4 ταινίες και 3 σειρές για το ΣΚ σου

Ταινίες

Brawl in Cell Block 99 (Καυγάς στο Μπλοκ 99)

Το ‘Brawl in Cell Block 99’ είναι η κινηματογράφηση μιας αναπόφευκτης ολίσθησης προς την πίσσα του απόλυτου κενού, με ένα μεθοδικά στημένο προσωποκεντρικό δράμα του πρώτου μέρους να δίνει τη θέση του σε ένα κλιμακούμενο ντεμαράζ απίστευτης βίας στη δεύτερη πράξη. Διαλυμένα κρανία, σπασμένα χέρια, και ανάμεσα σε αυτά, χαρακτήρες και pulp πλοκές που οδηγούν σε φράσεις όπως "commence the abortionist!" (χωρίς επεξηγηματικό πλαίσιο είναι ακόμα καλύτερο). O Zahler χρησιμοποιεί εικόνες και κώδικες των πάσης φύσεων μεταμεσονύκτιων ακροτήτων, για να φτιάξει ένα ωμό δράμα που σβήνει το φως ό,τι ώρα της μέρας κι αν το δεις. - Θοδωρής Δημητρόπουλος

Το Τελευταίο Σημείωμα

Στο πέρασμα των χρόνων διαπίστωσα ότι η 'Μικρά Αγγλία' μου αρέσει περισσότερο από όσα είχα νιώσει αρχικά, το οποίο δε θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη, ο Βούλγαρης ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον πώς να γυρίζει ιστορικά δράματα με συναισθηματικό πλούτο. Το καινούριο του, για την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής, είναι νομίζω ένα τσικ πιο κάτω από τη 'Μικρά Αγγλία' αλλά σίγουρα πολλά τσικ (σκαλιά μη σου πω) πιο πάνω από την 'Ψυχή Βαθιά'. Έχει φανταστικό σάουντρακ, μια πολύ ενδιαφέρουσα δομή με κεντρικό άξονα την τελευταία νύχτα των φυλακισμένων, και μια τρίτη πράξη που θα συζητηθεί πολύ. Must ελληνικό σινεμά. - Θοδωρής Δημητρόπουλος

Γενέθλια Θανάτου (Happy Death Day)

Τα τρία τελευταία χρόνια, η Blumhouse έχει χτυπήσει με 'Split', 'Get Out' και 'Whiplash'. Κανένα από τα τρία όμως δεν είχε ρεμίξ του 'In Da Club' στο τρέιλερ για να γιορτάσει τα γενέθλια θανάτου της πρωταγωνίστριάς του. (Κάπου εδώ χωράει αστείο για Σφακιανάκη, αλλά αντιστέκομαι). Το 'Happy Death Day' βάζει spin επιστημονικής φαντασίας στα κολεγιακά slasher θρίλερ και έχει και ένα αστέρι σε μορφή Jessica Rothe. Μάλλον το πιο διασκεδαστικό πράγμα που θα δεις μαζί με το 'Stranger Things'. - Ιωσηφίνα Γριβέα

The Nile Hilton Incident (Κάιρο Εμπιστευτικό)

Λίγες εβδομάδες πριν την επανάσταση του 2011, ένας αστυνομικός στο Κάιρο εξερευνά τη δολοφονία μιας γνωστής τραγουδίστριας στο Nile Hilton και ανακαλύπτει την ανάμιξη της αιγυπτιακής ελίτ. Ο Tarik Saleh βάζει το νουάρ σε μια πρωτεύουσα έτοιμη για επανάσταση με έναν αντι-ηρωικό πρωταγωνιστή που ίσως πιστέψεις ότι θα σου δώσει τη ματιά σου στη λειτουργία μιας πόλης που δε γνωρίζεις, μέχρι να καταλάβεις ότι η κοινωνική αδικία δεν έχει συγκεκριμένες ταμπέλες προέλευσης όπως το μπλουζάκι σου. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Σειρές

Stranger Things 2

Έ-ε-ερχεται. Τώρα που διαβάζεις αυτές τις στιγμές έχει ήδη ανέβει στο Netflix και υποφέρω στο γραφείο γιατί δε μπορώ ακόμη να το λιώσω. Η 1η σεζόν του 'Stranger Things' ήταν μια γνήσια word-of-mouth χρονοκάψουλα που μας συνεπήρε. Είναι δύσκολο να αναπαραχθεί η ίδια ακριβώς μαγεία στον 2ο γύρο, αλλά δε χρειάζεται κιόλας. Η πραγματική δύναμη της σειράς ήταν οι χαρακτήρες και η επαναφορά της απλής, δεμένης σειριακής πλοκής που έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό και θα επιβιώσει όταν οι αναφορές στα '80s δε θα έχουν τον ίδιο αντίκτυπο γιατί θα τις έχουμε σιχαθεί. - Ιωσηφίνα Γριβέα

The Walking Dead

Στο 100ό επεισόδιο της σειράς ο πόλεμος με τον Negan επιτέλους ξεκίνησε ύστερα από μια αργόσυρτη, κουραστική σεζόν προετοιμασίας. Γενικά η σειρά έκανε πολλά πράγματα στραβά πέρσι, οπότε τώρα που έπεσε η πρώτη τουφεκιά ελπίζουμε σε αλλαγή σελίδας. Κάθε Τρίτη πρωί φυσικά, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια, ο Πάνος Κοκκίνης μας έχει καλυμμένους με τα recaps του για κάθε νέο επεισόδιο της σειράς. - Θοδωρής Δημητρόπουλος

Fearless

Η Helen McCrory ('Peaky Blinders', 'Penny Dreadful', 'Harry Potter') πρωταγωνιστεί σε υπερκλασάτο δραματικό θρίλερ του ITV, ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπερασπίζεται έναν κρατούμενο που βρίσκεται στη φυλακή για έναν φόνο που - μάλλον - δεν έκανε. Τσάκισέ τους, θειά Πόλι.

