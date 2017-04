40 χρόνια Star Wars: Όλα όσα είδαμε στη μεγάλη επέτειο

Κάτι παραπάνω από τέσσερις δεκαετίες πριν, ο George Lucas επιβάρυνε ένα βιογραφικό που μέχρι τότε είχε μόνο ταινίες μικρού μήκους, με την εισπρακτική αποτυχία του ‘THX 1138’, μια δυστοπική ιστορία για έναν άντρα και μία γυναίκα που εναντιώνονται στο πολιτικό καθεστώς του 25ου αιώνα. Η δεύτερή του ευκαιρία ήρθε με το ‘American Graffiti’, ένα δράμα ενηλικίωσης με πρωταγωνιστές απόφοιτους Λυκείου που έπιασε από τα μούτρα τους νοσταλγούς των ‘50s και ‘60s, όπως πιάνει εμάς το ‘Stranger Things’. Παρά τη διστακτική κυκλοφορία του από τη Universal που πίστευε ότι δε θα έφερνε τίποτα πίσω, η ταινία όχι μόνο έγινε το sleeper hit της χρονιάς της, αλλά θεωρείται πλέον και ο πρόγονος του summer blockbuster όρου, τρία χρόνια πριν ο Spielberg μας προειδοποιήσει ότι θα χρειαστούμε μεγαλύτερη βάρκα για τον σκασμό από λεφτά που θα έφερνε το box office κάθε φορά που θα έσφιγγαν οι ζέστες. Αυτή του η επιτυχία ωστόσο, δεν άνοιξε πιο εύκολα τις επόμενες πόρτες.

Όταν ο Lucas μοιράστηκε την ιδέα της διαστημικής όπερας που δούλευε πριν γυρίσει καν το ‘American Graffiti’ με το στούντιο, είδε το ένα μετά το άλλο τα συννεφάκια πάνω από τα κεφάλια των παραγωγών να γεμίζουν ερωτηματικά. Εάν του έλεγες τότε ότι 40 χρόνια μετά, η ιστορία που είχε σκαρφιστεί θα είχε τον κόσμο να κοιμάται κυριολεκτικά στο πάτωμα για να καταφέρει να ζήσει έστω για λίγο στο σύμπαν του γαλαξία που βρίσκεται πολύ, πολύ μακριά, θα είχε κι εκείνος το δικό του απορημένο συννεφάκι πάνω από το κεφάλι του. Εάν τον έβλεπες να μπαίνει στο Galaxy Stage για να γιορτάσει τη δημιουργία του μαζί με τους φαν πάντως, δε θα το μάντευες.

Ο Lucas δε φάνηκε να εκπλήσσεται όταν τον υποδέχτηκαν ουρλιαχτά και αλαλαγμοί τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη σκηνή της αίθουσας. Φάνηκε όμως, όπως πάντα, να τα ακούει ένα-ένα και να νιώθει ευγνώμων για όλα τους. Και για τα δικά μας που ταξιδέψαμε στο Star Wars Celebration με την ευκαιρία που μας έδωσε η COSMOTE, όχι μόνο για να σου φέρουμε πίσω λίγη από την τρέλα του event, αλλά για σε βάλουμε και σε μια χρονομηχανή κληρονομιάς ειδικού βάρους. Από αυτές τις ελάχιστες που έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν τη συλλογική μνήμη ενός ολόκληρου πλανήτη.

Η επίσκεψη του σκηνοθέτη δεν ήταν η μόνη έκπληξη που είχε ετοιμάσει η Disney και η Lucasfilm για την 40η επέτειο του Star Wars. Παρακάτω θα βρεις και τις υπόλοιπες, μαζί με όλα όσα είδαμε, μάθαμε και μας έκαναν εντύπωση στην πολύ ξεχωριστή πρώτη μέρα που σήμανε την έναρξη μιας μεγάλης και, όπως έχει φανεί μέχρι τώρα, συναισθηματικής γιορτής.

- Το Galaxy Stage γέμισε με 3.000 φαν που είχαν μπει στο convention center από την προηγούμενη μέρα στις 8 το απόγευμα και κοιμήθηκαν στο τσιμέντο για να μπουν έγκαιρα στην ουρά το επόμενο πρωί. Τα media είχαμε κλεισμένες θέσεις και βρισκόμασταν ήδη στην αίθουσα όταν άνοιξαν οι πόρτες για τους φαν, οπότε υποδεχθήκαμε τους ήρωες με χειροκροτήματα. Το “You made it!” που τους φώναζε ο guest host, δεν ακουγόταν τόσο αστείο όταν τους έβλεπες να εισβάλλουν στον χώρο ημιπανικόβλητοι. Όσοι δεν κατάφεραν να μπουν, παρακολούθησαν το πάνελ από άλλη αίθουσα.

- Ο Warwick Davis, ο ηθοποιός με τον πάπυρο για φιλμογραφία που ξεκίνησε την καριέρα του 11 ετών στο ‘Return of the Jedi’, ήταν ο οικοδεσπότης και συντονιστής του πάνελ. Αφού υποδέχθηκε τον Lucas στη σκηνή, μόλις καταλάγιασαν οι τσιρίδες διάβασε ένα γράμμα που είχε στείλει στον σκηνοθέτη μικρός, ζητώντας του να του δώσει τις καινούριες φιγούρες που είχαν τότε μόλις κυκλοφορήσει.

“Το σοκ για μένα είναι ότι σε προσέλαβα όταν ήσουν 11 και τώρα έχεις άσπρες τρίχες”. Άτιμη ζωή. (Τις φιγούρες, πάντως, ο Davis της είχε πάρει).

- “Το ‘Star Wars’ είναι ταινία για 12χρονα”. Και αυτό είναι πολύ ok.

Υποτίθεται, δηλώνει παντελώς απενοχοποιημένα ο Lucas, πως δεν πρέπει να το λέει τώρα και δεν έπρεπε να το λέει ούτε και τότε, αλλά αυτή είναι η δική του αλήθεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, στα 12 μας χρόνια οι γονείς μας σταματούν να είναι το σημείο εστίασής μας, και σιγά-σιγά αρχίζουμε μπαίνουμε στον πραγματικό κόσμο. Γι’ αυτήν ακριβώς την επείγουσα στιγμή της ζωής ενός παιδιού, ο Lucas ήθελε να φτιάξει μια ιστορία για τη φιλία, την τιμιότητα, την εμπιστοσύνη, την επιλογή που θα πρέπει να πάρεις για να ζήσεις στο φως αντί το σκοτάδι.

Όταν βλέπει μικρούς φαν να τον πλησιάζουν, όπως έκαναν 10.000 παιδιά στην Ισπανία που ήθελαν να του πιάσουν το χέρι όταν έκανε εκεί γυρίσματα για το παλάτι της Padme, οι μέτριες κριτικές από τους κριτικούς ή και άλλους φαν συγχωρούνται γιατί καταλαβαίνει την πραγματική αξία που έχει το φαινόμενο Star Wars. Ο παντελώς απενοχοποιημένος τρόπος του Lucas στη δήλωσή του αυτή κάνει το πράγμα ακόμη πιο ok.

- Η συμβουλή που έδωσε ο Lucas στον Dave Filoni, τον σκηνοθέτη και executive producer στα ‘Star Wars: The Clone Wars’ και ‘Star Wars Rebels, ήταν να μη φοβάται να τολμήσει. Γνώριμος στις τεχνικές προκλήσεις - ο Lucas άνοιξε την εταιρία εφέ Industrial Light & Magic όταν ξεκινούσε το ‘Star Wars’ και σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες στον χώρο της - ο σκηνοθέτης παρακινούσε και πολλές φορές πίεζε τον Filoni να προχωρήσει με πράγματα που τον φόβιζαν ή που δεν ήξερε να κάνει για να εξελιχθεί, και κάπως έτσι το ‘Clone Wars’ είχε ποιότητα feature film σε τηλεοπτικό budget.

- Όταν ανακοινώθηκε ο Hayden Christensen για το Star Wars Celebration, σχεδόν φοβήθηκα για αυτό που θα έβλεπαν τα μάτια μου και θα άκουγαν τ’ αυτιά μου. Ο άνθρωπος είχε να πατήσει σε convention από το 2002 και καλά έχει κάνει. Ποιος χρειάζεται τόση αρνητίλα στη ζωή του;

Τελικά ο Christensen είχε μάλλον την τρίτη καλύτερη υποδοχή από το κοινό, κάτι μεταξύ καλώς ήρθες και συγνώμη, και μοιράστηκε μαζί μας τη συνήθεια που είχε από μικρός να μιμείται τον ήχο του lightsaber κάθε φορά που έπιανε ένα. Αυτό δεν άλλαξε όταν έγινε μέλος της οικογένειας, με αποτέλεσμα να τον σταματάει ο Lucas συχνά-πυκνά στα γυρίσματα για να του πει ότι θα βάλουν τον ήχο με εφέ στο post-production κι έτσι δεν τον χρειάζονται.

- Ο Liam Neeson εμφανίστηκε μέσω βίντεο για να μας πει ότι γυρίζει με άκρα μυστικότητα μια ταινία για τον Jar Jar Binks που έπεσε στη Σκοτεινή πλευρά, ενώ ο Samuel L. Jackson αυτοπροτάθηκε επίσης μέσω βίντεο για συμμετοχή στις νέες ταινίες παρά το γεγονός ότι ο χαρακτήρας του είναι νεκρός #JusticeforMaceWindu

- Ο Anthony Daniels που υποδύεται τον C3PO δεν ενέκρινε το design του κεφαλιού του droid, αλλά ο Lucas ήθελε κάτι απόλυτα ουδέτερο σαν ύφος για να κάνει την αντίθεση με τον χαρακτήρα. Ο Daniels είναι το μοναδικό μέλος του καστ που έχει παίξει σε όλες τις ταινίες Star Wars.

- Ότι ο Chewbacca βασίστηκε στον σκύλο του Lucas, Indiana, μπορεί να το γνωρίζεις. Τα wookies, ωστόσο θα ήταν αρχικά απόγονοι των Ewoks και ο Chewie θα είχε πιο περιορισμένο ρόλο. Ευτυχώς ο Lucas άλλαξε γνώμη.

Smooth talkin' με τον Lando και την κάπα του #swco #starwarscelebration #starwars #cosmote Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oneman.gr (@onemangr) στις Απρ 13, 2017, 11:22πμ PDT

- Ο Billy Dee Williams έβαλε τον Lucas ανάμεσα στους σκηνοθέτες της εποχής του που ήθελαν να αλλάξουν το πρόσωπο του κινηματογράφου. Στον Lando Clarissian τον τράβηξε η κάπα (ναι, καλά διαβάζεις) και το επίθετό του που ήταν από την Αρμενία.

- Νωρίτερα είπαμε για την άριστη υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στον Christensen, αλλά αναφέραμε ότι είχε την τρίτη καλύτερη. Τις πρώτες δύο τις είχαν ο Mark Hamill και ο Harrison Ford και έμοιαζαν περισσότερο με σεισμό.

- Ο Hamill μοιράστηκε την πρώτη του οντισιόν για τον ρόλο του Luke Skywalker και μίλησε για την τεχνική δυσκολία της φράσης που έπρεπε να πει, λόγω της ορολογίας που χρησιμοποιούσε το σενάριο. Όταν πήρε τον ρόλο, η ατάκα τελικά αποσύρθηκε γιατί κατάλαβε και ο Lucas ότι το είχε παρακάνει.

- “You can type this, but you can’t say it”. Ο Harrison Ford συνέχισε επάξια το θάψιμο για τις σεναριακές ικανότητες του Lucas, με μια ατάκα που έχει πει κι άλλες φορές στο παρελθόν.

- Η συμμετοχή του Ford στο ‘American Graffiti’ δεν του έφερε τη μία πρόταση μετά την άλλη, οπότε συνέχισε με τη δουλειά του μαραγκού. Τον ρόλο του Han Solo τον πήρε όταν έβαζε μια πόρτα στο σπίτι του Francis Ford Coppola και μπήκε μέσα ο Lucas με τον Richard Dreyfus.

- Για τον Ford, μία ταινία μπορεί να έχει το καλύτερο καστ όλων των εποχών, αλλά οι ηθοποιοί είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν μια ιστορία που αν δεν είναι εκεί, το παιχνίδι είναι χαμένο. Η ιστορία του ‘Star Wars’ διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού εδώ και 40 χρόνια.

- Η παρουσία της Carrie Fisher ήταν διαρκής στο πάνελ με τους ηθοποιούς να την αναφέρουν και το videowall να περνάει φωτογραφίες της, αλλά οι περισσότεροι είχαμε προβλέψει σωστά ότι κάποια στιγμή θα της γινόταν κι ένα αφιέρωμα.

"Carrie Fisher was the boss. She was the toughest one in the group". - George Lucas #swco #starwarscelebration — Popcode (@popcodegr) 13 Απριλίου 2017

Αφού ο Lucas επιβεβαίωσε αυτό που η ίδια Fisher έλεγε πάντα, ότι δηλαδή η Leia ξεκινούσε εκεί που τελείωνε η Carrie και το ανάποδο, τόνισε ότι ο πόλεμος και η επανάσταση ήταν δουλειά της πριγκίπισσας. Στην ίδια λογική η Fisher ήταν η πιο δυναμική της παρέας και στην πραγματική ζωή, μπορούσε να αντιμετωπίσει τα πάντα, και κρατούσε το γκρουπ δεμένο.

Και ενώ το κάψιμο στο μάτι είναι ελαφρύ και λες θα το γλιτώσεις το κλαδί στο μάτι, πέφτει το βίντεο:

Και στο κλαδί ωστόσο είχε φτάσει η πρόβλεψή μας. Αυτό που δεν είχαμε προβλέψει ήταν η εμφάνιση της κόρης της, Billie Lourd, που ευχαρίστησε τους φαν για τη στήριξή τους και μας θύμισε ότι σύμφωνα με τη μητέρα της “αν η ζωή δεν είναι αστεία τότε είναι αληθινή κι αυτό είναι ανεπίτρεπτο”, και σίγουρα δεν είχαμε προβλέψει ότι θα σηκωνόταν μία αυλαία για να αποκαλύψει τον John Williams και τη φιλαρμονική ορχήστρα του Ορλάντο.

Αν μου έλεγε κανείς ποτέ ότι θα έβλεπα live τον Williams να διευθύνει ορχήστρα λίγα μέτρα μακριά μου, θα ένιωθα πλέον σίγουρη για την ύπαρξη παράλληλου σύμπαντος. Ο θρυλικός συνθέτης ξεκίνησε με το μουσικό θέμα της Princess Leia και μέχρι το τέλος του η συγκίνηση δεν ήταν διάχυτη μονάχα στο κοινό, αλλά και στην ίδια την ορχήστρα που προδόθηκε από κάποια κοντινά πλάνα.

Η συνέχεια δόθηκε με το μουσικό θέμα του ‘Star Wars’ και το επιβλητικό ‘Imperial March’, ενώ η τελετή έκλεισε με τον Williams, τον George Lucas, και την Πρόεδρο της Lucasfilm, Kathlyn Kennedy, να αποχαιρετούν ζεστά το κοινό.

Μπορείς κι εσύ να ζήσεις την εμπειρία του event από το stream της Lucasfilm. Μείνε μαζί μας τις επόμενες μέρες για την υπόλοιπη κάλυψη του Star Wars Celebration.