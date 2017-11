Αντικαθιστούν τον Kevin Spacey σε ταινία που βγαίνει σε 1 μήνα, το Ίντερνετ γιορτάζει

Μετά την κατηγορία του Anthony Rapp (Star Trek: Discovery) για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από τον Kevin Spacey σε ηλικία 14 ετών κατά τη διάρκεια της περιόδου που έπαιζαν μαζί στο Broadway, ο Ασκός του Αιόλου έχει ανοίξει και έχει πετάξει τον ηθοποιό εκτός στρατόσφαιρας.

Οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που ακολούθησαν του Rapp είναι συνολικά 14 μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο ρόλος του στο ‘House of Cards’ είναι επισήμως παρελθόν, το Netflix εγκατέλειψε την ταινία ‘Gore’ στην οποία ήταν μέρος του καστ και της παραγωγής, το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε τον εγκατέλειψε, o Jon Bernthal (‘Daredevil’, ‘Marvel’s The Punisher’) ανέφερε σε συνέντευξή του ότι ο Spacey ήταν ο bully του σετ στα γυρίσματα του καλοκαιρινού χιτ ‘Baby Driver’, και τώρα ήρθε η ώρα για ένα ακόμα χτύπημα. Ο γνωστός σκηνοθέτης Ridley Scott θα αντικαταστήσει τον ηθοποιό με τον Christopher Plummer σε όλες τις σκηνές του στην ταινία ‘All the Money in the World’.

Αυτό θα ήταν από μόνο του μεγάλο νέο γιατί η Sony λογάριαζε να σπρώξει την ερμηνεία του Spacey στα φετινά Όσκαρ και έτσι προφανώς θα μιλούσαμε τώρα για ναυάγιο. Όχι όμως, γίνεται καλύτερο.

Η ταινία τελικά δεν θα καθυστερήσει, ούτε θα μπει στο αρχείο όπως ήταν τα δύο πλάνα που μελετούσε το στούντιο. Ο Scott - που ήθελε τον Plummer εξαρχής για τον ρόλο αλλά η Sony ζητούσε μεγαλύτερο όνομα - αποφάσισε να γυρίσει ξανά όλες τις σκηνές με τον χαρακτήρα του J. Paul Getty, να στοχεύσει στην ορίτζιναλ πρεμιέρα του έργου (22 Δεκεμβρίου για την Αμερική) χωρίς καθυστέρηση, και να καλέσει τον Mark Wahlberg και τη Michelle Williams σε reshoots. Για όλα αυτά, η Sony ειδοποιήθηκε από τον ίδιο χθες αργά το απόγευμα.

Το Twitter στο μεταξύ, όπως είναι φυσικό, προτείνει την αντικατάσταση του Spacey από τον Plummer σε οτιδήποτε έχει παίξει.

let's go ahead and have Christopher Plummer replace Kevin Spacey in everything pic.twitter.com/azXKuc2Dhu — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 9 Νοεμβρίου 2017

Σε άλλα παρόμοια νέα, κυκλοφορεί μια λίστα με πάνω από 30.000 υπογραφές για την αντικατάστασή του στο 'HOC' με τον Kevin James, γιατί Ίντερνετ. Για πάμε.