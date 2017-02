Ο νέος Han Solo στριμώχνεται στο Millennium Falcon

Δεν έχουμε ακόμα επίσημο τίτλο για το σόλο του Solo (συγνώμη), αλλά τα γυρίσματα που ξεκίνησαν αισίως χτες, μας έδωσαν μία αναμνηστική φωτογραφία για την έναρξη της επόμενης standalone ταινίας στην ανθολογία του ‘Star Wars’.

Όλοι οι καλοί που μετά βίας χωράνε στο πιλοτήριο του Millennium Falcon είναι:

Ο Alden Ehrenreich που ξεχώρισε στο ‘Hail, Ceasar!’ και λίγο αργότερα έκλεισε τον ρόλο του νεαρού Han Solo, η δρακομάνα Emilia Clarke του ‘Game of Thrones’, ο Donald Glover που είχε τη χρονιά του με το ‘Atlanta’ και θα υποδυθεί έναν νεαρό Lando Calrissian, ο Woody Harrelson που ακούγεται ότι θα παίξει τον μέντορα του Han χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο, η πρωταγωνίστρια/δημιουργός του αγαπημένου μας ‘Fleabag’ Phoebe Waller-Bridge που (δυστυχώς για μας) θα υποδυθεί έναν CGI χαρακτήρα, ο Joonas Suotamo στη θέση του Peter Mayhew ως Chewbacca, και οι σκηνοθέτες Phil Lord και Chris Miller. Οι τελευταίοι έχουν στο βιογραφικό τους το ‘LEGO Movie’ και τα ‘21/22 Jump Street’, οπότε αν μη τι άλλο θα γελάσουμε. Προς το παρόν δηλώνουν συγκινημένοι:

Συγκινημένος φαίνεται να είναι και ο Suotamo που ανέλαβε τα καθήκοντα του Chewie λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας του Mayhew.

I'm ecstatic. It's official. And here is my statement to this terrific piece of news https://t.co/a1DPsNDb2P pic.twitter.com/r4EUZ2r17V