν τολμήσουν να μιλήσουν. Ο βιασμός δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει σωματική βία για να θεωρηθεί τέτοιος, αρκεί και η ψυχολογική για να κάνει τη δουλειά. Και η ισορροπία δυνάμεων την οποία ανέλυσε η O’ Connor, εξηγεί το γιατί το μυστικό έμεινε καλά κρυμμένο για τόσα χρόνια.

I always felt like it would be the story film students read 50 years from now, the way we read about the assholes of classic Hollywood https://t.co/muYhyK0GMn — Anne Helen Petersen (@annehelen) October 5, 2017

Προφανώς, μόλις οι ασκοί του Αιόλου άνοιξαν, όλοι όσοι δεν τολμούσαν να μιλήσουν τόσα χρόνια, έκαναν το βήμα μπροστά. Κάθε μέρα, στην αλυσίδα των κατηγοριών έρχεται να προστεθεί και μία καινούρια, με την ηθοποιό Romola Garai να περιγράφει με φρίκη τη φορά που την κάλεσε στο δωμάτιό του φορώντας μόνο μια ρόμπα, όταν εκείνη ήταν μόλις 18 χρονών.

Μόλις η βόμβα έσκασε, τεράστιες ηθοποιοί που δούλεψαν μαζί του, όπως οι Meryl Streep και Judi Dench, έσπευσαν να τον καταδικάσουν, διευκρινίζοντας ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τις πράξεις του, παρότι δεν παρέλειψαν να αναφέρουν πως του χρωστάνε πολλά για την καριέρα τους. Την ίδια -καταδικαστική- στάση τήρησαν και πολλοί ηθοποιοί ακόμα, όπως η Lena Dunham, η Patricia Arquette και ο Mark Ruffalo. Τα πυρά της κριτικής πάντως, εκτός από τον ίδιο τον Weinstein, εξαπολύονται και κατά του συστήματος του Χόλιγουντ, που κατάφερε να κρατήσει ένα τέτοιο μυστικό για δεκαετίες. Ένα σύστημα που κάνει ακόμη ό,τι μπορεί, μιας και αποκαλύφθηκε πως ο παραγωγός του ‘Saturday Night Live’, Lorne Michaels, έκοψε όλες τις αναφορές στον Weinstein στο επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, εξηγώντας πως πρόκειται για "θέμα της Νέας Υόρκης".

Αλλά όσο μεγάλη επιρροή κι αν έχεις, όση δύναμη κι αν έχεις αποκτήσει, όσο σημαντικές γνωριμίες κι αν έχεις κάνει (στην εταιρεία του Weinstein έκανε την πρακτική της μέχρι κι η κόρη του Μπαράκ Ομπάμα), όταν τέτοια μυστικά έρθουν στο φως, τίποτα δεν μπορεί να σε προστατατεύσει. Ευτυχώς.

(Κακό δίδυμο)

AP Photo/Chris Pizzello

Ο Weinstein έσπευσε να ζητήσει αμέσως συγγνώμη, τονίζοντας ότι παλεύει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και πως προέρχεται από μια παλαιότερη εποχή, περνώντας όμως και στην αντεπίθεση, αφού έσπευσε να ισχυριστεί πως αρκετές από τις κατηγορίες εναντίον του είναι ψευδείς. Διευκρίνισε πως πήρε άδεια για να αντιμετωπίσει τα θέματά του, όμως πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι, απολύθηκε από την ίδια του την εταιρεία. Σύμφωνα με ένα άρθρο του Page Six μάλιστα, δεν αποκλείεται τις διαρροές να τις έκανε ο ίδιος ο αδερφός του Harvey, Bob, ο οποίος -σύμφωνα με το ρεπορτάζ- έψαχνε καιρό έναν τρόπο να βγάλει από τη μέση τον αδερφό του και τα προβλήματα που διαρκώς προκαλούσε.

Το μόνο βέβαιο είναι πως από αυτό το χάλι στο οποίο ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του, ο Harvey Weinstein μοιάζει αδύνατο να βγει. Όσο μοντάζ κι αν κάνει στη δική του ιστορία, όσες σκηνές και να κόψει, αυτό το στίγμα δεν μπορεί να φύγει. Ακόμα κι η διάσημη δικηγόρος, Lisa Bloom, η οποία δέχτηκε να τον υπερασπιστεί παρά το γεγονός πως στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει πολλές γυναίκες σε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης (ανάμεσά τους οι Blac Chyna και Mischa Barton), αναγκάστηκε τελικά να παραιτηθεί μετά τις αφόρητες πιέσεις που δέχτηκε. Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δέχθηκε να αναλάβει την υπόθεση εξαρχής, το γεγονός πως η εταιρεία του Weinstein είχε αγοράσει τον περασμένο Μάρτιο τα δικαιώματα του βιβλίου της Bloom, ‘Suspicion Nation’, με θέμα τη δολοφονία του Trayvon Martin, ίσως εξηγεί αρκετά.

Το επίσης βέβαιο είναι πως τις επόμενες ημέρες, έχουμε να δούμε πολλά, αφού και ο γιος της Mia Farrow, Ronan, φαίνεται πως ετοιμάζει το δικό του exposé για άλλο μέσο.

Watch your heads, other shoes will be dropping. — Jon Lovett (@jonlovett) October 5, 2017

Μακάρι, η ιστορία του Weinstein να γίνει μάθημα σε όλους και να αποτελέσει αφορμή για να αποκαλυφθούν τα σκοτεινά μυστικά πολλών αντίστοιχων περιπτώσεων εκεί έξω. Η άρνηση, η σιωπή και οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, την ώρα που δεκάδες γυναίκες δέχονταν αφόρητη ψυχολογική και όχι μόνο πίεση και τραυματίζονταν ψυχικά, είναι η χειρότερη λύση.

I was warned from the beginning. The stories were everywhere. To deny that is to create an enviornment for it to happen again. — Jessica Chastain (@jes_chastain) October 9, 2017

Έστω κι άθελά του, ο Weinstein υπήρξε ο κακός σε μια ιστορία που επιτέλους αξίζει πραγματικά Όσκαρ, γιατί έστω και με μερικές δεκαετίες καθυστέρηση, μοιάζει να αποκτά το τέλος που της αρμόζει.

Κεντρική φωτογραφία: AP Photo/Joel Ryan