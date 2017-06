Το τρέιλερ του 'Jumanji' σε καλωσορίζει στη ζούγκλα ενός video game

Το 1995 ήταν επιτραπέζιο παιχνίδι. Το 2017 είναι video game. Όποια πύλη κι αν προτιμάς, το 'Jumanji' επέστρεψε.

Τέσσερις έφηβοι πρέπει να καθαρίσουν το υπόγειο του σχολείου τους για τιμωρία, αλλά όταν θα κάνουν ένα διάλειμμα, θα δοκιμάσουν το σκονισμένο video game Jumanji που βρίσκουν ανάμεσα στα υπόλοιπα σκουπίδια του χώρου. Όπως έχεις ήδη μαντέψει, η παρέα θα απορροφηθεί από το παιχνίδι, αλλά στη θέση τους θα έχουν τα avatars του ίδιου του game. Εντάξει, θα μπορούσαν να τα πάνε πολύ χειρότερα από τον Rock, τον Kevin Hart που συνεργάζεται ξανά με τον πρώτο, την Karen Gillan των 'Doctor Who' και 'Guardians of the Galaxy' και τον πάντοτε αστείο Jack Black.

Το ορίτζιναλ 'Jumanji' ήταν μια οικογενειακή ταινία που λατρέψαμε χάρη στον Robin Williams και την extravaganza των εφέ που φάνταζαν ασύλληπτα στα παιδικά μας μάτια. Για να δούμε τι καινούριο μπορεί να δώσει η νέα μας επίσκεψη στη ζούγκλα.

Δες τα δύο πρώτα τρέιλερ (αμερικανικό και παγκόσμιο) της ταινίας παρακάτω:

* Το 'Jumanji: Welcome to the Jungle' θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 22 Δεκεμβρίου.