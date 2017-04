5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις στο τρέιλερ του ‘Last Jedi’

Τα κλισέ έχουν γίνει κλισέ γιατί έχουν μέσα τους μια γερή δόση αλήθειας, οπότε θα χρησιμοποιήσω κι εγώ το χιλιοειπωμένο “μια φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις” για να σας μεταδώσω το κλίμα του Galaxy Stage στο Star Wars Celebration όπου βρίσκεται το PopCode, με την ευκαιρία που μας έδωσε η COSMOTE TV.

Αφού ο Rian Johnson, σκηνοθέτης του ‘Last Jedi’, μας τρόλαρε για τη μεγάλη έκπληξη της ημέρας δείχνοντας μας απλά το επίσημο πόστερ της ταινίας, η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου τρέιλερ ανακοινώθηκε και έσβησαν τα φώτα. Κάπου εκεί η φάση ήταν αυτή:

Όταν βλέπεις πρώτος το τρέιλερ του #lastjedi στο @starwarscelebration #swco #starwars #starwarscelebration #cosmotetv Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oneman.gr (@onemangr) στις Απρ 14, 2017, 9:31πμ PDT

Μετά το τέλος του τρέιλερ, ο Johnson βγήκε ξανά στη σκηνή για να μας ευχαριστήσει και έριξε ξανά το τρέιλερ με τη φωνή του να χάνεται μέσα στον σεισμό που επικρατούσε. Το repeat αποδείχθηκε πολύτιμο, γιατί παρατηρήσαμε μικρές λεπτομέρειες που στον πανικό του πρώτου view μας ξέφυγαν. Τις βρίσκεις παρακάτω.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗ ΒΑΣΗ;

Ο Adam Driver υποσχέθηκε σε συνέντευξή του ότι η First Order θα γίνει ακόμα πιο σκοτεινή από τη Galactic Empire, οπότε μπορείς να κάνεις από τώρα προβλέψεις για ακόμη πιο επικίνδυνα AT-AT Walkers σαν αυτά που βλέπεις να αχνοφαίνονται στο βάθος ενός πετρώδους πλανήτη.

Σύμφωνα με δηλώσεις του σκηνοθέτη, Rian Johnson, στο Entertainment Weekly, ο πλανήτης ονομάζεται Crait και διεκδικείται και από τη Rebel Alliance και από τη First Order. Είναι ένας “απόμακρος πλανήτης μεταλλευμάτων” στον οποίο υπήρχε κάποτε μία βάση των Rebels που χρειάζονται και οι δύο αντίπαλες ομάδες του πολέμου.

DARTH VADER Ή KYLO REN;

Σε ποιον ανήκει η κατεστραμμένη μάσκα που είδαμε στο τρέιλερ; Εμείς θα στοιχηματίσουμε στον Kylo Ren και όχι στον παππού του, κυρίως γιατί με μια κοντινότερη ματιά νομίζουμε πως διακρίνουμε τις μεταλλικές λεπτομέρειες που έχει (είχε;) το κράνος του Ren. Στο σύντομο πλάνο του Ren στο τρέιλερ είδαμε τον χαρακτήρα χωρίς μάσκα και εμφανίζεται έτσι και στο επίσημο πόστερ της ταινίας.

Μια τέτοια αλλαγή θα είχε ενδιαφέρον και για την πορεία του ίδιου του χαρακτήρα, αφού σκοτώνοντας τον ίδιο του τον πατέρα, ίσως δε χρειάζεται να κρύβεται πίσω από καμία μάσκα για να προχωρήσει μια και καλή στη Σκοτεινή Πλευρά της Δύναμης.

ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΨΙΘΥΡΟΙ

Εάν δώσεις βάση πολύ προσεκτικά, θα μπορέσεις να ακούσεις γνώριμες φωνές και φράσεις σε τρία σημεία του τρέιλερ. Πριν η Rey πει ότι βλέπει “Light”, θα ακούσεις την κλασική ατάκα της Leia “Help me, Obi-Wan”, όσο ζουμάρεται η κατεστραμμένη μάσκα θα ακούσεις την ανάσα του Darth Vader και τον Kenobi να ψιθυρίζει “Seduced by the Dark Side”, και τέλος, στο πλάνο με τα αρχαία (;) βιβλία, ακούμε τον Yoda να μιλάει για τη Δύναμη που “μας περικυκλώνει και μας δένει”.

Οι φράσεις μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν καθαρά για εφέ στο τρέιλερ, αλλά μπορεί και να υπονοούν την εμφάνιση των παραπάνω χαρακτήρων με κάποιον τρόπο στην επερχόμενη ταινία.

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ (ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ)

Με τον Luke να βρίσκεται στον πρώτο ναό των Jedi όπως έλεγαν φήμες στο ‘Force Awakens’, ήμασταν βέβαιοι ότι δε θα μαθαίναμε μόνο τι έκανε ο Skywalker στο διάστημα που έχουμε να τον δούμε, αλλά και περισσότερα για τη Δύναμη. Δε φαίνεται να πέσαμε έξω.

Τα βιβλία που προαναφέραμε μοιάζουν να βρίσκονται μέσα σε ένα δέντρο, που πολύ δύσκολα θα είναι ένα τυχαίο δέντρο. Στις ταινίες δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής ποτέ τίποτα για τα Force Trees, είναι όμως μέρος του σύμπαντος του ‘Star Wars’, και έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο φινάλε της 5ης σεζόν στην animated σειρά ‘Star Wars: The Clone Wars’. Πιο συγκεκριμένα, ένα μεγάλο δέντρο είχε φυτρώσει στο κέντρο ενός ναού όσο εκπαιδεύονταν νεαροί Jedi.

Για το βιβλίο, τώρα, που αγγίζει η Rey στο τρέιλερ δε γνωρίζουμε πολλά, αλλά εάν λάβουμε υπόψη ότι όταν ο George Lucas ξεκίνησε να γράφει το ‘Star Wars: A New Hope’ το είχε ονομάσει ‘Journal of Whills’, ένα ημερολόγιο δηλαδή που θα είχε καταγεγραμμένη την ιστορία των Jedi και μάλιστα θα είχε μέσα του την πλοκή των ορίτζιναλ ταινιών που θα εξιστορούνταν στο κοινό από κάποιον αφηγητή, δε μοιάζει και τόσο μακρινό ένα σενάριο με το βιβλίο να φτάνει στα χέρια της Rey. Η ομοιότητα μεταξύ του εξώφυλλου με το πόστερ είναι άχαστη.

ΚΑΠΟΥ ΣΕ ΕΧΩ ΞΑΝΑΔΕΙ

Σε ένα από τα φλάσμπακ της Rey στο ‘Force Awakens’, είχαμε δει το μηχανικό χέρι του Luke να αγγίζει τον R2-D2 όσο πίσω τους μαίνονταν φλόγες. Στο παραπάνω καρέ βλέπουμε τον R2-D2 δίπλα σε έναν άνθρωπο καλυμμένο με κουκούλα, που δε μπορεί παρά να είναι ο Luke. Τα δύο πλάνα προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από την ίδια σκηνή όπου θα δούμε ένα οικοδόμημα με μεγάλη σημασία για τον -μέχρι πρότινος - τελευταίο Jedi να καίγεται.

* Το ‘Last Jedi’ θα προβληθεί στις αίθουσες στις 15 Δεκεμβρίου.

Στο μεταξύ συνέχισε να παρακολουθείς το PopCode καθώς και τα social μας σε twitter και facebook για συνεχείς ανταποκρίσεις από το Ορλάντο και το μεγάλο Star Wars Celebration.